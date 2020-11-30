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Пуск армянской ОТРК "Искандер" по азербайджанским войскам во время войны. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, которая может служить доказательством о применении армией Армении тактических ракет "Искандер" во время боев в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден запуск двух ракет. На второй части видео зафиксировано попадание ракет в цели. Предположительно, в Шушинском районе в период активных боев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ракета рикошетом немного уходит выше", - показательные стрельбы ракетами с лазерным наведением в российской армии. ВИДЕО

 

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Азербайджан (791) Армения (829) ракеты (3568) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+33
Обезьяны радуются.... чему? сейчас байрактары прилетят в гости к вам.
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30.11.2020 09:58
+27
Ну, писали ж, що усі чотири "Іскандери" полетіли по "непрєдсказуємой" траєкторії... Раніше у кацапів це іменувалося" "На кого Бог пошлёт...", або, "В белий свет,как в копеечку..."
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30.11.2020 10:07
+24
Я бы озаглавил видео "За день до капитуляции".
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30.11.2020 10:12
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Обезьяны радуются.... чему? сейчас байрактары прилетят в гости к вам.
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30.11.2020 09:58 Ответить
Я бы озаглавил видео "За день до капитуляции".
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30.11.2020 10:12 Ответить
взагалі то, за кілька годин до капітуляції. Наступного дня по капітуляції вже писали про це.
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30.11.2020 11:12 Ответить
Дострелялись...
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30.11.2020 09:59 Ответить
Ну, писали ж, що усі чотири "Іскандери" полетіли по "непрєдсказуємой" траєкторії... Раніше у кацапів це іменувалося" "На кого Бог пошлёт...", або, "В белий свет,как в копеечку..."
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30.11.2020 10:07 Ответить
У арів залишилося тільки два іскандери, бо перші два були знищені в тій знаменитій атаці байрактарів на ракетну позицію на територіїї арів
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30.11.2020 11:17 Ответить
После 30 лет под армянской оккупацией город Агдам выгладит как Хиросима. На Хиросиму упала атомная бомба. На Агдам - христианская нация с тысячелетней культурой.
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30.11.2020 12:42 Ответить
А хто це тебе так "недолюблює", що у "спам" кинув? Мусив відновлювать...

