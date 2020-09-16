Модний будинок Louis Vuitton випустить фотоальбом про Україну. ВIДЕО
Французький будинок моди Louis Vuitton випустить фотокнигу Ukraine із серії Fashion Eye.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.09.2020 15:06
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.09.2020 15:00
+6 MausMike
показати весь коментар16.09.2020 15:03
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приходиться самой шить... и обувь и сумки тоже ))))
а Вы - ботокс )))) тьху, проблема!))))