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16 179 15

"Своя війна": Роман Базенко про бій під Рідкодубом 3.02.2015 і палаючі танки 7-ї бригади ЗС РФ. ВIДЕО

Роман Базенко (позивний "Кіно"), автор унікальних відеороликів військових дій взимку 2015 року, в новій серії проєкту "Своя війна" розповів про бої в повному оточенні за селище Рідкодуб (опорний пункт "Станіслав").

Сьогодні Роман Базенко - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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  • 00:00 - "Мама, ми тримаємося, у нас все нормально" - фронтове відео Романа Базенка
  • 1:20 - В гостях у Юрія Бутусова - доброволець 25-го батальйону "Київська Русь" - Роман Базенко, позивний "Кіно"
  • 03: 00 - Про професійний шлях у кіноіндустрії
  • 06: 00 - "З оточення виніс флешку на 60 Гб, і це було найдорожче, крім зброї"
  • 07: 00 - Фронтові будні з архіву Романа
  • 09: 30 - Про бої за опорний пункт Рідкодуб
  • 11:20 - Початок бою 3 лютого 2015 року: "Прокинувся після чергування в розпал бою"
  • 16:45 - Танкова атака бойовиків - як бойовики намагалися вибити новий батальйон з опорного пункту
  • 17:35 - "Наш танк" Ластівка "був як талісман, ми ховали його від обстрілів"
  • 18: 50 - Розбита фронтова техніка
  • 21: 20 - Чому купа техніки стояла на очах у ворога
  • 24: 00 - Як відбувалася ворожа атака на трьох напрямках
  • 25:25 - "Снаряд, що пролітає, зносить тебе бураном" - як воно, коли танки обстрілюють прямою наводкою з 800 метрів
  • 27:12 - Хто і з чого першим відкрив вогонь по танках противника
  • 29: 40 - Як відбивали атаку піхоти бойовиків
  • 30: 32 - "З поля прямою наводкою стріляли два танки"
  • 30: 55 - Відео з поля бою: "У них залишився один танк і піхота"
  • 32:20 - Про перестрілку: "Намагалися притиснути їх до землі"
  • 33: 38 - "Коли підбили танк, настрій піднявся у всіх"
  • 34: 05 - "Ось він, маленький, горить!" - Роман знімає підбитий ворожий танк під час бою
  • 37:27 - Як наші бійці знищили наступний ворожий танк
  • 41: 16 - "Танк горів довго, вибухаючи по 2-3 снаряди, до самого вечора. І це була найкраща для нас музика!"
  • 42: 32 - Відео з поля бою: "Мені здається, у них легка паніка"
  • 43: 40 - Як бойовики будь-що-будь хотіли евакуювати "Ельфа" - свого командира
  • 46:00 - Наші втрати під вогнем артилерії, танків і стрілецької зброї
  • 49: 30 - Про імпровізовані укриття з ящиків від боєкомплектів: "Вкопатися в землю було неможливо"
  • 52: 50 - "На одній з наших позицій літали кулі. Вони влучили в дроти, але не в нас" - відео Романа з фронту
  • 53: 50 - Юрій Бутусов про оборону Дебальцівського плацдарму
  • 55: 20 - Відома сцена з відео Романа: поранення і порятунок бійця: "Санька, я тебе знімаю, про всяк випадок"
  • 59: 28 - Про потерпілого бійця Сашу "Міністра"
  • 1:01:40 - Спілкування з комбригом Сергієм Шапталою
  • 1:03:44 - "Ми вийшли не завдяки, а всупереч, і це прикро. А "пінку" і нагороди познімали інші, та й фіг з ними".
  • 1:02:24 - Прорив з Рідкодуба через позиції ворога
  • 1:07:35 - Відео з фронту: як і на чому вивозили людей
  • 1:08: 00 - Як нашим бійцям вдалося вибити ворога з села: "потім телефонні розмови показали, що вони вже прощалися з життям"
  • 1:11:50 - Відеоархів Романа з фронту: ранок відходу з позицій
  • 1:14:20 - "Ми не опустили голову і не занепали духом, і це допомогло мені в подальшому, тому що я не дійшов до точки, коли страх опановує тобою"
  • 1:17:12 - "Завдяки тому, що не падали духом, ми вижили всупереч усьому. І слава Богу"
  • 1:17:29 - Фронтове відео з побратимами з особистого архіву Романа Базенка
  • 1:22:05 - In memoriam

Роман Базенко (позивний "Кіно"). Понад 20 років працював у кіно і кіноіндустрії, художник по світлу. Військового досвіду до бойових дій на Донбасі не було. Пішов добровольцем на фронт влітку 2014 року. Воював в зоні АТО в складі 25-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь".

