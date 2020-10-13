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"Своя війна": Майор Павло Хазан про зв'язок та системи управління військами в ЗСУ. ВIДЕО

Майор Павло Хазан (позивний Бекар) у новій серії проєкту "Своя війна" розповів який був зв'язок в українській армії на початку війни з Росією, що змінилося в цій сфері за 6 років, а також про автоматизовані системи управління військами в ЗСУ.

Сьогодні Павло Хазан - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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00:00 - Анекдот із життя від Павла Хазана

01:20 - Чому старші офіцери соромляться їздити в метро у формі

03:00 - Павло Хазан: "візитка"

04:45 – Коли і чому став зв’язковим

06:00 - Як змінився зв’язок у Збройних силах України після початку війни

07:17 - "Немає єдиного підходу і стандарту до організації зв’язку"

09:40 - Чому різні засоби зв’язку – це проблема і загроза на фронті

12:45 - Освіта солдат так само важлива, як техніка

13:20 - Діалог зі зв’язковим: "Може ти ще і закон Ома не знаєш? - Який закон?"

14:40 - Про системи управління військами в ЗСУ

18:35 – "Головний успіх в тому, що люди починають мислити по-іншому"

20:05 – "В армії є системи, які впроваджувалися 15 років. Мені цим хвалився один генерал"

21:06 - Основні проблеми зв’язку і управління військами в українській армії

23:20 - Чому треба скасувати стройову підготовку

28:25 – "Наші навчання треба проводити разом із інструкторами НАТО"

30:00 – "У нас має бути план переоснащення армії"

32:55 – "Один комбат казав, що йому не треба ніякий зв’язок: "Вилізу на БТР і буду командувати голий"

35:00 - Чому реформа системи зв’язку потребує реформи мислення

39:53 - Що відрізняє Збройні сили Литви і України

46:09 – "Зараз ми бачимо неузгодженість Міноборони і Генштабу"

47:39 – "Поки найголовніша реформа - це жовті парадні погони"

51:01 - Про найбільші успіхи й досягнення Павла Хазана на фронті

53:00 - Сильні та слабкі сторони системи зв’язку російських окупаційних військ

55:20 – "Росія успадкувала "совок" і тепер вкладає в нього гроші"

56:50 - В нас немає системи мотивації справді хороших спеціалістів

58:10 - Чи намагалися утримати Павла Хазана в армії після кінця контракту

01:00:10 - Яка зарплата була у Павла Хазана

01:06:05 – "Ми маємо будувати систему для молодих офіцерів"

01:08:00 - Про доповідь у Генштабі Литви

Павло Хазан (позивний Бекар), військове звання – майор.

45 років.

Брав участь в АТО 2014-2015 рр., в АТО/ООС 2017-2020 рр. Був інженером відділу тестування АСУ, потім командиром групи АСУ Об’єднаних сил. Добровольцем пішов на війну, був оформлений військкоматом Соборного району м. Дніпра, у який добровольцем у 1941 році прийшов його дідусь Борис Хазан.

В мирному житті – громадський діяч та вчений, ініціатор та співзасновник системи екологічного моніторингу. Депутат Дніпропетровської обласної ради. Автор наукових та популярних робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки "С-moll" (До-мінор) та музичного альбому "Source". Один з розробників Дніпропетровської обласної комплексної програми екологічної безпеки та запобігання змінам клімату, Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області, Дніпропетровської обласної стратегії поводження з твердими побутовими відходами.

До війни був членом виконавчого комітету міжнародної федерації Friends of the Earth Europe, українським представник у European Green Party, працював над підготовкою програмних документів у співпраці з фракцією The Greens/EFA у Європейському парламенті, був членом Комісії зі сталого розвитку (CSD) Організації об’єднаних націй, брав участь у розробці міжнародних конвенцій.

Кавалер Ордену "За заслуги" III ст., відзнака Об’єднаних сил "Козацький хрест" І ст., нагрудний знак Міністерства оборони України "Знак пошани", почесний нагрудний знак ГШ ЗСУ "За заслуги перед збройними силами України" та нагрудний знак ГШ ЗСУ "Війська зв’язку Збройних сил України", інші відзнаки.

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Хазан (3) Своя війна (33)


