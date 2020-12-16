"Своя війна": Роман Базенко про бій під Рідкодубом 3.02.2015 і палаючі танки 7-ї бригади ЗС РФ. ВIДЕО

Роман Базенко (позивний "Кіно"), автор унікальних відеороликів військових дій взимку 2015 року, в новій серії проєкту "Своя війна" розповів про бої в повному оточенні за селище Рідкодуб (опорний пункт "Станіслав").

Сьогодні Роман Базенко - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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00:00 - "Мама, ми тримаємося, у нас все нормально" - фронтове відео Романа Базенка

1:20 - В гостях у Юрія Бутусова - доброволець 25-го батальйону "Київська Русь" - Роман Базенко, позивний "Кіно"

03: 00 - Про професійний шлях у кіноіндустрії

06: 00 - "З оточення виніс флешку на 60 Гб, і це було найдорожче, крім зброї"

07: 00 - Фронтові будні з архіву Романа

09: 30 - Про бої за опорний пункт Рідкодуб

11:20 - Початок бою 3 лютого 2015 року: "Прокинувся після чергування в розпал бою"

16:45 - Танкова атака бойовиків - як бойовики намагалися вибити новий батальйон з опорного пункту

17:35 - "Наш танк" Ластівка "був як талісман, ми ховали його від обстрілів"

18: 50 - Розбита фронтова техніка

21: 20 - Чому купа техніки стояла на очах у ворога

24: 00 - Як відбувалася ворожа атака на трьох напрямках

25:25 - "Снаряд, що пролітає, зносить тебе бураном" - як воно, коли танки обстрілюють прямою наводкою з 800 метрів

27:12 - Хто і з чого першим відкрив вогонь по танках противника

29: 40 - Як відбивали атаку піхоти бойовиків

30: 32 - "З поля прямою наводкою стріляли два танки"

30: 55 - Відео з поля бою: "У них залишився один танк і піхота"

32:20 - Про перестрілку: "Намагалися притиснути їх до землі"

33: 38 - "Коли підбили танк, настрій піднявся у всіх"

34: 05 - "Ось він, маленький, горить!" - Роман знімає підбитий ворожий танк під час бою

37:27 - Як наші бійці знищили наступний ворожий танк

41: 16 - "Танк горів довго, вибухаючи по 2-3 снаряди, до самого вечора. І це була найкраща для нас музика!"

42: 32 - Відео з поля бою: "Мені здається, у них легка паніка"

43: 40 - Як бойовики будь-що-будь хотіли евакуювати "Ельфа" - свого командира

46:00 - Наші втрати під вогнем артилерії, танків і стрілецької зброї

49: 30 - Про імпровізовані укриття з ящиків від боєкомплектів: "Вкопатися в землю було неможливо"

52: 50 - "На одній з наших позицій літали кулі. Вони влучили в дроти, але не в нас" - відео Романа з фронту

53: 50 - Юрій Бутусов про оборону Дебальцівського плацдарму

55: 20 - Відома сцена з відео Романа: поранення і порятунок бійця: "Санька, я тебе знімаю, про всяк випадок"

59: 28 - Про потерпілого бійця Сашу "Міністра"

1:01:40 - Спілкування з комбригом Сергієм Шапталою

1:03:44 - "Ми вийшли не завдяки, а всупереч, і це прикро. А "пінку" і нагороди познімали інші, та й фіг з ними".

1:02:24 - Прорив з Рідкодуба через позиції ворога

1:07:35 - Відео з фронту: як і на чому вивозили людей

1:08: 00 - Як нашим бійцям вдалося вибити ворога з села: "потім телефонні розмови показали, що вони вже прощалися з життям"

1:11:50 - Відеоархів Романа з фронту: ранок відходу з позицій

1:14:20 - "Ми не опустили голову і не занепали духом, і це допомогло мені в подальшому, тому що я не дійшов до точки, коли страх опановує тобою"

1:17:12 - "Завдяки тому, що не падали духом, ми вижили всупереч усьому. І слава Богу"

1:17:29 - Фронтове відео з побратимами з особистого архіву Романа Базенка

1:22:05 - In memoriam

Роман Базенко (позивний "Кіно"). Понад 20 років працював у кіно і кіноіндустрії, художник по світлу. Військового досвіду до бойових дій на Донбасі не було. Пішов добровольцем на фронт влітку 2014 року. Воював в зоні АТО в складі 25-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь".

Брав участь у Дебальцівській операції. Автор багатьох відеороликів військових дій взимку 2015 року. Більшість відео - про вихід з Дебальцевого, бої за Рідкодуб.