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Харьковский школьник устроил на уроке "фаер-шоу", родителей вызвали в полицию. ВИДЕО

Юноша набирал в рот антисептик и распылял его изо рта на зажигалку. Видео с ним стало в интернете вирусным, но в полиции шоу не оценили.

Об этом сообщает служба ювенальной превенции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

О 7-секундном ролике, на котором школьник демонстрирует умение обращаться с огнем, полицейским стало известно от студентов факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел.

"С подростком и его родителями и одноклассниками ювенальными полицейскими Новобаварского отдела полиции проведена профилактическая беседа по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном заведении", - сообщили в полиции.

Родителей школьника привлекут к административной ответственности.

Также на Цензор.НЕТ: Девочка-подросток за рулем родительского автомобиля врезалась в бетонный забор на Волыни, - полиция. ФОТО

Харьковский школьник устроил на уроке фаер-шоу, родителей вызвали в полицию 01
Харьковский школьник устроил на уроке фаер-шоу, родителей вызвали в полицию 02
Харьковский школьник устроил на уроке фаер-шоу, родителей вызвали в полицию 03

Автор: 

дети (6492) Нацполиция (16459) Харьков (7479) школа (3014) ювенальная юстиция (7)


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Топ комментарии
+32
Не губите талант . Цирк сегодня популярен .
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03.12.2020 19:19
+17
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів.

Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 10 доларів на місяць.
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03.12.2020 19:28
+9
Ценний кадр.
Можна вже зараз брати в ОП.
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03.12.2020 19:28
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Правила форума Совет форумчан
При чём здесь полиция ?
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03.12.2020 19:18 Ответить
спички детям не игрушка.
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03.12.2020 19:20 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів.

Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 10 доларів на місяць.
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03.12.2020 19:28 Ответить
дядьку, ви притомний? хто вам на селі буде будувати три типу школи?Їх навіть у місті не вистачає.
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03.12.2020 19:56 Ответить
Не треба в селі три типи. В районі одну для здібних, одну для дебілів, та дві - для звичайних. Автобуси всіх дітей в США возять - нема в цьому проблеми. Це дешевше ніж обслуговувати школу, де в класі по три учні з половиною.
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03.12.2020 21:45 Ответить
Дядьку,ви читати вмиете? Нихто по 4 школи в райони будувать не буде - краина нища, цэ треба шоб рак свиснув, щоб у райони будуваты ще три школы
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03.12.2020 23:01 Ответить
Мова не про окремі приміщення школи, про ОРГАНІЗАЦІЮ навчального процесу. Все це можна розмістити в одній будівлі, але в різних класах, що розміщені, наприклад, в різних крилах та мають окремі входи. І все!
В радянські часи були спецінтернати для дітей із затримкою розвитку і спецшколи для відморозків. Тепер змішали все в одну купу, от і маємо результат - країна, де 73% повних дебілів.
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04.12.2020 10:18 Ответить
Вам уже писали, что элементарно не хватает ни учителей для "рiзных класов" , ни школ. Страна нищая. Не нужно заниматься маниловщиной.
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07.12.2020 23:27 Ответить
Школи вже є: нічого не треба будувати. Просто перепрофілювати і посортувати учнів, хоч це і звучить не дуже. Насправді, таке "сортування" існує в усіх цивілізованих країнах. Ті ж британці складають іспит 11+

https://ru.wikipedia.org/wiki/11%2B
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04.12.2020 15:29 Ответить
ми не цивилизована краина так шо майте те шо маете а скорише те що ви вибрали на виборах.Мени вже набридло клаву переключати пид кожного.
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07.12.2020 23:29 Ответить
Наскільки ця тема нецікава для більшості людей, коли мова йде про вчителя, побачите по кількості лайків. Ви все правильно уявляєте, але це залежить від державної системи, якщо говорити в загальному. В країні з тотальним безробіттям, безперспективністю планів на майбутнє, постійними "обломами", освіта не має значення, а вчитель - непотрібний баласт для бюджету, який постійно розкрадають.
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03.12.2020 19:59 Ответить
Вы в трёх абзацах написали простую и очевидную формулу реформы школьного образования для дыбилоидов-коррупционеров-реформаторов и их *********, посылающих на х..й учителя и ссущих в углу класса.
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30.12.2020 22:47 Ответить
Нужно было пожарников вызывать.
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03.12.2020 21:19 Ответить
Не губите талант . Цирк сегодня популярен .
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03.12.2020 19:19 Ответить
прям дорога в нацкорпус йому,ті теж чуть що,фаєри смалять
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03.12.2020 19:22 Ответить
вогнепоклонники(маджуси)...даже ілон маск їхній - налагодив виготовлення і продаж вогнеметів...
а хлопчина продезинфектував ротову порожнину антисептиком і клас вогнем...респект йому
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03.12.2020 19:32 Ответить
звідки в тебе стільки нигативу? не сприймай все близько до серця це шкідливо для нервів
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03.12.2020 20:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/398010,кацапский прихвостень, тут водки нет!