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Топ коментарі
+10
СМЕРТЬ кацапским оккупантам...
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13.10.2020 18:33
+3
Героям СЛАВА !
(смерть ворогам України)
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13.10.2020 18:45
+1
Амен!
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13.10.2020 19:31
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам...
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13.10.2020 18:33 Відповісти
Амен!
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13.10.2020 19:31 Відповісти
Я не розумію навіщо потерли мій допис про невідповідність Харіса нашим умовам. Харіс заточений під супутники НАТО Ірідіум-Моторола, а нам не дають доступу на ці супутники і тому ми не можемо використовувати Харіс в повному обсязі! Україні потрібна своя супутникова система і це буде не Ірідіум. Найкращі військові супутники робить Талес, і найкращі радіостанції робить Талес. Саме на раціях Талес працюють спецпідрозділи армії США, а не на дешевих Харісах. Тому нам потрібно в першу чергу обрати партнера який передасть нам свої технології для виробництва засобів радіозв'язку та передачі даних на українських радіозаводах і це тільки Талес, бо Харіс не передасть свої технології ніколи в житті, бо це підірве безпеку США! Нам потрібно будувати з Талес повномасштабне співробітництво, відразу закуповувати технології виробництва, самим виробляти в Україні всі засоби зв'язку з компонентів Талес, самим писати ПО щоб не було закладок і замовляти на Талес військові телекомунікаційні супутники які в майбутньому (через 3-5 років) забезпечать нам супутниковий компонент системи зв'язку. А орієнтуватись на Харіс це однозначно помилкова стратегія і тут я більше на стороні міністра оборони Тарана! Хоч він і слабкий і поганий міністр і його потрібно знімати, але тут міністр більш правий ніж майор Хазан, при всій повазі до його заслуг.
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14.10.2020 17:07 Відповісти
Что за бред? Какие "спутники НАТО Иридиум-Моторола"? Иридиум - коммерческий спутниковый оператор для голоса, Моторола - вообще транкинг. Вы разницу понимаете? Спутники НАТО - это Satcom и закрытые группировки типа WIN-T, и там никакого Талеса нет.
Ну а говорить что "дешевый Харис" нам не нужен - это достойно отдельной премии... А если серьезно то свою связь надо делать конечно, но не на Талесе, ибо он отстал от того же Элбита или Биттиума на поколение. Увы...
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14.10.2020 19:02 Відповісти
Сейчас на поколение такой развитой стране как Франция с полным доступом к высоким технологиям и кооперацией отстать не реально .
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14.10.2020 23:51 Відповісти
Мені здається що Юрій Петров взагалі не розуміє що таке система військового зв'язку, тому не може робити правильні висновки. Нахапався термінів у тих хто сам не знає їх значення і викрикає їх без прив'язки до теми обговорення.
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15.10.2020 10:16 Відповісти
Ви абсолютно не орієнтуєтесь в питанні військового супутникового зв'язку НАТО та США. Для оперативного управління військами війська НАТО та армія США використовує угрупування низькоорбітальних супутників Моторола, які в широкому загалі і навіть в документах НАТО називаються Ірідіум, по назві комерційного оператора супутникового зв'язку Ірідіум, який використовує цю мережу для організації мобільного супутникового зв'язку. Низькоорбітальні супутники Ірідіум забезпечують зв'язок з радіостанціями на штиреву всенаправлену антену і не вимагають використання великих вузьконаправлених супутникових антен (параболічних, офсетних та ін.) які потребують точного налаштування на супутник! А згадана Вами супутникова система Satcom це геостаціонарні супутники які знаходяться на величезній відстані від Землі (40 тис. км) і для зв'язку з ними потрібні великі параболічні та офсетні антени і ця система є комерційною для розповсюдження телесигналу між телестудіями і кабельними операторами по території США, а також для організації стаціонарного телефонного зв'язку з островами. Згаданий Вами WIN-T взагалі не є супутниковим оператором, це назва технології об'єднання різноманітних військових систем зв'язку для організації високошвидкісної передачі даних та телевізійного сигналу між штабами та підрозділами армії США і тому WIN-T використовує навіть комерційні супутники для передачі інформації. Про недоліки Харіса і про його слабкі сторони знають партнери НАТО в ЄС і тому не купляють собі Харіс а виробляють рації власного виробництва, які за характеристиками є кращими за дешевий і слабкий Харіс. Армія США для спецпідрозділів закуповує не Харіс, а Талес!!!! як більш надійне і потужне обладнання яке забезпечує зв'язок в умовах РЕБ та складного рельєфу місцевості. А Харіс це масова дешева поделка для звичайних умов в яких воює армія США, коли у супротивника немає потужних засобів РЕБ та РЕР. До того ж самі США закуповують військові супутники для себе у компанії Талес Аероспейс, що говорить про високий рівень технологій якими володіє Талес і які можуть бути придбані Україною для організації системи військового стаціонарного та мобільного (супутникового та радіо) зв'язку!
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15.10.2020 10:08 Відповісти
ССО США используют Harris, Silvus Tech TrellisWare. И никакого Талеса там нет. Не надо рассказывать ерунду. И спутниковый канал только на закрытые группировки, либо на Сатком в диапазоне VHF. Как там Касьянов, пане IGOR L>?
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19.10.2020 20:56 Відповісти
ССО США в останніх тендерах віддали перевагу раціям Талес, замість Харіс. Ось такі справи, Харіс вже не той, або терпець у ССО США лопнув і вони перестають користуватись дешевими засобами зв'язку. Супутники Сатком в принципі не можуть працювати на штиреву антену, тому що вони надзвичайно далеко від землі на відстані 40 тис. км. Для зв'язку з геостаціонарними супутниками Сатком потрібні параболічні атнени, а це унеможлювлює роботу з ними мобільних засобів зв'язку - переносних та мобільних радіостанцій! І звичайно що ні в якому VHF діапазоні 30-300МГц супутниковий зв'язок з геостаціонарними супутниками не працює, для цього виділені окремі діапазони частот від 1ГГц до 60 ГГц. Ви дивовижно далекі від зв'язку і від супутникового зв'язку особливо! ССО США як і всі армії НАТО працюють з низкоорбітальною системою супутників Ірідіум-Моторола, там потрібні менші частоти і менші потужності і можна працювати на штиреву антену.
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20.10.2020 21:23 Відповісти
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/compendium/0225.00-0328.60_01MAR14.pdf

Это что касается частот военного Саткома.
Что касается ССО США - поинтересуйтесь, у кого они закупают:
TrellisWare, Silvus Technologies, L3Harris. Правда Харрис в последней AN/PRC-163 поставили форму волны от Треллиса...
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20.10.2020 21:56 Відповісти
Примеры тендеров можно? Или это как Касьянов - Байрактары плохие, купите мои коптеры...
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20.10.2020 21:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W1ojxrLrrM4

Учите матчасть...
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20.10.2020 22:03 Відповісти
Героям СЛАВА !
(смерть ворогам України)
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13.10.2020 18:45 Відповісти
наш...- с жовтневого..)))
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14.10.2020 00:33 Відповісти
Дякую.
"Своя війна": Майор Павло Хазан про зв'язок та системи управління військами в ЗСУ - Цензор.НЕТ 1701
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14.10.2020 12:33 Відповісти
 
 