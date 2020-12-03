Харьковский школьник устроил на уроке "фаер-шоу", родителей вызвали в полицию. ВИДЕО

Юноша набирал в рот антисептик и распылял его изо рта на зажигалку. Видео с ним стало в интернете вирусным, но в полиции шоу не оценили.

Об этом сообщает служба ювенальной превенции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

О 7-секундном ролике, на котором школьник демонстрирует умение обращаться с огнем, полицейским стало известно от студентов факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел.

"С подростком и его родителями и одноклассниками ювенальными полицейскими Новобаварского отдела полиции проведена профилактическая беседа по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном заведении", - сообщили в полиции.

Родителей школьника привлекут к административной ответственности.

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