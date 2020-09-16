РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11434 посетителя онлайн
Новости Видео
4 044 22

Модный дом Louis Vuitton выпустит фотоальбом об Украине. ВИДЕО

Французский дом моды Louis Vuitton выпустит фотокнигу Ukraine из серии Fashion Eye.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В книге будут снимки из Карпат. Она расскажет о взаимосвязи человека с природой и об их влиянии друг на друга. Купить книгу можно будет только на двух сайтах - louisvuitton.com и на Amazon. Ее стоимость достигает 50 евро.

Читайте также: Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере

мода (63) Украина (44971) фото (1360)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
а не надо так ехидничать )))) посмотрите ее декларацию? ))) церковная мышь рыдает)))))
приходиться самой шить... и обувь и сумки тоже ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:06
+6
любимый дом Юли Тимошенко )))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:00
+6
Вана сама шиє, в неї грошей нема - всі пішли на боротьбу з алігархами.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
,,Наряды бабушки,, рабочее название фильма.
показать весь комментарий
16.09.2020 14:58 Ответить
любимый дом Юли Тимошенко )))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:00 Ответить
Богатирьова ********* його більше.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:02 Ответить
Вана сама шиє, в неї грошей нема - всі пішли на боротьбу з алігархами.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:03 Ответить
а не надо так ехидничать )))) посмотрите ее декларацию? ))) церковная мышь рыдает)))))
приходиться самой шить... и обувь и сумки тоже ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:06 Ответить
І ботокс сама коле. Все сама, все сама, оцими от рученятами.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:10 Ответить
а сырники какие лепит?! ))))
а Вы - ботокс )))) тьху, проблема!))))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:13 Ответить
Чомусь згадалось.
Модный дом Louis Vuitton выпустит фотоальбом об Украине - Цензор.НЕТ 9840
показать весь комментарий
16.09.2020 15:20 Ответить
серьёзно? не фотошоп?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:22 Ответить
Старий прикол. Але автор красава.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:33 Ответить
её дом "видал сосунг", следующий )
показать весь комментарий
16.09.2020 15:33 Ответить
Там якісь голі дівчата.Що вони цим хотіли сказати?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:03 Ответить
нічого вдягти їм і ніхто не обігріє.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:08 Ответить
Да, наверное, с Юлей за рекламу рассчитываются)))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:03 Ответить
У кого є підробки сумок Луі Вітон - викидайте їх та не ганьбіть Україну.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:04 Ответить
Портретом газовой принцесы ранее, а сегодня старухи-колясочницы надеюсь не украсят? Не знаю, кого, как, а более чем за 2 десятилетия мелькания ее в ВР и ТВ, одно упоминание о ней, вызывает у меня рвотный позыв.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:04 Ответить
У них вещи по цене самолета. А владелец - самый богатый человек Европы
показать весь комментарий
16.09.2020 15:08 Ответить
*Владелец торговой марки
показать весь комментарий
16.09.2020 15:09 Ответить
помницца пётр юхимычь шелест тоже книгу написал "Україна Наша Радянська" ))) за шо и полетел )) а его последыш тем же путёй писательства выдал "україна не росія". и ничо, в уважении и почоте ))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:30 Ответить
Якийсь збіднілий плейбой
показать весь комментарий
16.09.2020 15:30 Ответить
Спасибо, Юля!
показать весь комментарий
16.09.2020 15:42 Ответить
А почему в альбоме нет главной клиентки луи виттона в Украине - юлии тимошенко?! Непорядок!
показать весь комментарий
16.09.2020 16:36 Ответить
 
 