Поліція встановила хулігана, який у центрі Києва перевернув єврейську ханукію. ВIДЕО
Минулого четверга на Контрактовій площі Києва 36-річний громадянин вчинив хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської громади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.
У суботу, 12 грудня, поліція Києва встановила особу зловмисника.
Чоловіку підготовлено підозру за статтею 161 Кримінального Кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань). Ця стаття карає за "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності чи образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями".
Справу передано до суду. Правопорушнику загрожує покарання - штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.
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Или сразу полиция прибежит?
Отдавались но не в 32-33 годах...в эти годы уже отдавались на Украинском....а вот в 21году на русском и на идиш ...
Кадровый состав ВКПб найдеш сам...
Чому до цього часу немає суду над організаторами голодомору, чому Ізраїль не визнав голодомор.
Хто зараз править в Україні .....і чому зростає спротив цій владі......
Цей патик для того і поставили щоби перевернути і у слушний час роздути антісемітизм.
А якщо владу погонять, що заспівають.
Цікаво кому Зе ключи від України зібрався передавати????????????