Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку "Володимирська гірка". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мер Києва Віталій Кличко відкрив символічну композицію - новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла в парку "Володимирська гірка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політика.
Разом із мером Києва композицію урочисто відкрили сучасні захисники України: ветеран АТО з позивним Ірландець Володимир Сергієвський, начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини Києва Руслан Черкасов та лікарка-інфекціоністка Олександрівськові лікарні Тетяна Гайнутдінова. Також на церемонії були присутні представники всіх релігійних конфесій столиці.
За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлено скульптуру Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і різноманітність столиці України, його пагорби і храми різних конфесій, визначні місця столиці.
"Сьогодні ми відкриваємо не просто фонтан. Це - символічна композиція. Ми вшановуємо київських захисників і охоронців нашого міста. Архангел Михаїл шанований у релігійному епосі янгол. І на Близькому Сході, і в християнстві", - наголосив Віталій Кличко.
У Константинополі Архистратига Михаїла шанували з ІV століття як покровителя Візантії. І звідти його культ потрапив до Київської держави. Михаїла спочатку вважали покровителем київських князів і заступником воїнів. А вже з ХІ століття його називаютьтакож охоронцем Києва і Київської землі. На його честь князь Всеволод Ярославич у Видубицькому монастирі звів Михайлівський собор. А князь Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир.
"Фігура Архангела Михаїла – елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. У 1997-1998 роках, коли відновлювали і реставрували Михайлівський Золотоверхий собор, ми з братом разом з іншими меценатами фінансували створення барельєфа Архангела Михаїла, який встановили над Михайлівським собором між його куполами. І тоді я мріяв, що скульптура Архангела обов’язково має бути на Володимирській гірці. Біля собору. Мрії втілюються! Сьогодні ми відкриваємо дуже гарну, можна сказати, ювелірну скульптуру Архангела Михаїла, яка увінчує новий фонтан", - наголосив Кличко.
Мер подякував художникам, які створили фонтан, а також меценатам, коштом яких було створено скульптуру Архистратига Михаїла. Місто ж фінансувало встановлення чаші фонтану.
"Я дякую всім, хто любить наше місто і його мешканців, хто прагне, щоб Київ був під охороною вищих сил, а також під охороною і опікою людей, які щодня працюють заради Києва і киян, їхнього здоров’я, безпеки і комфорту в столиці! Сьогодні ми відкрили, я б сказав, фонтан-оберіг! Сюди йтимуть кияни і гості нашого міста. І фонтан стане ще однією візитівкою Києва! Сьогодні символічний день - 19 вересня – день спомину чуда Архистратига Михаїла. І тепер Архангел звідси оберігатиме, надихатиме і даруватиме віру в наші сили і в наші перемоги!" - підкреслив Кличко.
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ну в конце то концов, башка же на плечачах должна быть?
даже у отвязаного племени програмюг....
"спасибо, вы нам не подходите" - либо дурак либо сволочь...
и если президент у нас предатель - всегда есть вилы ....
Бери вилы и ступай солому ворошить. До перевыборов вашего рыжего клоуна время есть
кокошник не забудь одеть когда в Украине будешь - ну шо бы без ошибок.
Вакцина від COVID..
Хлєбаємо!!
🤣
Зато педалик хорошо научился воровать и брать с откатов. Тоже наука...
Киевляне, я и так о вас не очень высокого мнения, но если вы выберете этого тупого дИбила на второй срок управлять вами - я вас нх прокляну!
Ну, или вы сами желаете сами себе бед и стихийных бедствий...
Як тебе не любити, Києве мій !!!
На такое событие опять стадион соберется.Билеты можно продавать
ни при одном мэре город так не преображался в лучшую сторону.