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Модний будинок Louis Vuitton випустить фотоальбом про Україну. ВIДЕО

Французький будинок моди Louis Vuitton випустить фотокнигу Ukraine із серії Fashion Eye.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У книзі будуть фото з Карпат. Вона розповість про взаємозв'язок людини з природою і про їх вплив один на одного. Купити книгу можна буде тільки на двох сайтах - louisvuitton.com і на Amazon. Її вартість майже 50 євро.

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Автор: 

мода (43) Україна (5919) фото (175)


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Топ коментарі
+8
а не надо так ехидничать )))) посмотрите ее декларацию? ))) церковная мышь рыдает)))))
приходиться самой шить... и обувь и сумки тоже ))))
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16.09.2020 15:06
+6
любимый дом Юли Тимошенко )))
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16.09.2020 15:00
+6
Вана сама шиє, в неї грошей нема - всі пішли на боротьбу з алігархами.
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16.09.2020 15:03
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,,Наряды бабушки,, рабочее название фильма.
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16.09.2020 14:58 Відповісти
любимый дом Юли Тимошенко )))
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16.09.2020 15:00 Відповісти
Богатирьова ********* його більше.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Вана сама шиє, в неї грошей нема - всі пішли на боротьбу з алігархами.
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16.09.2020 15:03 Відповісти
а не надо так ехидничать )))) посмотрите ее декларацию? ))) церковная мышь рыдает)))))
приходиться самой шить... и обувь и сумки тоже ))))
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16.09.2020 15:06 Відповісти
І ботокс сама коле. Все сама, все сама, оцими от рученятами.
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16.09.2020 15:10 Відповісти
а сырники какие лепит?! ))))
а Вы - ботокс )))) тьху, проблема!))))
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16.09.2020 15:13 Відповісти
Чомусь згадалось.
Модный дом Louis Vuitton выпустит фотоальбом об Украине - Цензор.НЕТ 9840
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16.09.2020 15:20 Відповісти
серьёзно? не фотошоп?
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16.09.2020 15:22 Відповісти
Старий прикол. Але автор красава.
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16.09.2020 15:33 Відповісти
её дом "видал сосунг", следующий )
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16.09.2020 15:33 Відповісти
Там якісь голі дівчата.Що вони цим хотіли сказати?
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16.09.2020 15:03 Відповісти
нічого вдягти їм і ніхто не обігріє.
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16.09.2020 15:08 Відповісти
Да, наверное, с Юлей за рекламу рассчитываются)))
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16.09.2020 15:03 Відповісти
У кого є підробки сумок Луі Вітон - викидайте їх та не ганьбіть Україну.
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16.09.2020 15:04 Відповісти
Портретом газовой принцесы ранее, а сегодня старухи-колясочницы надеюсь не украсят? Не знаю, кого, как, а более чем за 2 десятилетия мелькания ее в ВР и ТВ, одно упоминание о ней, вызывает у меня рвотный позыв.
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16.09.2020 15:04 Відповісти
У них вещи по цене самолета. А владелец - самый богатый человек Европы
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16.09.2020 15:08 Відповісти
*Владелец торговой марки
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16.09.2020 15:09 Відповісти
помницца пётр юхимычь шелест тоже книгу написал "Україна Наша Радянська" ))) за шо и полетел )) а его последыш тем же путёй писательства выдал "україна не росія". и ничо, в уважении и почоте ))
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16.09.2020 15:30 Відповісти
Якийсь збіднілий плейбой
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16.09.2020 15:30 Відповісти
Спасибо, Юля!
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16.09.2020 15:42 Відповісти
А почему в альбоме нет главной клиентки луи виттона в Украине - юлии тимошенко?! Непорядок!
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16.09.2020 16:36 Відповісти
 
 