бегом присел на бутылку!
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03.12.2020 20:26 Ответить
Во дурак. А если бы в конце нечаянно сделал вдох?
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03.12.2020 19:23 Ответить
Хорошего мальчика воспитали родители и школа... А зовут его Вовочка !
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03.12.2020 19:24 Ответить
Себя вспомни в детстве , если не ботан .
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03.12.2020 19:30 Ответить
По статистике (и так заложено природой) мальчиков рождается больше чем девочек. И так должно быть. Мужчина - это выживший мальчик.
Если ребёнок засунет голову в колокол и попросит ударить по нему, в 99,999 случаев это будет мальчик.
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03.12.2020 19:46 Ответить
Будущий презедент
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03.12.2020 21:21 Ответить
Родители, скорее всего, такая же быдлота, как и чадо. Быдлохарьков, одним словом, "кернесу альтернативы нет!".
Вот только не понимаю, зачем нам пережитки совка - закон о всеобщем среднем образовании? Не хочет урод учиться - отчислить к чертям. На барабашовао (именно так фельдман исковеркал фамилию академика) покупатели(надеюсь, пока) не ищут образованных продавцов...
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03.12.2020 19:27 Ответить
Ценний кадр.
Можна вже зараз брати в ОП.
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03.12.2020 19:28 Ответить
лише треба дочекатись зняття вікового цензу для чиновників
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03.12.2020 19:41 Ответить
Напомнило https://youtube.com/watch?v=WElDyUhiMbY
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03.12.2020 21:13 Ответить
А мне врт это, но тут расиянское быдло:
https://www.youtube.com/watch?v=t2JCH8Ve7bc
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03.12.2020 23:41 Ответить
Детки-детки..
Легче простого обжечь глотку и легкие.
А дальше что?
Инвалид.
Не понимают.
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03.12.2020 19:30 Ответить
Это отпрыск родителей из конца 80х - до конца 90 х . , - это поколение . Пока не набегаются на крышах поездов и не напрыгаются с этажей , - не успокоятся , ведь у них видеокамеры и моментальная популярность . Их родителям , - такое и не снилось , - потому и попускают вожжи . (( .
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03.12.2020 19:34 Ответить
Вот из таких получаются лидеры . Родителям такое и не снилось .
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03.12.2020 19:42 Ответить
Лидеры чего? Я подобными вещами в школе занимался, но только на перемене. Были любимые и не очень учителя. Но труд учителя мы уважали.
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03.12.2020 19:48 Ответить
В совецкие времена , штоб быть популярным среди девчёнок и вообще , - нужно было уметь умело бить морду хулиганам ( из параллельного класса , - так то вообще ) .
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03.12.2020 20:02 Ответить
С этим не поспоришь. Вообще умение бить морду оно такое, иногда и во взрослой жизни пригождается.
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03.12.2020 21:03 Ответить
умение бить в морду помогает сесть в тюрьму, если человек нечаянно упал и умер.
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03.12.2020 21:24 Ответить
От сумы и тюрьмы не зарекайся.
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03.12.2020 21:38 Ответить
Кацапсинські розмви пішли про аує
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03.12.2020 21:47 Ответить
А при чому тут АУЄ? Ти не припускаєш, що чесна і порядна людина може потрапити до в'язниці? Ти з подібними випадками в житті не стикався?
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03.12.2020 21:52 Ответить
Я не про це зокрема, а про ваші розмови з envoy- ви дискутуєте ніби з рашки. В мене є знайомі в *********, там деградач повний, тому треба вириватись із їх орбіти
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04.12.2020 15:36 Ответить
Я не з Рашки. Але чергових три дні в бані відсидів. Ті, хто не ******* ПеПу, тут потрапляють під санкціі.
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06.12.2020 23:24 Ответить
А шо значить твий камент? Типа вид Альцгеймера не зарекайся?Чи вид ковида?
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03.12.2020 23:04 Ответить
тоже мне, у нас в классе так тоже делали но на перемене, смешна была реакция пацана когда газ уже как бы сгорел, а вот пушок под носом еще нет
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03.12.2020 19:44 Ответить
Молодець ! Але міг зробити пожежу.
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03.12.2020 19:50 Ответить
Новость мирового масштаба - как всегда цензор жжот...
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03.12.2020 19:59 Ответить
Ну не скажи. Это всё же лучше гороскопов как на "НВ". А вот "новость" о том как Богдан прокоментил то или иное событие, тут "цензор" не прав.
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03.12.2020 21:53 Ответить
Собрались обсуждатели Девсвенники , которые явно не курили, самопалом не стреляли, яйца не бросали, взрывпакет не крутили, одноклассниц не зажимали, с трубочки не плюхались, рогаткой по шарикам на 1 мая не пуляли, стекла не били, одним словом пердуны херовы. Это детство , после взрослеют и оценивают ошибки, но они должны быть ошибки, иначе не будет детства.
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03.12.2020 20:03 Ответить
PS: и я не раз был на педсовете с родителями...
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03.12.2020 20:05 Ответить
Ты выпустил из вида, что речь идёт не о подростковых шалостях вообще, а о поведении ученика на конкретном школьном уроке.
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03.12.2020 21:00 Ответить
Какой вы правильный ...
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03.12.2020 21:22 Ответить
Дедбіл
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03.12.2020 20:25 Ответить
Новина достойна цензора!
А колобок -наступний прєзідєнт?
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03.12.2020 21:02 Ответить
Четко
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03.12.2020 21:17 Ответить
На уроке химии
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03.12.2020 21:21 Ответить
Надеюсь на адекватность полицейских и родителей. Хотя мы многово не знаем, может малый в школе в конец всех там достал...)
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03.12.2020 21:58 Ответить
эх шкода що ту школу не спалив нахрін!!!
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03.12.2020 22:29 Ответить
Слабенький номер....Вот если бы школьник напился бы бензина, а потом пукнул бы на зажигалку....Отбоя от девчонок - поклонниц у него не было бы....После больницы.... После лечения ожогов анальной дырки....
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03.12.2020 22:31 Ответить
Отбоя от бабушек-медсестер не было бы. А вот девочкам-поклонницам он бы и на не на
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04.12.2020 08:31 Ответить
Якби нашій математичці трапився, то "відкрив би головою двері", а батьки б іще добавили.
Повторно - поставили б на ******* питання про перевід у спецшколу.
Хочеш дурня поваляти серйозніше, ніж пускання літачків і паління шнурків - для цього перерва.
Для валяння серйозного дурня із вогнем і взривпакетами - за школою.
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04.12.2020 10:09 Ответить
Так було колись, дуже давно. Тепер учень вчителем може двері відкрити, а вчитель ще й винен буде.
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04.12.2020 10:20 Ответить
В тему. Трохи правди про вчительську професію сьогодні. До речі, то тільки початкова школа.

