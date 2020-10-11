Вірмени знищують дві азербайджанські бронемашини - війна триває. ВIДЕО

Інформаційний штаб Нагірного Карабаху опублікував відео знищення бронетехніки азербайджанських ВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на armeniasputnik.am.

"11 жовтня противник зробив наступальні дії на північно-східному напрямку. Підрозділи Армії оборони припинили спробу наступу, вразивши дві одиниці бронетехніки, завдавши противнику великих втрат у живій силі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Азербайджанські війська зайняли село Горадіз, під яким йшли важкі бої. ВIДЕО