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Поліція встановила хулігана, який у центрі Києва перевернув єврейську ханукію. ВIДЕО

Минулого четверга на Контрактовій площі Києва 36-річний громадянин вчинив хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

У суботу, 12 грудня, поліція Києва встановила особу зловмисника.

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Чоловіку підготовлено підозру за статтею 161 Кримінального Кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань). Ця стаття карає за "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності чи образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями".

Справу передано до суду. Правопорушнику загрожує покарання - штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Автор: 

Київ (19469) Нацполіція (15173) хуліганство (233) вандалізм (427)


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Топ коментарі
+59
Меня интересует дальнейшая судьба хулигановичамана, который надругался над религиозными чувствами половины украинцев, назвав Томос термосом, а Украину - завуалированной порноактрисой.
Which goes around comes around and it's just time has come to get it shoveled up his jewish ass.
Поддерживаю украинца
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12.12.2020 18:15
+43
А що якщо ханукія ображала його релігійні почуття?
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12.12.2020 17:36
+42
А що робить символ релігійної громади на Контрактовій площі? Має офіційний статус?
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12.12.2020 18:01
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израильские беспилотники поставляются на московию, израиль не признал голодамор, какого хрена мы должны превращать свою страну в их религиозную площадку.
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13.12.2020 12:12 Відповісти
Ще б так само активно шукали вандалів, що нищать пам'ятники патріотам України!
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13.12.2020 12:55 Відповісти
а что в центре Киева делает ханукия ???
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13.12.2020 13:09 Відповісти
а можно в студию список столиц мира в ценре которых устанавливают ханукию? огласите
весь список пожалуста
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13.12.2020 13:14 Відповісти
В честь главного
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13.12.2020 13:15 Відповісти
Вопрос, а мне, как украинцу, можно что-то установить в центре города?
Или сразу полиция прибежит?
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13.12.2020 13:18 Відповісти
ГОЯМ НИИЗЯ
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13.12.2020 16:20 Відповісти
Так Украина ничему и не научилась. Идем в Европу вот этими дикарями, который называя в ролике украинцев друзьями, считает, что продолжение издевательства над евреями это дружеский шаг к украинскому народу. В общем когут натуральный из-за которого Украина и остается за забором Европы а жлобский гогут считает, что сделал доброе дело для Украины со своими отморозками. Что же конкретно ему сделали евреи.???
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13.12.2020 14:52 Відповісти
Уплатит штраф. Скорее всего - рублями, полученными за акцию.
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13.12.2020 14:53 Відповісти
Такие патриоты и приводят Украину к разбитому корыту. И получается замкнутый круг. Бідні бо дурні та дурні бо бідні. Потому кому охота учить мову с такой культурой.
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13.12.2020 15:00 Відповісти
При чём здесь язык и культура? Ну а если что не так- вокзалы работают.
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13.12.2020 18:24 Відповісти
Да при том, что в культурном плане Украина на дне! Просто аля-патриоты продолжающие анти еврейские акции этого не видят.
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13.12.2020 23:28 Відповісти
Ты, ценитель дна. Вижу у тебя позднее зажигание. Ждёшь циркуляры с рфии, с темой о чём вякать.Часом не отставник совковый?
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14.12.2020 21:16 Відповісти
Я отставник совковый? Да я в 1-ую Мировую таких как ты на обед жевал)))
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14.12.2020 22:38 Відповісти
Но кацапским, москворотым ты не брезгаешь гутарить.А на каком языке отдавались приказы про Голодоморы, репресии ,убийства миллионов украинцев ,да и сколько тысяч украинских церквей подорвали говорящие на твоем языке , языке путина и моторылы, а ты говориш кому охота учить украинский...Не учи и не делай одолжения, такиих жареных питухов, кат ты- пол Украины.И вопли аля ,что для меня сделала Украина хорошего ,чтобы я стал учить язык "когутов", оставь для своих тамбовских ********** товарищей, типа Кили Азирива...
