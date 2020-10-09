Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента. ВIДЕО

Кому насправді служать "Слуги народу" і як прихована криза у Верховній Раді стає явною? Розвал фракції монобільшості і ціна цього краху - у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Володимир Зеленський може стати заручником Верховної Ради - тієї самої, де ще нещодавно він був володарем монобільшості - унікального явища великої української політики.

Однак реально її не існує десь із кінця весни. Адже останнє, що було прийнято голосами власне "Слуг народу" - це так званий "антиколомойський" закон.

Отже, як і чому розвалювалася монокоаліція? Чому Андрій Єрмак так і не зміг налагодити контакт з депутатами "Слуги народу"? Чи справді він усуне Давида Арахамію від керівництва фракцією?

Як президент ризикує стати заручником кураторів різних груп у парламенті? І скільки це буде коштувати Україні?

