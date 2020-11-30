Пуск армянской ОТРК "Искандер" по азербайджанским войскам во время войны. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, которая может служить доказательством о применении армией Армении тактических ракет "Искандер" во время боев в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден запуск двух ракет. На второй части видео зафиксировано попадание ракет в цели. Предположительно, в Шушинском районе в период активных боев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ракета рикошетом немного уходит выше", - показательные стрельбы ракетами с лазерным наведением в российской армии. ВИДЕО