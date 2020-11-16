Зеленський запустив міжнародний флешмоб привітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО. ВIДЕО

У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський підкреслив: Україна високо цінує і підтримує місію ЮНЕСКО щодо захисту світової спадщини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Організація ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення найбільш руйнівної війни в історії людства 75 років тому. Її засновники були переконані, що "у свідомості людей слід вкорінювати ідею захисту миру".

Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО.

Ми понесли величезні втрати в тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу.

Ми високо цінуємо і підтримуємо важливу місію ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати його наступним поколінням. Україна пишається об'єктами і місцями, що увійшли до переліку Всесвітньої спадщини. І я сподіваюся, що надалі їх буде ще більше.

Сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна залучена до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати разом з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей.

Немає сумнівів, ми всі потребуємо ЮНЕСКО - ефективної та відкритої світу організації", - сказано у привітанні Зеленського.