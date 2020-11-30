Пуск армянской ОТРК "Искандер" по азербайджанским войскам во время войны. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, которая может служить доказательством о применении армией Армении тактических ракет "Искандер" во время боев в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден запуск двух ракет. На второй части видео зафиксировано попадание ракет в цели. Предположительно, в Шушинском районе в период активных боев.
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А щодо "культури", то ця "тисячолітня нація", коли їх росіяни переселять стали, у 18 столітті, з Урмії, почали хахоплення не тільки мусульманських населених пунктів, але й грузинських церков... Обдирали з стін написи, фрески, що свідчили про належність їх до грузинської церкви... Попереджав же Чавчавадзе, щоб не дозволяли вірменам селиться в корінних російських регіонах компактно, бо через кілька десятків років вони назвуть ті місця своїми історичними землями... Тепер вони вже претендують не тільки на Кубань, але й на Ростовську область... Про півмільйона вірмен в Москві я вже не кажу...
А щодо різниці у "хвилях міграції" - так перші дві хвилі любили Україну, як рідну землю, а Ваш "запорожець" - як шматок сала з хлібом... Перші не змогли зжиться з економічними та політичними утисками в Австро-Угорщині та Російській імперії. Другі - тому що не сприймали більшовиків і сталінський режим... Ну, а Ваш "друг" - просто, як казали при СРСР, "поехал за длинним рублём".... Як співали перероблену студентську пісню: "А я еду, а я еду, за деньгами... За туманом едут только дураки...".