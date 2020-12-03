Харківський школяр влаштував на уроці "фаєр-шоу", батьків викликали в поліцію. ВIДЕО
Юнак набирав у рот антисептик і розпилював його з рота на запальничку. Відео з ним стало в інтернеті вірусним, але в поліції шоу не оцінили.
Про це повідомляє служба ювенальної превенції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Про 7-секундний ролик, на якому школяр демонструє вміння поводитися з вогнем, поліцейським стало відомо від студентів факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ.
"З підлітком і його батьками та однокласниками ювенальні поліцейські Новобаварського відділу поліції провели профілактичну розмову щодо дотримання правил безпеки та поведінки в навчальному закладі", - повідомили в поліції.
Батьків школяра притягнуть до адміністративної відповідальності.
Топ коментарі
+32 Envoy
показати весь коментар03.12.2020 19:19
+17 Андрей Фещенко #474653
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+9 dtrscnij grsrt
показати весь коментар03.12.2020 19:28
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 10 доларів на місяць.
В радянські часи були спецінтернати для дітей із затримкою розвитку і спецшколи для відморозків. Тепер змішали все в одну купу, от і маємо результат - країна, де 73% повних дебілів.
https://ru.wikipedia.org/wiki/11%2B
а хлопчина продезинфектував ротову порожнину антисептиком і клас вогнем...респект йому
бегом присел на бутылку!
Если ребёнок засунет голову в колокол и попросит ударить по нему, в 99,999 случаев это будет мальчик.
Вот только не понимаю, зачем нам пережитки совка - закон о всеобщем среднем образовании? Не хочет урод учиться - отчислить к чертям. На барабашов
ао (именно так фельдман исковеркал фамилию академика) покупатели(надеюсь, пока) не ищут образованных продавцов...
Можна вже зараз брати в ОП.
https://www.youtube.com/watch?v=t2JCH8Ve7bc
Легче простого обжечь глотку и легкие.
А дальше что?
Инвалид.
Не понимают.
А колобок -наступний прєзідєнт?
Повторно - поставили б на ******* питання про перевід у спецшколу.
Хочеш дурня поваляти серйозніше, ніж пускання літачків і паління шнурків - для цього перерва.
Для валяння серйозного дурня із вогнем і взривпакетами - за школою.
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https://vseosvita.ua/news/doskilnata Дошкільнята https://vseosvita.ua/news/seredna-osvita Середня освіта https://vseosvita.ua/news/pocatkova-osvita Початкова освіта
Урок - останнє, про що думає педагог: закулісся вчительської професії
Роботу в школі можна порівняти з курсом молодого бійця - вчитель початкових класів.
https://vseosvita.ua/lp/saint-nicholas-2020
Я працював у школі протягом 7 років. Ці роки можна порівняти з курсом молодого бійця, адже за весь час отримав колосальний досвід вирішення найрізноманітніших ситуацій і проблем. Під час вчителювання я був татом, мамою, менеджером, психологом, педагогом, рятівником, будівельником, маляром, активістом, автором, оператором, продюсером, монтажником, відеографом тощо. І мова не про те, що вчитель має володіти багатьма навичками. Мова про те, що від учителя вимагають забагато.
Батьки вимагають, колеги вимагають, адміністрація вимагає, діти вимагають, бабусі з дідусями вимагають. А ще є Міністерство освіти, профспілка, міська влада, керівники управлінь освіти тощо.
І найцікавіше, що всі намагаються навчити педагогів правильно проводити уроки, реалізовувати космічні ідеї, викладати матеріал найновішими методами, які ще не придумали, робити феєричні шоу.
Іноді роботу вчителя можна порівняти з відомою назвою фільму «Місія нездійсненна». Бо якщо ти зробив добре для керівництва, то це не завжди добре для батьків. Якщо зробив добре для батьків, то це не подобається керівництву. І ти повільно перетворюєшся на м'яч, який всі футболять з одного кута в інший.
Спробую розкласти по полицях.
Тато, мама, бабуся й син
В одному з моїх класів було 23 учні. Це 46 батьків та майже 20 бабусь і дідусів. Тобто я, як учитель, мав догодити трьом поколінням одночасно.
Це надто складно, зважаючи на різні погляди кожного з поколінь. Бабуся просить проконтролювати, аби Назарчик гарно пообідав. Водночас тато наголошує: «Не змушуйте Назарчика їсти все». А мама шепоче: «Ви тата не слухайте».
І все це супроводжується сльозами Назарчика за столом у шкільній їдальні. Що робити? Як діяти? Хто з рідні хлопчика піде першим до керівництва?
