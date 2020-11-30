Пуск вірменської ОТРК "Іскандер" по азербайджанських військах під час війни. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, який може стати доказом застосування армією Вірменії тактичних ракет "Іскандер" під час боїв у Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно запуск двох ракет. На другій частині відео зафіксовано влучання ракет у цілі. Імовірно, в Шушинському районі в період активних боїв.

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