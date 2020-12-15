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Нардеп "Голоса" Лозинский о продлении особого статуса Донбасса: Это цементирование безальтернативности минских соглашений. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Роман Лозинский объяснил, почему фракция голосовала против законопроекта о продлении особого статуса Донбасса на год.

Об этом Лозинский заявил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, продление закона об особом статусе Донбассе означает "цементирование безальтернативности минских соглашений".

"Кто выступает за безальтернативность минских соглашений? Путин. И это факт. Послушайте его выступления, услышьте позицию агрессора - РФ на всех международных площадках. И пятая колонна Кремля в этом парламенте также поддерживает безальтернативность минских соглашений. Уже даже президент Зеленский за этот год сказал, что мы - заложники минских соглашений, что из этого нужно выходить, но вместо "плана Б", вместо альтернативы, он дальше держит в заложниках целую страну", - подчеркнул Лозинский.

Кроме того, нардеп объяснил, почему фракция "Голос" голосовала против этого законопроекта.

"Потому что он об амнистии боевиков, и тех, кто убивал наших воинов, сейчас будут освобождены. Потому что это специальный статус с, по сути, правами федерации для этих двух областей. Потому что это особенность и защита исключительно российского языка, а мы видим, что угнетают там точно не этот язык. Потому что это "народная полиция" и потом что это особенность назначения судей и прокуроров", - отметил Лозинский.

Также парламентарий отметил, что переговоры в "нормандском формате" перевели в ТКГ.

"А вы знаете, кто называет ТКГ "трехсторонней"? Украинская сторона. А вы знаете, как называют эту группу в России? "Контактная группа", потому что там рассматривают "ЛНР" и "ДНР" как переговорщиков", - добавил Лозинский.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Читайте: Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы продолжался переговорный процесс, - "слуга народа" Костин

Автор: 

Донбасс (26956) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Голос партия (499) Лозинский Роман (39)


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Лозинський із Зеленським вже розробили і узгодили із західними партнерами щось краще?
Ні.
Тоді про що цей стогін?
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15.12.2020 14:49 Ответить
Сложно что-то изменить , если уже не 73% , а 83% . Можем гордиться . Тупеем ?
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15.12.2020 14:50 Ответить
та ладно...***** само шоли говорило "хачу безальтернативные минские"?
що ***** хочет-это разрушение санкциерождающих минских,только руками Украины...бо если сам разрушит-то снова санкции...
а говорить можно что угодно,рашастан никогда не заморачивался перерасходом слов
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15.12.2020 14:53 Ответить
Поки є санкції на рашку за невиконання мінських угод - вони діють, і тому безальтернативні доки, поки раша з ****** не здохнуть. А "Голос" - мдаа... здивував, м'яко кажучи.
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15.12.2020 14:59 Ответить
Йшов другий рік війни! 2016 рік! Вивезли нас в Бахмут за три місяці перебування на 0. З кожного вопа по 2 людини. Потрібно було купити мені телефон так як роздавив свій. І от в магазині мене питає продавчиня "Вот скажите мне когда это все закончится? Відповідаю коли подохне одне *****. І почув у відповідь. Да этот Обама столько нам горя принес!!! Мене аж застопорило. Я дивлюсь на цю жінку і в голові чи видавити її відразу, чи просто в кому відправити. Ось де особливий статус заслужили то там.😣😣😣
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15.12.2020 14:59 Ответить
Мы сами как бы навязываем сепаратистам Особый Статус, а об этом должны они нас сильно просить, и взамен соглашаться на обмен пленных скажем, или на то что наше одностороннее перемирие станет двухсторонним.
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15.12.2020 15:09 Ответить
Минскими в умелых руках можно ипать рашку по самые гланды,но это конечно не про Зебила.Этот дурик реально думает что "та сторона" собирается их выполнять
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15.12.2020 16:47 Ответить
 
 