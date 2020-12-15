Нардеп "Голосу" Лозинський про продовження особливого статусу Донбасу: Це цементування безальтернативності мінських угод. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Роман Лозинський пояснив, чому фракція голосувала проти законопроєкту про продовження особливого статусу Донбасу на рік.

Про це Лозинський заявив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, продовження закону про особливий статус Донбасі означає "цементування безальтернативності мінських угод".

"Хто виступає за безальтернативність мінських угод? Путін. І це факт. Послухайте його виступ, почуйте позицію агресора - РФ на всіх міжнародних майданчиках. І п'ята колона Кремля в цьому парламенті також підтримує безальтернативність мінських угод. Уже навіть президент Зеленський за цей рік сказав, що ми - заручники мінських угод, що з цього потрібно виходити, але замість "плану Б", замість альтернативи, він далі тримає в заручниках цілу країну", - підкреслив Лозинський.

Крім того, нардеп пояснив, чому фракція "Голос" голосувала проти цього законопроєкту.

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"Тому що він про амністію бойовиків, і ті, хто вбивав наших воїнів, зараз будуть звільнені. Тому що це спеціальний статус, по суті, з правами федерації для цих двох областей. Тому що це особливість і захист виключно російської мови, а ми бачимо, що пригнічують там точно не цю мову. Тому що це "народна поліція" і потім що це особливість призначення суддів і прокурорів", - зазначив Лозинський.

Також парламентарій зазначив, що переговори в "нормандському форматі" перевели в ТКГ.

"А ви знаєте, хто називає ТКГ "тристоронньою"? Українська сторона. А ви знаєте, як називають цю групу в Росії?"Контактна група", тому що там розглядають "ЛНР" і "ДНР" як переговірників", - додав Лозинський.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.