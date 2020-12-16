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ДСНС завершила перший етап розмінування біля Гнутового. ВIДЕО

Піротехнічні Держслужби з надзвичайних ситуацій завершили перший етап розмінування території біля с.Гнутове Донецької області.

Про це пресслужба відомства повідомляє в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Розмінування тривало з 9 листопада по 16 грудня і відбувалося в рамках реалізації спільного проєкту ДСНС і представництва "The HALO Trust" в Україні "Гуманітарна піротехнічна діяльність на сході України".

За цей час фахівці обстежили 1578 кв м території, вилучили і знищили 21 одиницю вибухонебезпечних предметів.

"На колінах, у спеціальному захисному спорядженні вагою 20 кг, щодня фахівці ДСНС обстежували тільки по кілька квадратних метрів. Робота дуже копітка і вимагає витривалості і великої фізичної підготовки", - розповіли у відомстві.

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Донбас (22356) ДСНС (5110) розмінування (990)


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16.12.2020 19:32 Відповісти
 
 