Брав участь у Дебальцівській операції. Автор багатьох відеороликів військових дій взимку 2015 року. Більшість відео - про вихід з Дебальцевого, бої за Рідкодуб.

Автор: 

Донбас (22356) Дебальцеве (134) Своя війна (33) Роман Базенко (1) Рідкодуб (1)


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Топ коментарі
+15
Слава Богу за патріотів України
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16.12.2020 13:04
+14
Скільки слухала фронтових розповідей, завжди бачу німий біль в очах бійців.
Те, що вони переживали, бачили, всіх, кого втрачали...відображається в їхньому погляді.
Там же і самотність. Якої не зрозуміти тим, хто не був з ними. Ніби вони прийшли з іншого світу.
Вічна пам'ять полеглим героям.
Щастя та доброї долі живим.
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16.12.2020 15:45
+8
Що тут казати????!!!!!! Одна ненависть до тих сусідів монголоїдів!!!!Всім ХЛОПЦЯМ І ЗАГИБЛИМ І ЖИВИМ, велика пошана та честь!!!! Слава Героям!!!! Слава Україні!!!!!! Смерть ворогам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2020 14:34
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Слава Богу за патріотів України
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16.12.2020 13:04 Відповісти
Помню в начале войны в 14м на видео наша техника на передовой стоит как на параде кучно и плотно Без маскировки и прикрытия Как раз что бы федирасты не промахнулись До сих пор не знаю это умышленно крысы штабные так чудили или обычная совковая тупость (На кадрах хроники второй мировой у немцев танки все ветками обвешаны у солдат маскировка Так тогда такой оптики и техники не было как сейчас А наши теперь рассказывают после котлов как они флешку спасали ( Я думаю даже сейчас процентов тридцать опять поверят в ка-цапские обещания про каЛидор и выстроятся как мишени в тире
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16.12.2020 13:54 Відповісти
Слава Героям!
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16.12.2020 14:25 Відповісти
Що тут казати????!!!!!! Одна ненависть до тих сусідів монголоїдів!!!!Всім ХЛОПЦЯМ І ЗАГИБЛИМ І ЖИВИМ, велика пошана та честь!!!! Слава Героям!!!! Слава Україні!!!!!! Смерть ворогам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2020 14:34 Відповісти
Укриття в них капець...
Ніде не сховатись.
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16.12.2020 15:08 Відповісти
Скільки слухала фронтових розповідей, завжди бачу німий біль в очах бійців.
Те, що вони переживали, бачили, всіх, кого втрачали...відображається в їхньому погляді.
Там же і самотність. Якої не зрозуміти тим, хто не був з ними. Ніби вони прийшли з іншого світу.
Вічна пам'ять полеглим героям.
Щастя та доброї долі живим.
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16.12.2020 15:45 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим, здоров/я і поваги живим нашим військовим, які захистили Україну. Позор, ганьба і ненависть до російської армії, її вояк "братанів", які напали на Україну і вбивали, катували, брехали. Позор і ганьба ху@лу, який брехав, що їх там немає і кожної хвилини посилав своїх терористів, позор і ненависть до тих військових парашії, які обстрілювали наші підрозділи зі своєї території, знаючи, що відповіді не буде і вони добре знали, що вбивали цивільних і військових. Не забувайте про "подвиги" і "героїзм" "братів".
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16.12.2020 16:36 Відповісти
Слава Героям...и позор тыловым крысам.
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16.12.2020 16:04 Відповісти
Господи, только бы не даром! Нельзя, чтоб 73% глистов победили!
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16.12.2020 17:41 Відповісти
Окопов вообще нет
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16.12.2020 20:35 Відповісти
Хлопців Муженко кинув на знищення. Лише диво Господнє врятувало їм життя, хоч і не всім.
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17.12.2020 07:10 Відповісти
Вони Герої.
Який сором, що все зараз паплюжиться. Кров кипить.
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17.12.2020 16:54 Відповісти
Один танк едет но не стреляет. Другой - наоборот. Меня там не было чтоб махать кулаками после боя. Но зачем так бросать технику если можно тросом потянуть не ездящий но стреляющий танк на позицию и пусть бы еще послужил пушкой. И остальное расставить как броневые укрытия по периметру.
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18.12.2020 00:22 Відповісти
 
 