РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11151 посетитель онлайн
Новости Видео
8 943 121

Зеленский запустил международный флешмоб поздравлений по случаю 75-летия ЮНЕСКО. ВИДЕО

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: Украина высоко ценит и поддерживает миссию ЮНЕСКО по защите мирового наследия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания самой разрушительной войны в истории человечества 75 лет назад. Ее основатели были убеждены, что "в сознании людей следует укоренять идею защиты мира".

Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова сообщила представителями ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

Мы понесли огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу.

Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать его следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия. И я надеюсь, что в дальнейшем их будет еще больше.

Сила ЮНЕСКО заключается также в способности находить адекватные ответы на сложные вызовы. Украина приобщена к этому процессу с 1954 года, и мы готовы активно работать вместе с другими странами-участницами ради достижения целей.

Также читайте: Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути

Нет сомнений, мы все нуждаемся в ЮНЕСКО - эффективной и открытой миру организации", - говорится в поздравлении Зеленского.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) поздравление (1057) ЮНЕСКО (213)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
осложнения пошли...
показать весь комментарий
16.11.2020 21:23
+48
Товарищи!
Оно больное на голову..
В стране хаос, который он и создал, а он ЮНЕСКО поздравляет!
Какое ты имеешь отношения к ЮНЕСКО!
Дебил..
показать весь комментарий
16.11.2020 21:37
+45
ой... а с откудава ано вещает??? заготовочка штоль???
показать весь комментарий
16.11.2020 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всё видосики, да видосики... Кінець єпохи зубожіння - да, кловунофіли?
показать весь комментарий
17.11.2020 01:12 Ответить
какая тут ботва высокоинтеллектуальная.
показать весь комментарий
17.11.2020 02:23 Ответить
Рюзьге курва
показать весь комментарий
17.11.2020 11:15 Ответить
да. ты - рюзьге курва - ботва высокоинтеллектуальная.
показать весь комментарий
17.11.2020 20:15 Ответить
Просто нема слів!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 03:26 Ответить
Опять фигнией занимается
показать весь комментарий
17.11.2020 04:25 Ответить
он ещё танцует? (с) https://www.youtube.com/watch?v=WZMWKNEJCK0
уберите сруля с руля
показать весь комментарий
17.11.2020 06:21 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ--СГИНЬ !!!!!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 07:39 Ответить
Волшебник из голубого вертолета.
показать весь комментарий
17.11.2020 07:41 Ответить
Дурник, залежний від відосиків.
показать весь комментарий
17.11.2020 08:03 Ответить
И тут идиота кусок - юнеско экстремально антисемитская левацкая организация из которой даже сша вышли. Блин как же Украине не повезло с этим дико тупым быдлячим и невоспитанным криворогульским существом
показать весь комментарий
17.11.2020 09:08 Ответить
Это еще одно подтверждение его тупости и некомпетентности.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:43 Ответить
Хосссади, и что ж оно опухшее такое? Не стыдно столько пить и жрать-то?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:42 Ответить
Ты хоть знаешь ,что такое ,что ты поздравляешь?
показать весь комментарий
17.11.2020 10:06 Ответить
Да запусти ты,****,уже "Миру мир"!У него коронавирус засел где, должен быть мозг.А вообще никакого коронавируса у них нет.Это все Оман-обман.Оно родилось с вирусом,но без короны.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:40 Ответить
Знову клоун пернув в бочку...
показать весь комментарий
17.11.2020 10:42 Ответить
Вова -кокос!
показать весь комментарий
17.11.2020 11:09 Ответить
Очень важное мероприятие !!!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 12:01 Ответить
Піар ідіота. В тебе в країні катастрофа, - людей не перевіряють на зараженість говідом, не лікують, їх не приймають до лікарень, - відсутні ліжкомісця, відповідна апаратура, кисень. Говідний фонд ропилюється по дорогах на кіносправу, на підняття виплат поліції. Ти не вирішуєш цих проблем, а піаришся в дусі 95-го кварталу. Що ж ти за людина?
показать весь комментарий
17.11.2020 21:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 