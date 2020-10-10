ЦВК роз'яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. ВIДЕО

ЦВК затвердила роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних в місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації рівних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу України щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з місцевих виборів.

Зокрема, в ухваленому документі чітко прописано послідовність заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше.

Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки "плюс" (+) або "галочки" (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня.