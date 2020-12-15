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Нардеп "Голосу" Лозинський про продовження особливого статусу Донбасу: Це цементування безальтернативності мінських угод. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Роман Лозинський пояснив, чому фракція голосувала проти законопроєкту про продовження особливого статусу Донбасу на рік.

Про це Лозинський заявив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, продовження закону про особливий статус Донбасі означає "цементування безальтернативності мінських угод".

"Хто виступає за безальтернативність мінських угод? Путін. І це факт. Послухайте його виступ, почуйте позицію агресора - РФ на всіх міжнародних майданчиках. І п'ята колона Кремля в цьому парламенті також підтримує безальтернативність мінських угод. Уже навіть президент Зеленський за цей рік сказав, що ми - заручники мінських угод, що з цього потрібно виходити, але замість "плану Б", замість альтернативи, він далі тримає в заручниках цілу країну", - підкреслив Лозинський.

Крім того, нардеп пояснив, чому фракція "Голос" голосувала проти цього законопроєкту.

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"Тому що він про амністію бойовиків, і ті, хто вбивав наших воїнів, зараз будуть звільнені. Тому що це спеціальний статус, по суті, з правами федерації для цих двох областей. Тому що це особливість і захист виключно російської мови, а ми бачимо, що пригнічують там точно не цю мову. Тому що це "народна поліція" і потім що це особливість призначення суддів і прокурорів", - зазначив Лозинський.

Також парламентарій зазначив, що переговори в "нормандському форматі" перевели в ТКГ.

"А ви знаєте, хто називає ТКГ "тристоронньою"? Українська сторона. А ви знаєте, як називають цю групу в Росії?"Контактна група", тому що там розглядають "ЛНР" і "ДНР" як переговірників", - додав Лозинський.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

Автор: 

Донбас (22356) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Голос партія (512) Лозинський Роман (37)


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Лозинський із Зеленським вже розробили і узгодили із західними партнерами щось краще?
Ні.
Тоді про що цей стогін?
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15.12.2020 14:49 Відповісти
Сложно что-то изменить , если уже не 73% , а 83% . Можем гордиться . Тупеем ?
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15.12.2020 14:50 Відповісти
та ладно...***** само шоли говорило "хачу безальтернативные минские"?
що ***** хочет-это разрушение санкциерождающих минских,только руками Украины...бо если сам разрушит-то снова санкции...
а говорить можно что угодно,рашастан никогда не заморачивался перерасходом слов
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15.12.2020 14:53 Відповісти
Поки є санкції на рашку за невиконання мінських угод - вони діють, і тому безальтернативні доки, поки раша з ****** не здохнуть. А "Голос" - мдаа... здивував, м'яко кажучи.
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15.12.2020 14:59 Відповісти
Йшов другий рік війни! 2016 рік! Вивезли нас в Бахмут за три місяці перебування на 0. З кожного вопа по 2 людини. Потрібно було купити мені телефон так як роздавив свій. І от в магазині мене питає продавчиня "Вот скажите мне когда это все закончится? Відповідаю коли подохне одне *****. І почув у відповідь. Да этот Обама столько нам горя принес!!! Мене аж застопорило. Я дивлюсь на цю жінку і в голові чи видавити її відразу, чи просто в кому відправити. Ось де особливий статус заслужили то там.😣😣😣
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15.12.2020 14:59 Відповісти
Мы сами как бы навязываем сепаратистам Особый Статус, а об этом должны они нас сильно просить, и взамен соглашаться на обмен пленных скажем, или на то что наше одностороннее перемирие станет двухсторонним.
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Минскими в умелых руках можно ипать рашку по самые гланды,но это конечно не про Зебила.Этот дурик реально думает что "та сторона" собирается их выполнять
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15.12.2020 16:47 Відповісти
 
 