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13.12.2020 21:35 Відповісти
Пол Украины таких жареных петухов? Да ты что? Так а ты кто? Хочешь поспорить с половиной Украины?
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13.12.2020 23:24 Відповісти
Так а чего ответ не на мове? Переведи. почитаю.
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13.12.2020 23:24 Відповісти
Так причем тут евреи кретин? На Иврите приказы про Голодомор отдавались. Да тебе просто 3 года с этим придурком надо дать на пару по законам Украины, патриотом которой ты себя считаешь.
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13.12.2020 23:26 Відповісти
На Иврите приказы про Голодомор отдавались.
Отдавались но не в 32-33 годах...в эти годы уже отдавались на Украинском....а вот в 21году на русском и на идиш ...
Поліція встановила хулігана, який у центрі Києва перевернув єврейську ханукію - Цензор.НЕТ 1585
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14.12.2020 21:58 Відповісти
Так посмотри сам,что на этой картинке. Приказ про Голодомор? Или ты читать не умеешь?
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14.12.2020 22:26 Відповісти
Декреты ленина-бланка о продразверстке, их исполнители на местах и тд. и тп...ПСС в помощ...
Кадровый состав ВКПб найдеш сам...
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14.12.2020 22:51 Відповісти
изучим а виновных накажем
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14.12.2020 23:23 Відповісти
Ты сделал доброе дело назвав пол Украины жареными петухами??? Козлина ты недоразвитый.
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13.12.2020 23:29 Відповісти
ТЫ ХОЧЕШЬ ДВИГАТЬ ВПЕРЕД УКРАИНУ, НАЗЫВАЯ ПОЛ СТРАНЫ ЖАРЕНЫМИ ПЕТУХАМИ И УСТРАИВАЯ АНТИ-ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ??? КОЗЛИНА. Попроси денег на ДУРКУ за счет государства лучше. Идиёт.
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13.12.2020 23:35 Відповісти
Придурок просто продолжил чужие страдания, вместо того что бы осудить. При этом в Украине не хватает 1900 судей у которых с головой все в порядке.
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13.12.2020 15:39 Відповісти
Гой Торы начитался.
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13.12.2020 16:27 Відповісти
Таку акцію могли проплатити і самі ізгої, тому що різко піднялось питання про голодомор, який вони активно впроваджували в Україні , а потім заселялись у помешкання жертв.
Чому до цього часу немає суду над організаторами голодомору, чому Ізраїль не визнав голодомор.
Хто зараз править в Україні .....і чому зростає спротив цій владі......
Цей патик для того і поставили щоби перевернути і у слушний час роздути антісемітизм.
А якщо владу погонять, що заспівають.
Цікаво кому Зе ключи від України зібрався передавати????????????
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13.12.2020 18:20 Відповісти
помешкання вони заселяли кацапнею, а собі квартирки репресованих в містах
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14.12.2020 08:25 Відповісти
В Европе скандал- фура с надписью "БАНДЕРА". Зато в Украине каждый гражданин обязан обожать еврейскую ханукию.
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13.12.2020 18:37 Відповісти
Поки каломойські, пенчуки, зелінські, шнайдери, дубенські будуть розкрадати Україну , - це буде повторюватись все частіше
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13.12.2020 18:44 Відповісти
Так Дубинский вроде бы румынскоподданный.
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13.12.2020 18:55 Відповісти
Экономика на дне, займы у МВФ, по уши в долгах и анти-еврейские погромы еще начали... Просто кретины.
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13.12.2020 23:51 Відповісти
Бачили коли-небудь щоб юдей громив тризуб і при цьому на камеру казав "х*хлам - могила"?
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14.12.2020 05:05 Відповісти
И пришел Он спасти именно этот народ, да не получилось ....
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14.12.2020 09:39 Відповісти
Ну явно ж кацапские происки. Дыбилу заплатили, дабы это сделал. Максимум - административка, а кацапам инфо-повод про фашиствующих антисемитов...
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14.12.2020 18:48 Відповісти
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