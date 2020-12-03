Харківський школяр влаштував на уроці "фаєр-шоу", батьків викликали в поліцію. ВIДЕО

Юнак набирав у рот антисептик і розпилював його з рота на запальничку. Відео з ним стало в інтернеті вірусним, але в поліції шоу не оцінили.

Про це повідомляє служба ювенальної превенції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Про 7-секундний ролик, на якому школяр демонструє вміння поводитися з вогнем, поліцейським стало відомо від студентів факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ.

"З підлітком і його батьками та однокласниками ювенальні поліцейські Новобаварського відділу поліції провели профілактичну розмову щодо дотримання правил безпеки та поведінки в навчальному закладі", - повідомили в поліції.

Батьків школяра притягнуть до адміністративної відповідальності.





