Зеленский запустил международный флешмоб поздравлений по случаю 75-летия ЮНЕСКО. ВИДЕО

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: Украина высоко ценит и поддерживает миссию ЮНЕСКО по защите мирового наследия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания самой разрушительной войны в истории человечества 75 лет назад. Ее основатели были убеждены, что "в сознании людей следует укоренять идею защиты мира".

Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО.

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Мы понесли огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу.

Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать его следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия. И я надеюсь, что в дальнейшем их будет еще больше.

Сила ЮНЕСКО заключается также в способности находить адекватные ответы на сложные вызовы. Украина приобщена к этому процессу с 1954 года, и мы готовы активно работать вместе с другими странами-участницами ради достижения целей.

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Нет сомнений, мы все нуждаемся в ЮНЕСКО - эффективной и открытой миру организации", - говорится в поздравлении Зеленского.