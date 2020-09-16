Модный дом Louis Vuitton выпустит фотоальбом об Украине. ВИДЕО
Французский дом моды Louis Vuitton выпустит фотокнигу Ukraine из серии Fashion Eye.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В книге будут снимки из Карпат. Она расскажет о взаимосвязи человека с природой и об их влиянии друг на друга. Купить книгу можно будет только на двух сайтах - louisvuitton.com и на Amazon. Ее стоимость достигает 50 евро.
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+8 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий16.09.2020 15:06
+6 Вася Шевченко #371210
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+6 MausMike
показать весь комментарий16.09.2020 15:03
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приходиться самой шить... и обувь и сумки тоже ))))
а Вы - ботокс )))) тьху, проблема!))))