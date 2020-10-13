"Своя війна": Майор Павло Хазан про зв'язок та системи управління військами в ЗСУ. ВIДЕО
Майор Павло Хазан (позивний Бекар) у новій серії проєкту "Своя війна" розповів який був зв'язок в українській армії на початку війни з Росією, що змінилося в цій сфері за 6 років, а також про автоматизовані системи управління військами в ЗСУ.
Сьогодні Павло Хазан - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
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00:00 - Анекдот із життя від Павла Хазана
01:20 - Чому старші офіцери соромляться їздити в метро у формі
03:00 - Павло Хазан: "візитка"
04:45 – Коли і чому став зв’язковим
06:00 - Як змінився зв’язок у Збройних силах України після початку війни
07:17 - "Немає єдиного підходу і стандарту до організації зв’язку"
09:40 - Чому різні засоби зв’язку – це проблема і загроза на фронті
12:45 - Освіта солдат так само важлива, як техніка
13:20 - Діалог зі зв’язковим: "Може ти ще і закон Ома не знаєш? - Який закон?"
14:40 - Про системи управління військами в ЗСУ
18:35 – "Головний успіх в тому, що люди починають мислити по-іншому"
20:05 – "В армії є системи, які впроваджувалися 15 років. Мені цим хвалився один генерал"
21:06 - Основні проблеми зв’язку і управління військами в українській армії
23:20 - Чому треба скасувати стройову підготовку
28:25 – "Наші навчання треба проводити разом із інструкторами НАТО"
30:00 – "У нас має бути план переоснащення армії"
32:55 – "Один комбат казав, що йому не треба ніякий зв’язок: "Вилізу на БТР і буду командувати голий"
35:00 - Чому реформа системи зв’язку потребує реформи мислення
39:53 - Що відрізняє Збройні сили Литви і України
46:09 – "Зараз ми бачимо неузгодженість Міноборони і Генштабу"
47:39 – "Поки найголовніша реформа - це жовті парадні погони"
51:01 - Про найбільші успіхи й досягнення Павла Хазана на фронті
53:00 - Сильні та слабкі сторони системи зв’язку російських окупаційних військ
55:20 – "Росія успадкувала "совок" і тепер вкладає в нього гроші"
56:50 - В нас немає системи мотивації справді хороших спеціалістів
58:10 - Чи намагалися утримати Павла Хазана в армії після кінця контракту
01:00:10 - Яка зарплата була у Павла Хазана
01:06:05 – "Ми маємо будувати систему для молодих офіцерів"
01:08:00 - Про доповідь у Генштабі Литви
Павло Хазан (позивний Бекар), військове звання – майор.
45 років.
Брав участь в АТО 2014-2015 рр., в АТО/ООС 2017-2020 рр. Був інженером відділу тестування АСУ, потім командиром групи АСУ Об’єднаних сил. Добровольцем пішов на війну, був оформлений військкоматом Соборного району м. Дніпра, у який добровольцем у 1941 році прийшов його дідусь Борис Хазан.
В мирному житті – громадський діяч та вчений, ініціатор та співзасновник системи екологічного моніторингу. Депутат Дніпропетровської обласної ради. Автор наукових та популярних робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки "С-moll" (До-мінор) та музичного альбому "Source". Один з розробників Дніпропетровської обласної комплексної програми екологічної безпеки та запобігання змінам клімату, Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області, Дніпропетровської обласної стратегії поводження з твердими побутовими відходами.
До війни був членом виконавчого комітету міжнародної федерації Friends of the Earth Europe, українським представник у European Green Party, працював над підготовкою програмних документів у співпраці з фракцією The Greens/EFA у Європейському парламенті, був членом Комісії зі сталого розвитку (CSD) Організації об’єднаних націй, брав участь у розробці міжнародних конвенцій.
Кавалер Ордену "За заслуги" III ст., відзнака Об’єднаних сил "Козацький хрест" І ст., нагрудний знак Міністерства оборони України "Знак пошани", почесний нагрудний знак ГШ ЗСУ "За заслуги перед збройними силами України" та нагрудний знак ГШ ЗСУ "Війська зв’язку Збройних сил України", інші відзнаки.
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Ну а говорить что "дешевый Харис" нам не нужен - это достойно отдельной премии... А если серьезно то свою связь надо делать конечно, но не на Талесе, ибо он отстал от того же Элбита или Биттиума на поколение. Увы...
Это что касается частот военного Саткома.
Что касается ССО США - поинтересуйтесь, у кого они закупают:
TrellisWare, Silvus Technologies, L3Harris. Правда Харрис в последней AN/PRC-163 поставили форму волны от Треллиса...
Учите матчасть...
(смерть ворогам України)