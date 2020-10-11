Армяне уничтожают две азербайджанские бронемашины - война продолжается. ВИДЕО
Информационный штаб Нагорного Карабаха опубликовал видео уничтожения бронетехники азербайджанских ВС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armeniasputnik.am.
"11 октября противник предпринял наступательные действия на северо-восточном направлении. Подразделения Армии обороны пресекли попытку наступления, поразив две единицы бронетехники, нанеся противнику большой урон в живой силе", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+49 Said_
показать весь комментарий11.10.2020 20:50 Ответить Ссылка
+31 mrSmith
показать весь комментарий11.10.2020 21:34 Ответить Ссылка
+28 Elvis2
показать весь комментарий11.10.2020 20:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разом исчезнут профильные комитеты и комиссии, созданные ООН и ОБСЕ, а сколько переговорщиков-посредников останутся не у дел...
Десятки невостребованных чартерных рейсов, десятки заказанных банкетов (обмыть "успешные" переговоры)!
Просто ужас!
Армянские террористы забивают прикладом пленного военнослужащего Азербайджана, на азербайджанской земле
https://twitter.com/darifma2/status/1315260681860546560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315260681860546560%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=http%3A%2F%2Fwaronline.org%2Ffora%2Findex.php%3Fthreads%2FD090D180D0BCD0B5D0BDD0B8D18F-D090D0B7D0B5D180D0B1D0B0D0B9D0B4D0B6D0B0D0BD-D09AD0B0D180D0B0D0B1D0B0D185.9983%2Fpage-1064
Техника у всех постоянно на видном месте, даже при наличии обьектов за которыми можно скрыть технику , а пешие - ходят, как будто прогуливаются... Дпже когда УЖЕ ПОДБИЛИ их технику !
Зачем наши СМИ перепечатывают всё эту муйню.