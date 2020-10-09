РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9673 посетителя онлайн
Новости Видео
16 559 31

Проект "Без цензуры": Развал "Слуги народа". Как распадается фракция президента. ВИДЕО

Кому на самом деле служат "Слуги народа" и как скрытый кризис в Верховной Раде становится явным? Развал фракции монобольшинства и цена этого краха - в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Владимир Зеленский может стать заложником Верховной Рады - той самой, где еще недавно он был обладателем монобольшинства - уникального явления большой украинской политики.

Однако в реальности его не существует где-то с конца весны. Ведь последнее, что было принято голосами собственно "Слуг народа" - это так называемый "антиколомойский" закон.

Итак, как и почему разваливалась монокоалиция? Почему Андрей Ермак так и не смог наладить контакт с депутатами "Слуги народа"? Действительно ли он уберет Давида Арахамию от руководства фракцией?

Как президент рискует стать заложником кураторов различных групп в парламенте? И сколько это будет стоить Украине? Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления!

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ, ведь здесь ничего личного - только факты.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? ВИДЕО

Автор: 

ВР (29430) Зеленский Владимир (22050) Слуга народа (2670) Буткевич Богдан (436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Проект "Без цензуры": Развал "Слуги народа". Как распадается фракция президента - Цензор.НЕТ 8226
показать весь комментарий
09.10.2020 16:35 Ответить
+14
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 9090
показать весь комментарий
09.10.2020 17:15 Ответить
+11
поскорее бы
показать весь комментарий
09.10.2020 16:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проект "Без цензуры": Развал "Слуги народа". Как распадается фракция президента - Цензор.НЕТ 8226
показать весь комментарий
09.10.2020 16:35 Ответить
поскорее бы
показать весь комментарий
09.10.2020 16:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 7509
показать весь комментарий
09.10.2020 16:42 Ответить
Дякую. Класний розклад!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:00 Ответить
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 9090
показать весь комментарий
09.10.2020 17:15 Ответить
Пора українцям гнати геть цю нечисть, яка паразитує на організмі країни.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:38 Ответить
полнейшая мармеладная туфта.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:37 Ответить
И все кацапы такиетсамокритичные?
показать весь комментарий
10.10.2020 06:42 Ответить
Любителям зелени РЕКОМЕНДУЮ к просмотру ! - https://www.youtube.com/watch?v=J9lH2nMCdf4
показать весь комментарий
09.10.2020 20:33 Ответить
...почитай оце, соєвий.) Правоохоронців США зацікавили компанії, пов'язані з Порошенком - розслідування https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/9/666099/
показать весь комментарий
09.10.2020 22:16 Ответить
Бла-бла-бла, зеленое гуано
показать весь комментарий
10.10.2020 06:43 Ответить
Гівно
показать весь комментарий
10.10.2020 13:15 Ответить
І до чого тут Порошенко!? Він президент? Де логіка?
показать весь комментарий
10.10.2020 13:17 Ответить
є підприємство. чи це базар, чи колгосп, завод, район, область чи держава, нема різниці. різниця в керівництві. якщо керує жмот, воно живе, якщо керує придурок, є головний бугалтер, інженер або агроном але.............. якщо керує розумне, освідчене і продажне чмо, підприємство вмирає.чи то колгосп, чи то держава. 50 з 73% вже зрозуміли, що вони наробили............................................... от і здихаємо по техенько. подобається мені КИРГИЗІЯ в цих питаннях. щось не так, пиньок під сраку і все
показать весь комментарий
09.10.2020 22:27 Ответить
В Казахстані кандидат у президенти не пройшов через рівень знання мови своєї країни. Вони ж азіати, ами вялікіє єврапейци.....Поки буде домінувати московія нічого доброго не буде.
Приклад прибалти і словаки.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:51 Ответить
да зе даже на обложке ,первий руководитель страни ермак,а ти его исполнитель, все что еще оставалось , разграбили ,уничтожили разрушители чертови,,,,
показать весь комментарий
10.10.2020 10:17 Ответить
каков президент , такова и фракция . Крысы разбегаются кто куда .Партийной дисциплины никакой . Хапнуть и сбежать в другую партию . Вот и вся работа " депутата " .
показать весь комментарий
10.10.2020 10:21 Ответить
Помню как по ТБ показывали Зленского как он стал президенто и кто-то из депутатов назвал его клоуном, то он назло нам одел на нос красный нос, и тогда мы вме поняли что он не наш президент, а Клоун. Но мы сами его выбрали, потому что по его рекламе это было лучше чем преступник Порошенко.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:28 Ответить
Завари себе чайку со средством для прочистки труб.

В рекламе оно имеет явно более интересный цвет, чем вода, в которой вечно люди тонут.
показать весь комментарий
12.10.2020 01:01 Ответить
Чого ви від них очікували!?
показать весь комментарий
10.10.2020 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dTFSVyvvFfw
Смотрим расследование Бигуса по гандону сепаратисту Пальчевскому.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:17 Ответить
ОТ ТУПО ПРОПАГАНДОН !!! МАЛЬЧИК В ПОПЕ ПАЛЬЧИК !!!
показать весь комментарий
11.10.2020 21:32 Ответить
https://zen.yandex.ru/media/id/5cb45b2d8fc6bd00b323c1a9/korolevskie-mujchiny-v-forme-ot-princev-uiliama-i-garri-do-karla-filippa-5cfe0cdaf6c4ba00afebf884 Королевские мужчины в форме: от принцев Уильяма и Гарри до Карла Филиппа.

Вони можуть керувати країнами, тому що вони не тільки королівської крові вони справжні чоловіки, не блазні.
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 7461

Для порівняння
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 3447
показать весь комментарий
11.10.2020 19:29 Ответить
ніякого розвалу не буде. прислуги каломойші об'єднаються зі своїми однодумцями із окупаційної платформи за жиддя. от і буде конституційна монобільшість по знищенню України.
показать весь комментарий
11.10.2020 21:30 Ответить
Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента - Цензор.НЕТ 3350
показать весь комментарий
11.10.2020 22:18 Ответить
 
 