Ломаченко програв за очками Лопесу і втратив всі пояси. ВІДЕО бою
Бій відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі, США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua.
У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі зійшлися чемпіон світу WBC (франчайзинговий), WBA Super, WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар поясу IBF Теофімо Лопес зі США (15-0, 13 КО).
Рішення суддів: 116-112, 119-109, 117-111 на користь Теофімо Лопеса.
THE MOMENT!!— Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020
Go full screen and soak this all in.#TheTakeover was more than just a nickname all along for @TeofimoLopez 👑👑👑👑 #LomaLopez pic.twitter.com/5IEl1i209h
ALL. THE. BELTS.— Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020
At 23 years old, #TheTakeover is now...
👑 The only 4-belt champ in Lightweight history
👑 The youngest 4-belt champ in #boxing history
Take a bow, @TeofimoLopez. #LomaLopez pic.twitter.com/BWOeLKkcqz
Будь ласка, зачекайте...
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PS. Бій не дивився але вболівав за Лопеса.