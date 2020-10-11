Вірмени знищують дві азербайджанські бронемашини - війна триває. ВIДЕО
Інформаційний штаб Нагірного Карабаху опублікував відео знищення бронетехніки азербайджанських ВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на armeniasputnik.am.
"11 жовтня противник зробив наступальні дії на північно-східному напрямку. Підрозділи Армії оборони припинили спробу наступу, вразивши дві одиниці бронетехніки, завдавши противнику великих втрат у живій силі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+49 Said_
показати весь коментар11.10.2020 20:50 Відповісти Посилання
+31 mrSmith
показати весь коментар11.10.2020 21:34 Відповісти Посилання
+28 Elvis2
показати весь коментар11.10.2020 20:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разом исчезнут профильные комитеты и комиссии, созданные ООН и ОБСЕ, а сколько переговорщиков-посредников останутся не у дел...
Десятки невостребованных чартерных рейсов, десятки заказанных банкетов (обмыть "успешные" переговоры)!
Просто ужас!
Армянские террористы забивают прикладом пленного военнослужащего Азербайджана, на азербайджанской земле
https://twitter.com/darifma2/status/1315260681860546560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315260681860546560%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=http%3A%2F%2Fwaronline.org%2Ffora%2Findex.php%3Fthreads%2FD090D180D0BCD0B5D0BDD0B8D18F-D090D0B7D0B5D180D0B1D0B0D0B9D0B4D0B6D0B0D0BD-D09AD0B0D180D0B0D0B1D0B0D185.9983%2Fpage-1064
Техника у всех постоянно на видном месте, даже при наличии обьектов за которыми можно скрыть технику , а пешие - ходят, как будто прогуливаются... Дпже когда УЖЕ ПОДБИЛИ их технику !
Зачем наши СМИ перепечатывают всё эту муйню.