https://vseosvita.ua/ Всеосвіта ›https://vseosvita.ua/news Новини ›

https://vseosvita.ua/news/doskilnata Дошкільнята https://vseosvita.ua/news/seredna-osvita Середня освіта https://vseosvita.ua/news/pocatkova-osvita Початкова освіта

Урок - останнє, про що думає педагог: закулісся вчительської професії
Роботу в школі можна порівняти з курсом молодого бійця - вчитель початкових класів.

https://vseosvita.ua/lp/saint-nicholas-2020 Харківський школяр влаштував на уроці "фаєр-шоу", батьків викликали в поліцію - Цензор.НЕТ 8581
Я працював у школі протягом 7 років. Ці роки можна порівняти з курсом молодого бійця, адже за весь час отримав колосальний досвід вирішення найрізноманітніших ситуацій і проблем. Під час вчителювання я був татом, мамою, менеджером, психологом, педагогом, рятівником, будівельником, маляром, активістом, автором, оператором, продюсером, монтажником, відеографом тощо. І мова не про те, що вчитель має володіти багатьма навичками. Мова про те, що від учителя вимагають забагато.
Батьки вимагають, колеги вимагають, адміністрація вимагає, діти вимагають, бабусі з дідусями вимагають. А ще є Міністерство освіти, профспілка, міська влада, керівники управлінь освіти тощо.
І найцікавіше, що всі намагаються навчити педагогів правильно проводити уроки, реалізовувати космічні ідеї, викладати матеріал найновішими методами, які ще не придумали, робити феєричні шоу.
Іноді роботу вчителя можна порівняти з відомою назвою фільму «Місія нездійсненна». Бо якщо ти зробив добре для керівництва, то це не завжди добре для батьків. Якщо зробив добре для батьків, то це не подобається керівництву. І ти повільно перетворюєшся на м'яч, який всі футболять з одного кута в інший.
Спробую розкласти по полицях.
Тато, мама, бабуся й син
В одному з моїх класів було 23 учні. Це 46 батьків та майже 20 бабусь і дідусів. Тобто я, як учитель, мав догодити трьом поколінням одночасно.
Це надто складно, зважаючи на різні погляди кожного з поколінь. Бабуся просить проконтролювати, аби Назарчик гарно пообідав. Водночас тато наголошує: «Не змушуйте Назарчика їсти все». А мама шепоче: «Ви тата не слухайте».
І все це супроводжується сльозами Назарчика за столом у шкільній їдальні. Що робити? Як діяти? Хто з рідні хлопчика піде першим до керівництва?
Ситуація надто проста, звісно, але ж така знайома вчителям.
А коли мами починають битися на очах у всього класу. Скажете фантастика? Ні. Це реальний випадок у моєму першому класі ще з далекого 2012 року. Одна мама почала говорити іншій, що її син невихований. Звісно, яка ж мама погодиться з таким?
Слово за слово і... мертва хватка за волосся, тяганина одна одної прямо на очах у дітей.
Що робити? Як діяти? Що говорити дітям? Як здружити хлопчиків цих мам? Цьому не вчать в університетах. Цьому взагалі ніде не вчать.
Відпустка
У когось щодня фото з моря, а у вчителя - готовність кабінету до навчання у наступному році.
А ще відпустка вчителя - це вдосконалення навичок виконроба чи бригадира. А хто ще вміє за 1000 гривень зробити євроремонт у приміщенні площею 30 квадратних метрів? Звісно, вчитель. Принаймні, так думають в управлінні освіти, напевно.
Дякувати, у класі завжди знайдеться тато-будівельник, який організує роботу. Але ж де так буває, щоб учитель відпочивав, а ремонт ішов повним ходом?
