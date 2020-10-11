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Вірмени знищують дві азербайджанські бронемашини - війна триває. ВIДЕО

Інформаційний штаб Нагірного Карабаху опублікував відео знищення бронетехніки азербайджанських ВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на armeniasputnik.am.

"11 жовтня противник зробив наступальні дії на північно-східному напрямку. Підрозділи Армії оборони припинили спробу наступу, вразивши дві одиниці бронетехніки, завдавши противнику великих втрат у живій силі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Азербайджанські війська зайняли село Горадіз, під яким йшли важкі бої. ВIДЕО

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+49
Так, війна триває. Але азербайджанці все ж звільняють свої землі від загарбників.
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11.10.2020 20:50 Відповісти
+31
Если Азербайджан освободит Карабах, страшно представить, сколько дармоедов останется без дополнительного источника доходов!
Разом исчезнут профильные комитеты и комиссии, созданные ООН и ОБСЕ, а сколько переговорщиков-посредников останутся не у дел...
Десятки невостребованных чартерных рейсов, десятки заказанных банкетов (обмыть "успешные" переговоры)!
Просто ужас!
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11.10.2020 21:34 Відповісти
+28
Двумя бронемашинами армяне отчитались за десятки зрелищных, техничных и красивых уничтожений своей военной техники с кучами летающих и лежащих человечков только за пару дней войны ? Тем самым сами подтверждают свой реальный разгром.
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11.10.2020 20:57 Відповісти
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Почитай что означает слово сарказм.
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11.10.2020 21:54 Відповісти
Просто слишком тонко, не все могут разглядеть
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11.10.2020 22:56 Відповісти
Если Азербайджан освободит Карабах, страшно представить, сколько дармоедов останется без дополнительного источника доходов!
Разом исчезнут профильные комитеты и комиссии, созданные ООН и ОБСЕ, а сколько переговорщиков-посредников останутся не у дел...
Десятки невостребованных чартерных рейсов, десятки заказанных банкетов (обмыть "успешные" переговоры)!
Просто ужас!
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11.10.2020 21:34 Відповісти
Не журіться . Ті дармоїди не в тім'я биті - не пропадуть. "Діяльністю за спеціальністю" вони будуть забезпечені ще довго - доки існує смєхдєржава расєя, принаймні, одним шматком.
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12.10.2020 03:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mPwU_QwIls4&feature=emb_logo Освобожденное от армянских захватчиков село Суговушан
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11.10.2020 21:42 Відповісти
никто не победит.
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11.10.2020 21:48 Відповісти
брешут ары как кацапня. это все снято на киностудии ара мультфильм.
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11.10.2020 21:53 Відповісти
Болеющим за армян:

Армянские террористы забивают прикладом пленного военнослужащего Азербайджана, на азербайджанской земле

https://twitter.com/darifma2/status/1315260681860546560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315260681860546560%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=http%3A%2F%2Fwaronline.org%2Ffora%2Findex.php%3Fthreads%2FD090D180D0BCD0B5D0BDD0B8D18F-D090D0B7D0B5D180D0B1D0B0D0B9D0B4D0B6D0B0D0BD-D09AD0B0D180D0B0D0B1D0B0D185.9983%2Fpage-1064
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11.10.2020 21:53 Відповісти
твари аравоские
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11.10.2020 22:35 Відповісти
Еще и на видео снимают... А потом удивляются, за что их режут... И кричат геноцид...
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11.10.2020 23:01 Відповісти
Я смотрю на действия пехоты или спешившихся, что армян, что азербаджан... и понимаю, что и де и другие с военной точки зрения - долб.бы !
Техника у всех постоянно на видном месте, даже при наличии обьектов за которыми можно скрыть технику , а пешие - ходят, как будто прогуливаются... Дпже когда УЖЕ ПОДБИЛИ их технику !
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11.10.2020 21:55 Відповісти
Это так, но даже если ситуация вынудила выехать на открытое место, то какого лешего они стоят на месте? Двигаттся надо постоянно, чтобы не было возможности прицельной стрельбы.
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12.10.2020 04:16 Відповісти
Как-будто их бронекомандиров военному делу не обучали.Недвижимость бтт на открытой местности смерти подобно,а у них как на показухе все выстроено и недвижимо.
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12.10.2020 13:53 Відповісти
Армяне на данный момент (подонки) - просто вернуть то что им не пренадлежит, и всё! Как и всем подобным!
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11.10.2020 21:58 Відповісти
пусть Турция покажет пример - вернет Северный Кипр.
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11.10.2020 23:14 Відповісти
ты удмурт?
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12.10.2020 01:01 Відповісти
Нет Он пассивный гомосек
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12.10.2020 01:05 Відповісти
Ага, и Константинополь!😊
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12.10.2020 04:17 Відповісти
Как твои мокши, вернут Кенигсберг-так и турки подумают...
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12.10.2020 07:15 Відповісти
выехать в ровное место когда рядом здания были и за них стать не угадали ага или дибилы или тупо на отстрел дали что б узнать откуда кидают
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11.10.2020 22:24 Відповісти
Информационная война - это понятно.
Зачем наши СМИ перепечатывают всё эту муйню.
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12.10.2020 09:29 Відповісти
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