Нардеп "Голоса" Лозинский о продлении особого статуса Донбасса: Это цементирование безальтернативности минских соглашений. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Роман Лозинский объяснил, почему фракция голосовала против законопроекта о продлении особого статуса Донбасса на год.

Об этом Лозинский заявил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, продление закона об особом статусе Донбассе означает "цементирование безальтернативности минских соглашений".

"Кто выступает за безальтернативность минских соглашений? Путин. И это факт. Послушайте его выступления, услышьте позицию агрессора - РФ на всех международных площадках. И пятая колонна Кремля в этом парламенте также поддерживает безальтернативность минских соглашений. Уже даже президент Зеленский за этот год сказал, что мы - заложники минских соглашений, что из этого нужно выходить, но вместо "плана Б", вместо альтернативы, он дальше держит в заложниках целую страну", - подчеркнул Лозинский.

Кроме того, нардеп объяснил, почему фракция "Голос" голосовала против этого законопроекта.

"Потому что он об амнистии боевиков, и тех, кто убивал наших воинов, сейчас будут освобождены. Потому что это специальный статус с, по сути, правами федерации для этих двух областей. Потому что это особенность и защита исключительно российского языка, а мы видим, что угнетают там точно не этот язык. Потому что это "народная полиция" и потом что это особенность назначения судей и прокуроров", - отметил Лозинский.

Также парламентарий отметил, что переговоры в "нормандском формате" перевели в ТКГ.

"А вы знаете, кто называет ТКГ "трехсторонней"? Украинская сторона. А вы знаете, как называют эту группу в России? "Контактная группа", потому что там рассматривают "ЛНР" и "ДНР" как переговорщиков", - добавил Лозинский.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

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