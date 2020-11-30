УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7085 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
23 895 38

Пуск вірменської ОТРК "Іскандер" по азербайджанських військах під час війни. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, який може стати доказом застосування армією Вірменії тактичних ракет "Іскандер" під час боїв у Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно запуск двох ракет. На другій частині відео зафіксовано влучання ракет у цілі. Імовірно, в Шушинському районі в період активних боїв.

Також дивіться: Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв. ФОТО

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) ракети (4022) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Обезьяны радуются.... чему? сейчас байрактары прилетят в гости к вам.
показати весь коментар
30.11.2020 09:58
+27
Ну, писали ж, що усі чотири "Іскандери" полетіли по "непрєдсказуємой" траєкторії... Раніше у кацапів це іменувалося" "На кого Бог пошлёт...", або, "В белий свет,как в копеечку..."
показати весь коментар
30.11.2020 10:07
+24
Я бы озаглавил видео "За день до капитуляции".
показати весь коментар
30.11.2020 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обезьяны радуются.... чему? сейчас байрактары прилетят в гости к вам.
показати весь коментар
30.11.2020 09:58 Відповісти
Я бы озаглавил видео "За день до капитуляции".
показати весь коментар
30.11.2020 10:12 Відповісти
взагалі то, за кілька годин до капітуляції. Наступного дня по капітуляції вже писали про це.
показати весь коментар
30.11.2020 11:12 Відповісти
Дострелялись...
показати весь коментар
30.11.2020 09:59 Відповісти
Ну, писали ж, що усі чотири "Іскандери" полетіли по "непрєдсказуємой" траєкторії... Раніше у кацапів це іменувалося" "На кого Бог пошлёт...", або, "В белий свет,как в копеечку..."
показати весь коментар
30.11.2020 10:07 Відповісти
У арів залишилося тільки два іскандери, бо перші два були знищені в тій знаменитій атаці байрактарів на ракетну позицію на територіїї арів
показати весь коментар
30.11.2020 11:17 Відповісти
После 30 лет под армянской оккупацией город Агдам выгладит как Хиросима. На Хиросиму упала атомная бомба. На Агдам - христианская нация с тысячелетней культурой.
показати весь коментар
30.11.2020 12:42 Відповісти
А хто це тебе так "недолюблює", що у "спам" кинув? Мусив відновлювать...

