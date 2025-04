Ломаченко програв за очками Лопесу і втратив всі пояси. ВІДЕО бою

Бій відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі, США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua.

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі зійшлися чемпіон світу WBC (франчайзинговий), WBA Super, WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар поясу IBF Теофімо Лопес зі США (15-0, 13 КО).

Рішення суддів: 116-112, 119-109, 117-111 на користь Теофімо Лопеса.

THE MOMENT!!



Go full screen and soak this all in.#TheTakeover was more than just a nickname all along for @TeofimoLopez 👑👑👑👑 #LomaLopez pic.twitter.com/5IEl1i209h