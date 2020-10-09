УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10416 відвідувачів онлайн
Новини Відео
16 559 31

Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента. ВIДЕО

Кому насправді служать "Слуги народу" і як прихована криза у Верховній Раді стає явною? Розвал фракції монобільшості і ціна цього краху - у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Володимир Зеленський може стати заручником Верховної Ради - тієї самої, де ще нещодавно він був володарем монобільшості - унікального явища великої української політики.

Однак реально її не існує десь із кінця весни. Адже останнє, що було прийнято голосами власне "Слуг народу" - це так званий "антиколомойський" закон.

Отже, як і чому розвалювалася монокоаліція? Чому Андрій Єрмак так і не зміг налагодити контакт з депутатами "Слуги народу"? Чи справді він усуне Давида Арахамію від керівництва фракцією?

Як президент ризикує стати заручником кураторів різних груп у парламенті? І скільки це буде коштувати Україні? Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення!

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ, адже тут нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

ВР (15237) Зеленський Володимир (25603) Слуга народу (2859) Буткевич Богдан (441)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Проект "Без цензуры": Развал "Слуги народа". Как распадается фракция президента - Цензор.НЕТ 8226
показати весь коментар
09.10.2020 16:35 Відповісти
+14
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
09.10.2020 17:15 Відповісти
+11
поскорее бы
показати весь коментар
09.10.2020 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проект "Без цензуры": Развал "Слуги народа". Как распадается фракция президента - Цензор.НЕТ 8226
показати весь коментар
09.10.2020 16:35 Відповісти
поскорее бы
показати весь коментар
09.10.2020 16:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 7509
показати весь коментар
09.10.2020 16:42 Відповісти
Дякую. Класний розклад!
показати весь коментар
09.10.2020 17:00 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
09.10.2020 17:15 Відповісти
Пора українцям гнати геть цю нечисть, яка паразитує на організмі країни.
показати весь коментар
09.10.2020 17:38 Відповісти
полнейшая мармеладная туфта.
показати весь коментар
09.10.2020 18:37 Відповісти
И все кацапы такиетсамокритичные?
показати весь коментар
10.10.2020 06:42 Відповісти
Любителям зелени РЕКОМЕНДУЮ к просмотру ! - https://www.youtube.com/watch?v=J9lH2nMCdf4
показати весь коментар
09.10.2020 20:33 Відповісти
...почитай оце, соєвий.) Правоохоронців США зацікавили компанії, пов'язані з Порошенком - розслідування https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/9/666099/
показати весь коментар
09.10.2020 22:16 Відповісти
Бла-бла-бла, зеленое гуано
показати весь коментар
10.10.2020 06:43 Відповісти
Гівно
показати весь коментар
10.10.2020 13:15 Відповісти
І до чого тут Порошенко!? Він президент? Де логіка?
показати весь коментар
10.10.2020 13:17 Відповісти
є підприємство. чи це базар, чи колгосп, завод, район, область чи держава, нема різниці. різниця в керівництві. якщо керує жмот, воно живе, якщо керує придурок, є головний бугалтер, інженер або агроном але.............. якщо керує розумне, освідчене і продажне чмо, підприємство вмирає.чи то колгосп, чи то держава. 50 з 73% вже зрозуміли, що вони наробили............................................... от і здихаємо по техенько. подобається мені КИРГИЗІЯ в цих питаннях. щось не так, пиньок під сраку і все
показати весь коментар
09.10.2020 22:27 Відповісти
В Казахстані кандидат у президенти не пройшов через рівень знання мови своєї країни. Вони ж азіати, ами вялікіє єврапейци.....Поки буде домінувати московія нічого доброго не буде.
Приклад прибалти і словаки.
показати весь коментар
10.10.2020 11:51 Відповісти
да зе даже на обложке ,первий руководитель страни ермак,а ти его исполнитель, все что еще оставалось , разграбили ,уничтожили разрушители чертови,,,,
показати весь коментар
10.10.2020 10:17 Відповісти
каков президент , такова и фракция . Крысы разбегаются кто куда .Партийной дисциплины никакой . Хапнуть и сбежать в другую партию . Вот и вся работа " депутата " .
показати весь коментар
10.10.2020 10:21 Відповісти
Помню как по ТБ показывали Зленского как он стал президенто и кто-то из депутатов назвал его клоуном, то он назло нам одел на нос красный нос, и тогда мы вме поняли что он не наш президент, а Клоун. Но мы сами его выбрали, потому что по его рекламе это было лучше чем преступник Порошенко.
показати весь коментар
10.10.2020 12:28 Відповісти
Завари себе чайку со средством для прочистки труб.

В рекламе оно имеет явно более интересный цвет, чем вода, в которой вечно люди тонут.
показати весь коментар
12.10.2020 01:01 Відповісти
Чого ви від них очікували!?
показати весь коментар
10.10.2020 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dTFSVyvvFfw
Смотрим расследование Бигуса по гандону сепаратисту Пальчевскому.
показати весь коментар
10.10.2020 13:17 Відповісти
ОТ ТУПО ПРОПАГАНДОН !!! МАЛЬЧИК В ПОПЕ ПАЛЬЧИК !!!
показати весь коментар
11.10.2020 21:32 Відповісти
https://zen.yandex.ru/media/id/5cb45b2d8fc6bd00b323c1a9/korolevskie-mujchiny-v-forme-ot-princev-uiliama-i-garri-do-karla-filippa-5cfe0cdaf6c4ba00afebf884 Королевские мужчины в форме: от принцев Уильяма и Гарри до Карла Филиппа.

Вони можуть керувати країнами, тому що вони не тільки королівської крові вони справжні чоловіки, не блазні.
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 7461

Для порівняння
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 3447
показати весь коментар
11.10.2020 19:29 Відповісти
ніякого розвалу не буде. прислуги каломойші об'єднаються зі своїми однодумцями із окупаційної платформи за жиддя. от і буде конституційна монобільшість по знищенню України.
показати весь коментар
11.10.2020 21:30 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 3350
показати весь коментар
11.10.2020 22:18 Відповісти
 
 