А щодо "культури", то ця "тисячолітня нація", коли їх росіяни переселять стали, у 18 столітті, з Урмії, почали хахоплення не тільки мусульманських населених пунктів, але й грузинських церков... Обдирали з стін написи, фрески, що свідчили про належність їх до грузинської церкви... Попереджав же Чавчавадзе, щоб не дозволяли вірменам селиться в корінних російських регіонах компактно, бо через кілька десятків років вони назвуть ті місця своїми історичними землями... Тепер вони вже претендують не тільки на Кубань, але й на Ростовську область... Про півмільйона вірмен в Москві я вже не кажу...
показати весь коментар
30.11.2020 13:03 Відповісти
Дякую Пану. Ну, собственно, когда армяне были второй по силе ...ээээ...силой(sorry) в Византийской Империи, наши предки были "грязными варварами". А до этого их тяжелая кавалерия служила персам - зороастрийцам. Так шо факт налицо - христианская нация с тысячелетней историей в 21-м веке стала ...грязными дикарями.
показати весь коментар
30.11.2020 13:12 Відповісти
НЕ вони перші... Люди, у 30-ті, теж дивувалися, як культурні німці, потомки Гейне, Гьоте, Канта, Гегеля, стали "дикунами" СС...
показати весь коментар
30.11.2020 13:16 Відповісти
Чесно кажучи, на мою думку, тих "патріотів Арцаху", що зараз побіжать селиться в Україні (а вони ВЖЕ почали шукать житло), варто "фільтрувать"... Зокрема, уродженців Карабаху... Адже вони, фактично - громадяни Азербайджану, що вчиняли воєнні злочини на його території. Та й решта - "понаєхи", такі самі... Думаю, у органів безпеки Азербайджану до них буде "купа претензій"... А вони зараз спробують "відсидіться" в Україні, від переслідувань... Я сумніваюсь, що вони будуть достойними жителями України...
показати весь коментар
30.11.2020 13:12 Відповісти
Именно из Карабаха в 2014 в Крым ехали армянские террористы помогать русне . И работали в тесной связке с т.з. "армянской диаспорой" Крыма, которые сдавали активистов Киримли. Все ходы записаны,э.
показати весь коментар
30.11.2020 13:20 Відповісти
Коли щезне "зелена дрисня" і до влади повернуться справжні патріоти України, займуться ними... Побачу, куди вони з України побіжать... Особливо, з Криму... Вони там паскудством "засвітилися" ще в 90-ті, особливо, стосовно татар... Морди їм за це ще тоді били... І "башмаки" з "сейлемом" не рятували...
показати весь коментар
30.11.2020 13:25 Відповісти
А ведь у меня был друг-армянин.Хороший друг. Правда, сахалинский армянин., на БАТМе электроником ходил. Загубився наш зв'язок с роками...але цикаво було бы с ним зара поспiлкуватися.
показати весь коментар
30.11.2020 13:36 Відповісти
А може й добре, що не спілкуєшся? Не буде приводу розчаровуваться... Я в "Однокласниках" такого від своїх однокурсників колишніх, начитався!!! Та й родичі дружини не кращі... А ми ж з її братом в одній школі, в паралельних класах, училися... А дружина його - племінниця кума мого батька... А зараз обмежилися лише поздоровленням з днем народження... (І то - не мене... Я - "головний бандера"...).
показати весь коментар
30.11.2020 13:57 Відповісти
Ну, то я родного брата потерял в 2014. Причем живет он в Новой Зеландии. Не сошлись во взглядах. А вот его доча - моя племяшка, у нас каждый год гостит, справжня бандеривка.
показати весь коментар
30.11.2020 14:07 Відповісти
Во времена моей молодости и службы в СА самыми большими сачками и лентяями были армяне у нас были человек 5, так первыми их словами на русском были "Всее болиить (все болит!)" , а самыми прикольными и веселыми как раз азербайджанцы, но я не только об этом, вот вы мне скажите почему Украинская диаспора первой и второй волны иммиграции более патриотичные, чем современные уехавшие, у меня друг был, потомственный запорожец сейчас живет в Канаде читать его бред в соцсетях просто нет сил, главный козломордный для него бог и царь, а ведь не дурак по жизни был и обидно что наши СМИ за бугром очень уступают всяким параша тудей и Маркив в Италии об этом говорил.
показати весь коментар
30.11.2020 19:39 Відповісти
Коли було "Серце баліт...", у нас Захаров лікував магнезією без новокаїну... На стіну дерлися від болю... Відразу виліковувалися...
А щодо різниці у "хвилях міграції" - так перші дві хвилі любили Україну, як рідну землю, а Ваш "запорожець" - як шматок сала з хлібом... Перші не змогли зжиться з економічними та політичними утисками в Австро-Угорщині та Російській імперії. Другі - тому що не сприймали більшовиків і сталінський режим... Ну, а Ваш "друг" - просто, як казали при СРСР, "поехал за длинним рублём".... Як співали перероблену студентську пісню: "А я еду, а я еду, за деньгами... За туманом едут только дураки...".
показати весь коментар
30.11.2020 22:00 Відповісти
Більш актуально :не смішіть своїми Іскандерами.
показати весь коментар
30.11.2020 10:23 Відповісти
ФАУ 2 млять!Помогло???
показати весь коментар
30.11.2020 10:34 Відповісти
ФАУ2 уже с говном срав.нивают? О_О
показати весь коментар
30.11.2020 10:59 Відповісти
Двумя ракетами сложно войну выиграть. Даже, не побоюсь этого слова, тремя) А если еще и без всего остального, то и подавно. А радости, канешна, будто Баку взяли.
показати весь коментар
30.11.2020 10:40 Відповісти
китайські салюти, взлетіли мавпам вже радість, а чи долетіли, чи попали, пофіг, головне, що взлетіли.
показати весь коментар
30.11.2020 10:52 Відповісти
Мавпи, справжні мавпи.
показати весь коментар
30.11.2020 11:02 Відповісти
Радуются как и обычные солдаты на войне. И даже без алах акбар. А вот за вертикальную съёмку надо отбить руки и в наряд дневальным по сортиру.
показати весь коментар
30.11.2020 11:20 Відповісти
за вертикальную съемку им руки Байрактары отбили
показати весь коментар
30.11.2020 14:07 Відповісти
Армянские фашисты получили по сусалам, а теперь скулят на всех сайтах. Как же так, их самых верных и самых православных разгромили в прах какие-то азиаты. Вы радовались нанесию ракетных ударов на городам мирных людей, а теперь жгите свои дома и бегите, как можно скорей!
показати весь коментар
30.11.2020 11:19 Відповісти
Уже "посралися" з кацапами... Стали відмовляться від російської зброї... Кричать, що воно - "металолом"... А кацапи кричать, що "потомки каптьорів і хліборізів" просто нею користуваться не вміють...
показати весь коментар
30.11.2020 13:29 Відповісти
Они не православные.
показати весь коментар
30.11.2020 14:33 Відповісти
а чего так громко кричат за кадром эти хитрожопые хои? и сколько их осталось целыми сейчас?
показати весь коментар
30.11.2020 11:30 Відповісти
как им это помогло...
показати весь коментар
30.11.2020 12:56 Відповісти
Народ ар с большой историей деградировал до уровня дикарей.
показати весь коментар
30.11.2020 14:49 Відповісти
Интересно бы узнать, у скольких из этих радостных наблюдателей и сегодня температура еще 36.6
показати весь коментар
30.11.2020 15:32 Відповісти
дикари-с ...
показати весь коментар
30.11.2020 17:24 Відповісти
Армянская нация,судя по видео,в действительности столь древняя что успела выродиться до степени первобытности если не обезьянности!
показати весь коментар
30.11.2020 22:36 Відповісти
 
 