Армяне уничтожают две азербайджанские бронемашины - война продолжается. ВИДЕО

Информационный штаб Нагорного Карабаха опубликовал видео уничтожения бронетехники азербайджанских ВС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armeniasputnik.am.

"11 октября противник предпринял наступательные действия на северо-восточном направлении. Подразделения Армии обороны пресекли попытку наступления, поразив две единицы бронетехники, нанеся противнику большой урон в живой силе", - говорится в сообщении.

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