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Зеленський запустив міжнародний флешмоб привітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО. ВIДЕО

У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський підкреслив: Україна високо цінує і підтримує місію ЮНЕСКО щодо захисту світової спадщини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Організація ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення найбільш руйнівної війни в історії людства 75 років тому. Її засновники були переконані, що "у свідомості людей слід вкорінювати ідею захисту миру".

Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО.

Ми понесли величезні втрати в тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу.

Ми високо цінуємо і підтримуємо важливу місію ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати його наступним поколінням. Україна пишається об'єктами і місцями, що увійшли до переліку Всесвітньої спадщини. І я сподіваюся, що надалі їх буде ще більше.

Сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна залучена до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати разом з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей.

Немає сумнівів, ми всі потребуємо ЮНЕСКО - ефективної та відкритої світу організації", - сказано у привітанні Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) привітання (730) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+49
осложнения пошли...
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16.11.2020 21:23
+48
Товарищи!
Оно больное на голову..
В стране хаос, который он и создал, а он ЮНЕСКО поздравляет!
Какое ты имеешь отношения к ЮНЕСКО!
Дебил..
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16.11.2020 21:37
+45
ой... а с откудава ано вещает??? заготовочка штоль???
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16.11.2020 21:23
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Всё видосики, да видосики... Кінець єпохи зубожіння - да, кловунофіли?
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17.11.2020 01:12 Відповісти
какая тут ботва высокоинтеллектуальная.
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17.11.2020 02:23 Відповісти
Рюзьге курва
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17.11.2020 11:15 Відповісти
да. ты - рюзьге курва - ботва высокоинтеллектуальная.
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17.11.2020 20:15 Відповісти
Просто нема слів!!!
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17.11.2020 03:26 Відповісти
Опять фигнией занимается
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17.11.2020 04:25 Відповісти
он ещё танцует? (с) https://www.youtube.com/watch?v=WZMWKNEJCK0
уберите сруля с руля
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17.11.2020 06:21 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ--СГИНЬ !!!!!!!
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17.11.2020 07:39 Відповісти
Волшебник из голубого вертолета.
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17.11.2020 07:41 Відповісти
Дурник, залежний від відосиків.
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17.11.2020 08:03 Відповісти
И тут идиота кусок - юнеско экстремально антисемитская левацкая организация из которой даже сша вышли. Блин как же Украине не повезло с этим дико тупым быдлячим и невоспитанным криворогульским существом
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17.11.2020 09:08 Відповісти
Это еще одно подтверждение его тупости и некомпетентности.
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17.11.2020 09:43 Відповісти
Хосссади, и что ж оно опухшее такое? Не стыдно столько пить и жрать-то?
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17.11.2020 09:42 Відповісти
Ты хоть знаешь ,что такое ,что ты поздравляешь?
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17.11.2020 10:06 Відповісти
Да запусти ты,****,уже "Миру мир"!У него коронавирус засел где, должен быть мозг.А вообще никакого коронавируса у них нет.Это все Оман-обман.Оно родилось с вирусом,но без короны.
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17.11.2020 10:40 Відповісти
Знову клоун пернув в бочку...
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17.11.2020 10:42 Відповісти
Вова -кокос!
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17.11.2020 11:09 Відповісти
Очень важное мероприятие !!!!!
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17.11.2020 12:01 Відповісти
Піар ідіота. В тебе в країні катастрофа, - людей не перевіряють на зараженість говідом, не лікують, їх не приймають до лікарень, - відсутні ліжкомісця, відповідна апаратура, кисень. Говідний фонд ропилюється по дорогах на кіносправу, на підняття виплат поліції. Ти не вирішуєш цих проблем, а піаришся в дусі 95-го кварталу. Що ж ти за людина?
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17.11.2020 21:00 Відповісти
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