Ситуація надто проста, звісно, але ж така знайома вчителям.
А коли мами починають битися на очах у всього класу. Скажете фантастика? Ні. Це реальний випадок у моєму першому класі ще з далекого 2012 року. Одна мама почала говорити іншій, що її син невихований. Звісно, яка ж мама погодиться з таким?
Слово за слово і... мертва хватка за волосся, тяганина одна одної прямо на очах у дітей.
Що робити? Як діяти? Що говорити дітям? Як здружити хлопчиків цих мам? Цьому не вчать в університетах. Цьому взагалі ніде не вчать.
Відпустка
У когось щодня фото з моря, а у вчителя - готовність кабінету до навчання у наступному році.
А ще відпустка вчителя - це вдосконалення навичок виконроба чи бригадира. А хто ще вміє за 1000 гривень зробити євроремонт у приміщенні площею 30 квадратних метрів? Звісно, вчитель. Принаймні, так думають в управлінні освіти, напевно.
Дякувати, у класі завжди знайдеться тато-будівельник, який організує роботу. Але ж де так буває, щоб учитель відпочивав, а ремонт ішов повним ходом?
56 днів? Так, це правда. Аж 56 днів вантажних робіт (все з класу винести, потім занести, потім розставити). Аж 56 днів для переклеювання шпалер, встановлення плінтусів й фарбування батарей.
Папери
А яка ж робота без паперів? Папки, папочки, папулічки. Хтось посміється, але це так. Вдома шафи у всіляких папках, у класі 100500 папок: списки учнів, довідки про пропуски уроків, звіти по харчуванню, заяви батьків, гурткова робота, план виховної роботи, календарне планування, журнали техніки безпеки тощо.
Заходиш до директора зі словами: «Ми з дітьми підемо до того клена за територією школи аби поспостерігати за птахом». А тобі у відповідь: «Не маєте права з дітьми ступити крок за територію школи без письмової згоди мами та тата кожної дитини. А потім напишіть список, проведіть бесіду, запросіть батьків, щоб ті поставили підписи про те, що діти почули, як поводитися. Після цього напишіть заяву на ім'я директора. Після погодження зареєструйте заяву у секретаря. Потім повідомте батькам номер заяви, бо як щось трапиться, вони запитають. А коли все готово, напишіть список, хто буде супроводжувати дітей. Ну всі ж знають, якщо йдете за територію, аби подивитися на пташку, яка сидить на дереві, потрібні відповідні папери. А як же без заяви? На кожних 10 учнів - один дорослий. А, мало не забули, ще треба потім звіт написати. А як же. Районний відділ освіти має знати про те, як діти дивилися на пташку. І не забудьте, фотозвіт теж потрібен, тому домовтеся з кимось із батьків, щоб фотографували. Ну і на методичному об'єднанні поділитеся досвідом. А потім прозвітуєте на 8 сторінок, як ви ділилися досвідом...».
І тільки учителі зрозуміють ситуацію. Все саме так і відбувається в реальності. Зовні виглядає так: вчитель і діти вийшли за територію школи й через 5 хвилин повернулися. А паперів треба більше, ніж у найскладнішому законопроєкті.
Булінг
А хто ж у наш час не знає, що таке булінг? Діти посварилися - знайди правильні слова. Батьки посварилися - знайди правильні слова. А якщо тебе принизили незаслужено, то знай - ти вчитель, маєш стерпіти. Здебільшого 99% сварок залишаються у стінах школи.
Конфлікт? Вчителям самим доводиться знаходити шляхи вирішення, щоб догодити усім сторонам конфлікту.
І у всій цій історії нема жодного слова про уроки. Звісно, це саме собою зрозуміло. Про це запитають у кінці семестру чи року. Зрозуміло, що тоді, у кінці року, всі миттєво втратять пам'ять. Забудуть про все, що ти робив протягом року. Забудуть геть усе, залишаться тільки оцінки. Спочатку «зріжуть» середній показник з мови, потім з математики, потім з читання. Зрізи знань - то як заповідь і вирок.
З іншої сторони ми самі вині в таких обставинах, самі витрачаємо відпустку на шкільні ремонти, намагаємося догодити усім, соромимося відстоювати свої права.
Іноді варто показати всім, що школа - це місце роботи, а не проживання. Іноді варто сказати «досить» як собі, так і усім навколо. Варто відстоювати свої права і свою позицію. Вчителі завжди наполегливі й вимогливі самі до себе. То чи не варто перенаправити цю наполегливість і вимогливість у сторону захисту самих себе? Чи не варто сказати «ні» усім цим паперам, булінгу, роботі під час заслуженого відпочинку?