56 днів? Так, це правда. Аж 56 днів вантажних робіт (все з класу винести, потім занести, потім розставити). Аж 56 днів для переклеювання шпалер, встановлення плінтусів й фарбування батарей.
Папери
А яка ж робота без паперів? Папки, папочки, папулічки. Хтось посміється, але це так. Вдома шафи у всіляких папках, у класі 100500 папок: списки учнів, довідки про пропуски уроків, звіти по харчуванню, заяви батьків, гурткова робота, план виховної роботи, календарне планування, журнали техніки безпеки тощо.
Заходиш до директора зі словами: «Ми з дітьми підемо до того клена за територією школи аби поспостерігати за птахом». А тобі у відповідь: «Не маєте права з дітьми ступити крок за територію школи без письмової згоди мами та тата кожної дитини. А потім напишіть список, проведіть бесіду, запросіть батьків, щоб ті поставили підписи про те, що діти почули, як поводитися. Після цього напишіть заяву на ім'я директора. Після погодження зареєструйте заяву у секретаря. Потім повідомте батькам номер заяви, бо як щось трапиться, вони запитають. А коли все готово, напишіть список, хто буде супроводжувати дітей. Ну всі ж знають, якщо йдете за територію, аби подивитися на пташку, яка сидить на дереві, потрібні відповідні папери. А як же без заяви? На кожних 10 учнів - один дорослий. А, мало не забули, ще треба потім звіт написати. А як же. Районний відділ освіти має знати про те, як діти дивилися на пташку. І не забудьте, фотозвіт теж потрібен, тому домовтеся з кимось із батьків, щоб фотографували. Ну і на методичному об'єднанні поділитеся досвідом. А потім прозвітуєте на 8 сторінок, як ви ділилися досвідом...».
І тільки учителі зрозуміють ситуацію. Все саме так і відбувається в реальності. Зовні виглядає так: вчитель і діти вийшли за територію школи й через 5 хвилин повернулися. А паперів треба більше, ніж у найскладнішому законопроєкті.
Булінг
А хто ж у наш час не знає, що таке булінг? Діти посварилися - знайди правильні слова. Батьки посварилися - знайди правильні слова. А якщо тебе принизили незаслужено, то знай - ти вчитель, маєш стерпіти. Здебільшого 99% сварок залишаються у стінах школи.
Конфлікт? Вчителям самим доводиться знаходити шляхи вирішення, щоб догодити усім сторонам конфлікту.
І у всій цій історії нема жодного слова про уроки. Звісно, це саме собою зрозуміло. Про це запитають у кінці семестру чи року. Зрозуміло, що тоді, у кінці року, всі миттєво втратять пам'ять. Забудуть про все, що ти робив протягом року. Забудуть геть усе, залишаться тільки оцінки. Спочатку «зріжуть» середній показник з мови, потім з математики, потім з читання. Зрізи знань - то як заповідь і вирок.
З іншої сторони ми самі вині в таких обставинах, самі витрачаємо відпустку на шкільні ремонти, намагаємося догодити усім, соромимося відстоювати свої права.
Іноді варто показати всім, що школа - це місце роботи, а не проживання. Іноді варто сказати «досить» як собі, так і усім навколо. Варто відстоювати свої права і свою позицію. Вчителі завжди наполегливі й вимогливі самі до себе. То чи не варто перенаправити цю наполегливість і вимогливість у сторону захисту самих себе? Чи не варто сказати «ні» усім цим паперам, булінгу, роботі під час заслуженого відпочинку?
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04.12.2020 10:22 Ответить
 
 