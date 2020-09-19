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Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку "Володимирська гірка". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко відкрив символічну композицію - новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла в парку "Володимирська гірка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політика.

Разом із мером Києва композицію урочисто відкрили сучасні захисники України: ветеран АТО з позивним Ірландець Володимир Сергієвський, начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини Києва Руслан Черкасов та лікарка-інфекціоністка Олександрівськові лікарні Тетяна Гайнутдінова.  Також на церемонії були присутні представники всіх релігійних конфесій столиці.

За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлено ​​скульптуру Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і різноманітність столиці України, його пагорби і храми різних конфесій, визначні місця столиці.

Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку Володимирська гірка 01

"Сьогодні ми відкриваємо не просто фонтан. Це - символічна композиція. Ми вшановуємо київських захисників і охоронців нашого міста. Архангел Михаїл шанований у релігійному епосі янгол. І на Близькому Сході, і в християнстві", - наголосив Віталій Кличко.

У Константинополі Архистратига Михаїла шанували з ІV століття як покровителя Візантії. І звідти його культ потрапив до Київської держави. Михаїла спочатку вважали покровителем київських князів і заступником воїнів. А вже з ХІ століття його називаютьтакож охоронцем Києва і Київської землі. На його честь князь Всеволод Ярославич у Видубицькому монастирі звів Михайлівський собор. А князь Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир.

Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку Володимирська гірка 02

Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку Володимирська гірка 03

"Фігура Архангела Михаїла – елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. У 1997-1998 роках, коли відновлювали і реставрували Михайлівський Золотоверхий собор, ми з братом разом з іншими меценатами фінансували створення барельєфа Архангела Михаїла, який встановили над Михайлівським собором між його куполами. І тоді я мріяв, що скульптура Архангела обов’язково має бути на Володимирській гірці. Біля собору. Мрії втілюються! Сьогодні ми відкриваємо дуже гарну, можна сказати, ювелірну скульптуру Архангела Михаїла, яка увінчує новий фонтан", - наголосив Кличко.

Мер подякував художникам, які створили фонтан, а також меценатам, коштом яких було створено скульптуру Архистратига Михаїла. Місто ж фінансувало встановлення чаші фонтану.

Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку Володимирська гірка 04

"Я дякую всім, хто любить наше місто і його мешканців, хто прагне, щоб Київ був під охороною вищих сил, а також під охороною і опікою людей, які щодня працюють заради Києва і киян, їхнього здоров’я, безпеки і комфорту в столиці! Сьогодні ми відкрили, я б сказав, фонтан-оберіг! Сюди йтимуть кияни і гості нашого міста. І фонтан стане ще однією візитівкою Києва! Сьогодні символічний день - 19 вересня – день спомину чуда Архистратига Михаїла. І тепер Архангел звідси оберігатиме, надихатиме і даруватиме віру в наші сили і в наші перемоги!" - підкреслив Кличко.

Автор: 

Київ (19528) Кличко Віталій (3516) фонтан (16)


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Топ коментарі
+43
И ещё потролил Верещучку

Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка" - Цензор.НЕТ 190
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19.09.2020 17:23
+16
Хз.
Мабуть на Путєна мєдітіруєт.
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19.09.2020 17:29
+14
Молодец наш мєр.
К слову, ЗеДятлы, вы не подскажите, а сколько фонтанов и парков со скверами,в городе Рва Руская, было создано, построено и открыто во времена руководства им некое Иркой Жопинс, пардон, Иркой Попинс, опять прошу пардону, Иркой Верещащей, шо снова мимо? Ну, как её там, ну, той, что землю в Раве руской своей родне пораспределяла вместо школы и т.д. Десять фонтанов? Пять? Ну хотябы один? А спросим ка мы за то, ну и за неё, у жителей города Рава Руская, что они думают про ирку Зонтик.
https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&vl=uk

https://www.youtube.com/watch?v=mU-4y_KQPTk

https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4

Теперь вопрос, - на к..я мне в городе Киеве такая мерзота, да ещё ЗЕлёная мерзота?
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19.09.2020 18:10
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тому кто выложил неудачную фотку со стропой - 3 года безвиза...
ну в конце то концов, башка же на плечачах должна быть?
даже у отвязаного племени програмюг....
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19.09.2020 18:53 Відповісти
тупо без обьяснений уволить.
"спасибо, вы нам не подходите" - либо дурак либо сволочь...
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19.09.2020 19:01 Відповісти
Киев сейчас как Масквабад лет 20 назад.
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19.09.2020 18:58 Відповісти
сосите свой масвабад скока хотите - он в Украине рассматривается тока как мишень.

