Модный дом Louis Vuitton выпустит фотоальбом об Украине. ВИДЕО

Французский дом моды Louis Vuitton выпустит фотокнигу Ukraine из серии Fashion Eye.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В книге будут снимки из Карпат. Она расскажет о взаимосвязи человека с природой и об их влиянии друг на друга. Купить книгу можно будет только на двух сайтах - louisvuitton.com и на Amazon. Ее стоимость достигает 50 евро.

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