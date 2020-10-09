Проект "Без цензуры": Развал "Слуги народа". Как распадается фракция президента. ВИДЕО

Кому на самом деле служат "Слуги народа" и как скрытый кризис в Верховной Раде становится явным? Развал фракции монобольшинства и цена этого краха - в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Владимир Зеленский может стать заложником Верховной Рады - той самой, где еще недавно он был обладателем монобольшинства - уникального явления большой украинской политики.

Однако в реальности его не существует где-то с конца весны. Ведь последнее, что было принято голосами собственно "Слуг народа" - это так называемый "антиколомойский" закон.

Итак, как и почему разваливалась монокоалиция? Почему Андрей Ермак так и не смог наладить контакт с депутатами "Слуги народа"? Действительно ли он уберет Давида Арахамию от руководства фракцией?

Как президент рискует стать заложником кураторов различных групп в парламенте? И сколько это будет стоить Украине? Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления!

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ, ведь здесь ничего личного - только факты.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? ВИДЕО