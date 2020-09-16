Модний будинок Louis Vuitton випустить фотоальбом про Україну. ВIДЕО

Французький будинок моди Louis Vuitton випустить фотокнигу Ukraine із серії Fashion Eye.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У книзі будуть фото з Карпат. Вона розповість про взаємозв'язок людини з природою і про їх вплив один на одного. Купити книгу можна буде тільки на двох сайтах - louisvuitton.com і на Amazon. Її вартість майже 50 євро.

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