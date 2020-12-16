ГСЧС завершила первый этап разминирования возле Гнутово. ВИДЕО

Пиротехнически Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Разминирование продолжалось с 9 ноября по 16 декабря и происходило в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и представительства "The HALO Trust" в Украине "Гуманитарная пиротехническая деятельность на востоке Украины".

За это время специалисты обследовали 1578 кв. м территории, изъяли и уничтожили 21 единицу взрывоопасных предметов.

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"На коленях, в специальном защитном снаряжении весом 20 кг, ежедневно специалисты ДСНС обследовали только по несколько квадратных метров. Работа очень кропотливая и требует выносливости и значительной физической подготовки", - рассказали в ведомстве.