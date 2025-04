"Своя війна": Майор Павло Хазан про зв'язок та системи управління військами в ЗСУ. ВIДЕО

Майор Павло Хазан (позивний Бекар) у новій серії проєкту "Своя війна" розповів який був зв'язок в українській армії на початку війни з Росією, що змінилося в цій сфері за 6 років, а також про автоматизовані системи управління військами в ЗСУ.

Сьогодні Павло Хазан - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

00:00 - Анекдот із життя від Павла Хазана

01:20 - Чому старші офіцери соромляться їздити в метро у формі

03:00 - Павло Хазан: "візитка"

04:45 – Коли і чому став зв’язковим

06:00 - Як змінився зв’язок у Збройних силах України після початку війни

07:17 - "Немає єдиного підходу і стандарту до організації зв’язку"

09:40 - Чому різні засоби зв’язку – це проблема і загроза на фронті

12:45 - Освіта солдат так само важлива, як техніка

13:20 - Діалог зі зв’язковим: "Може ти ще і закон Ома не знаєш? - Який закон?"

14:40 - Про системи управління військами в ЗСУ

18:35 – "Головний успіх в тому, що люди починають мислити по-іншому"

20:05 – "В армії є системи, які впроваджувалися 15 років. Мені цим хвалився один генерал"

21:06 - Основні проблеми зв’язку і управління військами в українській армії

23:20 - Чому треба скасувати стройову підготовку

28:25 – "Наші навчання треба проводити разом із інструкторами НАТО"

30:00 – "У нас має бути план переоснащення армії"

32:55 – "Один комбат казав, що йому не треба ніякий зв’язок: "Вилізу на БТР і буду командувати голий"

35:00 - Чому реформа системи зв’язку потребує реформи мислення

39:53 - Що відрізняє Збройні сили Литви і України

46:09 – "Зараз ми бачимо неузгодженість Міноборони і Генштабу"

47:39 – "Поки найголовніша реформа - це жовті парадні погони"

51:01 - Про найбільші успіхи й досягнення Павла Хазана на фронті

53:00 - Сильні та слабкі сторони системи зв’язку російських окупаційних військ

55:20 – "Росія успадкувала "совок" і тепер вкладає в нього гроші"

56:50 - В нас немає системи мотивації справді хороших спеціалістів

58:10 - Чи намагалися утримати Павла Хазана в армії після кінця контракту

01:00:10 - Яка зарплата була у Павла Хазана

01:06:05 – "Ми маємо будувати систему для молодих офіцерів"

01:08:00 - Про доповідь у Генштабі Литви

Павло Хазан (позивний Бекар), військове звання – майор.

45 років.

Брав участь в АТО 2014-2015 рр., в АТО/ООС 2017-2020 рр. Був інженером відділу тестування АСУ, потім командиром групи АСУ Об’єднаних сил. Добровольцем пішов на війну, був оформлений військкоматом Соборного району м. Дніпра, у який добровольцем у 1941 році прийшов його дідусь Борис Хазан.

В мирному житті – громадський діяч та вчений, ініціатор та співзасновник системи екологічного моніторингу. Депутат Дніпропетровської обласної ради. Автор наукових та популярних робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки "С-moll" (До-мінор) та музичного альбому "Source". Один з розробників Дніпропетровської обласної комплексної програми екологічної безпеки та запобігання змінам клімату, Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області, Дніпропетровської обласної стратегії поводження з твердими побутовими відходами.

До війни був членом виконавчого комітету міжнародної федерації Friends of the Earth Europe, українським представник у European Green Party, працював над підготовкою програмних документів у співпраці з фракцією The Greens/EFA у Європейському парламенті, був членом Комісії зі сталого розвитку (CSD) Організації об’єднаних націй, брав участь у розробці міжнародних конвенцій.

Кавалер Ордену "За заслуги" III ст., відзнака Об’єднаних сил "Козацький хрест" І ст., нагрудний знак Міністерства оборони України "Знак пошани", почесний нагрудний знак ГШ ЗСУ "За заслуги перед збройними силами України" та нагрудний знак ГШ ЗСУ "Війська зв’язку Збройних сил України", інші відзнаки.