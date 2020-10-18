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Ломаченко програв за очками Лопесу і втратив всі пояси. ВІДЕО бою

Бій відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі, США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua.

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі зійшлися чемпіон світу WBC (франчайзинговий), WBA Super, WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар поясу IBF Теофімо Лопес зі США (15-0, 13 КО).

Рішення суддів: 116-112, 119-109, 117-111 на користь Теофімо Лопеса.

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THE MOMENT!!

Go full screen and soak this all in.#TheTakeover was more than just a nickname all along for @TeofimoLopez 👑👑👑👑 #LomaLopez pic.twitter.com/5IEl1i209h

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

ALL. THE. BELTS.

At 23 years old, #TheTakeover is now...

👑 The only 4-belt champ in Lightweight history

👑 The youngest 4-belt champ in #boxing history

Take a bow, @TeofimoLopez. #LomaLopez pic.twitter.com/BWOeLKkcqz

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Автор: 

бокс (169) Ломаченко Василь (17)


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Топ коментарі
+302
Это тебе за Украину ,скотина.
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18.10.2020 08:37
+182
Тепер молитися з гундяєм до всрачки
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18.10.2020 08:56
+154
Карма, она такая.
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18.10.2020 08:38
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...и ещё...ту "церковь"..в которой он крестился, "сралин" воссоздал,как "Филиал НКВД",когда в 1941 году конкретно обосрался...Церкви и костёлы в Украине,да и в СССР,благодаря этим мудакам,пришедшим к власти в 1917 году,стояли БЕЗ КРЕСТОВ,и тебе,идиоту,не знающего этого,об этой "канонической православной" -не судить...Заткни хлебало,и никогда об этом не вспоминай!!
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19.10.2020 15:16 Відповісти
Хорошо ты сам себе исключительно о себе паписал. Одобряю. На вот, прочти ещё раз сам себе о себе : "..и ещё...ту "церковь"..в которой он крестился, "сралин" воссоздал,как "Филиал НКВД",когда в 1941 году конкретно обосрался...Церкви и костёлы в Украине,да и в СССР,благодаря этим мудакам,пришедшим к власти в 1917 году,стояли БЕЗ КРЕСТОВ,и тебе,идиоту,не знающего этого,об этой "канонической православной" -не судить...Заткни хлебало,и никогда об этом не вспоминай!! "
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19.10.2020 17:35 Відповісти
Я в захваті, Лопес🏆 натовк пику цій ватній смердоті. Цьому свинорусу не допомогли ватні "скрепы". срУсіку - приготуватися відхопити пілюлєй.
PS. Бій не дивився але вболівав за Лопеса.
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19.10.2020 11:42 Відповісти
....наступний "вусык".....Хай отгребе,то що йому вже кортить....Дійсно- "іванушка дурачєк"- по своєму світогляду....Був час,дивився на нього,як на справжню людину..А так-"обоє- рябоє"...в "расєє" назвуть-"хахли паганиє"...Так воно і -Є!!!
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19.10.2020 15:03 Відповісти
бажаю того ж самого усцику. Три рази !!! Амінь !
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19.10.2020 21:31 Відповісти
Гарна новина! Ватний всрУсік наступним буде.
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30.10.2020 01:12 Відповісти
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