А щодо "культури", то ця "тисячолітня нація", коли їх росіяни переселять стали, у 18 столітті, з Урмії, почали хахоплення не тільки мусульманських населених пунктів, але й грузинських церков... Обдирали з стін написи, фрески, що свідчили про належність їх до грузинської церкви... Попереджав же Чавчавадзе, щоб не дозволяли вірменам селиться в корінних російських регіонах компактно, бо через кілька десятків років вони назвуть ті місця своїми історичними землями... Тепер вони вже претендують не тільки на Кубань, але й на Ростовську область... Про півмільйона вірмен в Москві я вже не кажу...
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30.11.2020 13:03 Ответить
Дякую Пану. Ну, собственно, когда армяне были второй по силе ...ээээ...силой(sorry) в Византийской Империи, наши предки были "грязными варварами". А до этого их тяжелая кавалерия служила персам - зороастрийцам. Так шо факт налицо - христианская нация с тысячелетней историей в 21-м веке стала ...грязными дикарями.
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30.11.2020 13:12 Ответить
НЕ вони перші... Люди, у 30-ті, теж дивувалися, як культурні німці, потомки Гейне, Гьоте, Канта, Гегеля, стали "дикунами" СС...
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30.11.2020 13:16 Ответить
Чесно кажучи, на мою думку, тих "патріотів Арцаху", що зараз побіжать селиться в Україні (а вони ВЖЕ почали шукать житло), варто "фільтрувать"... Зокрема, уродженців Карабаху... Адже вони, фактично - громадяни Азербайджану, що вчиняли воєнні злочини на його території. Та й решта - "понаєхи", такі самі... Думаю, у органів безпеки Азербайджану до них буде "купа претензій"... А вони зараз спробують "відсидіться" в Україні, від переслідувань... Я сумніваюсь, що вони будуть достойними жителями України...
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30.11.2020 13:12 Ответить
Именно из Карабаха в 2014 в Крым ехали армянские террористы помогать русне . И работали в тесной связке с т.з. "армянской диаспорой" Крыма, которые сдавали активистов Киримли. Все ходы записаны,э.
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30.11.2020 13:20 Ответить
Коли щезне "зелена дрисня" і до влади повернуться справжні патріоти України, займуться ними... Побачу, куди вони з України побіжать... Особливо, з Криму... Вони там паскудством "засвітилися" ще в 90-ті, особливо, стосовно татар... Морди їм за це ще тоді били... І "башмаки" з "сейлемом" не рятували...
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30.11.2020 13:25 Ответить
А ведь у меня был друг-армянин.Хороший друг. Правда, сахалинский армянин., на БАТМе электроником ходил. Загубився наш зв'язок с роками...але цикаво було бы с ним зара поспiлкуватися.
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30.11.2020 13:36 Ответить
А може й добре, що не спілкуєшся? Не буде приводу розчаровуваться... Я в "Однокласниках" такого від своїх однокурсників колишніх, начитався!!! Та й родичі дружини не кращі... А ми ж з її братом в одній школі, в паралельних класах, училися... А дружина його - племінниця кума мого батька... А зараз обмежилися лише поздоровленням з днем народження... (І то - не мене... Я - "головний бандера"...).
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30.11.2020 13:57 Ответить
Ну, то я родного брата потерял в 2014. Причем живет он в Новой Зеландии. Не сошлись во взглядах. А вот его доча - моя племяшка, у нас каждый год гостит, справжня бандеривка.
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30.11.2020 14:07 Ответить
Во времена моей молодости и службы в СА самыми большими сачками и лентяями были армяне у нас были человек 5, так первыми их словами на русском были "Всее болиить (все болит!)" , а самыми прикольными и веселыми как раз азербайджанцы, но я не только об этом, вот вы мне скажите почему Украинская диаспора первой и второй волны иммиграции более патриотичные, чем современные уехавшие, у меня друг был, потомственный запорожец сейчас живет в Канаде читать его бред в соцсетях просто нет сил, главный козломордный для него бог и царь, а ведь не дурак по жизни был и обидно что наши СМИ за бугром очень уступают всяким параша тудей и Маркив в Италии об этом говорил.
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30.11.2020 19:39 Ответить
Коли було "Серце баліт...", у нас Захаров лікував магнезією без новокаїну... На стіну дерлися від болю... Відразу виліковувалися...
А щодо різниці у "хвилях міграції" - так перші дві хвилі любили Україну, як рідну землю, а Ваш "запорожець" - як шматок сала з хлібом... Перші не змогли зжиться з економічними та політичними утисками в Австро-Угорщині та Російській імперії. Другі - тому що не сприймали більшовиків і сталінський режим... Ну, а Ваш "друг" - просто, як казали при СРСР, "поехал за длинним рублём".... Як співали перероблену студентську пісню: "А я еду, а я еду, за деньгами... За туманом едут только дураки...".
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30.11.2020 22:00 Ответить
Більш актуально :не смішіть своїми Іскандерами.
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30.11.2020 10:23 Ответить
ФАУ 2 млять!Помогло???
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30.11.2020 10:34 Ответить
ФАУ2 уже с говном срав.нивают? О_О
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30.11.2020 10:59 Ответить
Двумя ракетами сложно войну выиграть. Даже, не побоюсь этого слова, тремя) А если еще и без всего остального, то и подавно. А радости, канешна, будто Баку взяли.
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30.11.2020 10:40 Ответить
китайські салюти, взлетіли мавпам вже радість, а чи долетіли, чи попали, пофіг, головне, що взлетіли.
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30.11.2020 10:52 Ответить
Мавпи, справжні мавпи.
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30.11.2020 11:02 Ответить
Радуются как и обычные солдаты на войне. И даже без алах акбар. А вот за вертикальную съёмку надо отбить руки и в наряд дневальным по сортиру.
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30.11.2020 11:20 Ответить
за вертикальную съемку им руки Байрактары отбили
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30.11.2020 14:07 Ответить
Армянские фашисты получили по сусалам, а теперь скулят на всех сайтах. Как же так, их самых верных и самых православных разгромили в прах какие-то азиаты. Вы радовались нанесию ракетных ударов на городам мирных людей, а теперь жгите свои дома и бегите, как можно скорей!
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30.11.2020 11:19 Ответить
Уже "посралися" з кацапами... Стали відмовляться від російської зброї... Кричать, що воно - "металолом"... А кацапи кричать, що "потомки каптьорів і хліборізів" просто нею користуваться не вміють...
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30.11.2020 13:29 Ответить
Они не православные.
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30.11.2020 14:33 Ответить
а чего так громко кричат за кадром эти хитрожопые хои? и сколько их осталось целыми сейчас?
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30.11.2020 11:30 Ответить
как им это помогло...
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30.11.2020 12:56 Ответить
Народ ар с большой историей деградировал до уровня дикарей.
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30.11.2020 14:49 Ответить
Интересно бы узнать, у скольких из этих радостных наблюдателей и сегодня температура еще 36.6
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30.11.2020 15:32 Ответить
дикари-с ...
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30.11.2020 17:24 Ответить
Армянская нация,судя по видео,в действительности столь древняя что успела выродиться до степени первобытности если не обезьянности!
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30.11.2020 22:36 Ответить
 
 