и если президент у нас предатель - всегда есть вилы ....
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20.09.2020 00:20 Відповісти
Дождь идёт, а мы скирдуем. Дождь прошёл - домой ... шагаем (с)
Бери вилы и ступай солому ворошить. До перевыборов вашего рыжего клоуна время есть
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20.09.2020 02:18 Відповісти
закол номер раз нарисовался....
кокошник не забудь одеть когда в Украине будешь - ну шо бы без ошибок.
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20.09.2020 02:36 Відповісти
хотя тeбя повесят тока за одно твое "ступай"
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20.09.2020 02:38 Відповісти
то ваша рязань як масквабад 20 років тому
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22.09.2020 06:57 Відповісти
Нюю..
Вакцина від COVID..
Хлєбаємо!!
🤣
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19.09.2020 19:31 Відповісти
Строить и управлять городом педалик явно не умеет. (Ну не дано Богом тупому боксёришке иметь семь пядей во лбу)
Зато педалик хорошо научился воровать и брать с откатов. Тоже наука...
Киевляне, я и так о вас не очень высокого мнения, но если вы выберете этого тупого дИбила на второй срок управлять вами - я вас нх прокляну!
Ну, или вы сами желаете сами себе бед и стихийных бедствий...
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19.09.2020 19:32 Відповісти
Мнение донбасянского ватника киевлянам очень ценно.
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20.09.2020 08:20 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, не отвлекайся на киевлян
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20.09.2020 11:34 Відповісти
Так мало гарних емоцій. А тут ... Дуже гарно. Дякую !!!

Як тебе не любити, Києве мій !!!
Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку "Володимирська гірка" - Цензор.НЕТ 63
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19.09.2020 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ld10dPBaFvs
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19.09.2020 20:31 Відповісти
Дякую.
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19.09.2020 20:43 Відповісти
нас уже трое
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19.09.2020 21:02 Відповісти
а почему бэз дефиле ..???
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19.09.2020 20:14 Відповісти
на безіменній вулиці, що іде паралельно вулиці Ващенко на Осокорках, люди роками за власні кошти дорогу ремонтують..там з добрих пів км певно буде..а тут таке щастя - хвантан..
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19.09.2020 21:09 Відповісти
це мабуть приватний сектор? Так там і будинки люди самі собі будують подекуди
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22.09.2020 06:38 Відповісти
Никто не знает: будут ли теледебаты Виталика Кличка с Порошенчихой?
На такое событие опять стадион соберется.Билеты можно продавать
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19.09.2020 21:14 Відповісти
Придурку! По-перше - Марина Порошенко, по-друге, невігласе, вона не балотується в мери Києва, а йде в Київраду.
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19.09.2020 23:37 Відповісти
и онуфрий там, и епифаний там. то есть кличку пофиг, что московский патриархат это неканонические раскольники
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19.09.2020 23:08 Відповісти
Ні. Це говорить про вміння когось домовитися. А ще про великі плани Кличка. Поживемо, побачимо
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19.09.2020 23:38 Відповісти
Які великі плани? Перетворити всю Україну на таке ж лайно, на яке він перетворив Київ за 6,5 років? Вперше в історії Києва не побудовано жодної нової станції метро за 6,5 років. Тротуари всі розбиті і заставлені автівками, тому що Кличко не будує парковки. Великий громадський транспорт не закуповується, всіх загоняють в говновозки під назвою маршрутки. Київ за час правління Кличка опустився нижче плінтуса.
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20.09.2020 09:18 Відповісти
фантазер набутылочный - ты в Киеве вообще был за последние годы?
ни при одном мэре город так не преображался в лучшую сторону.
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20.09.2020 11:36 Відповісти
Мракобесие рулит.
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20.09.2020 02:18 Відповісти
это ж надо поставить такое у....ще.
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20.09.2020 08:36 Відповісти
Замість того, щоб побудувати хоча б одну нову станцію метро за 6,5 років, цей дурко набудував якогось непотребу. Наступному меру все одно доведеться цей непотріб зносити.
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20.09.2020 09:06 Відповісти
в Києві достатньо станцій метро
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22.09.2020 06:41 Відповісти
Наваять такое на сегодняшний день -это безумие ! Ведь мне кажется , скульптуры должны соответствовать эпохе .Ватаааааааааааааа!
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20.09.2020 15:20 Відповісти
ЛУЧШЕ Б МУЗЕИ ПОРЕМОНТИРОВАЛ !!!
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20.09.2020 17:56 Відповісти
Псевдокультура, а не пам'ятник.
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20.09.2020 22:41 Відповісти
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