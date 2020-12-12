Поліція встановила хулігана, який у центрі Києва перевернув єврейську ханукію. ВIДЕО

Минулого четверга на Контрактовій площі Києва 36-річний громадянин вчинив хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

У суботу, 12 грудня, поліція Києва встановила особу зловмисника.

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Чоловіку підготовлено підозру за статтею 161 Кримінального Кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань). Ця стаття карає за "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності чи образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями".

Справу передано до суду. Правопорушнику загрожує покарання - штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.