На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця. ВIДЕО
Капсула китайського зонда Chang'e 5 повернулася з Місяця на Землю і привезла з собою зразки місячного ґрунту. Востаннє подібне відбувалося в 1976 році.
Про це повідомило Державне космічне управління Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Модуль, як і планувалося, приземлився в китайському автономному районі Внутрішня Монголія. Фахівці вже знайшли 300-кілограмову капсулу, і тепер мають оцінити її стан і перевезти в безпечне місце.
Зонд Chang'e був запущений 24 листопада. 1 грудня посадочно-злітний комплекс зонда виконав посадку на північ від піку Рюмкер в Океані Бур на видимій стороні Місяця. Його місію називають однією з найскладніших в історії освоєння космосу Китаєм.
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Название для астероида и суть миссии по доставке с него коробочки с грунтом выбраны предельно удачно. 2020 год еще не кончился.
Астероид Рюгу назван в честь сказочного замка Рюгу-дзё из японской сказки о рыбаке Урасима Таро. Сюжет сказки, особенно концовку, читаем внимательно:
Рыбак поймал черепаху, которая, после превращения, оказалась прекрасной дочерью повелителя морей, которую звали Отохимэ. Отохимэ пригласила Таро в подводный дворец РЮГУ-ДЗЁ (в честь него и назван астероид), где рыбак провёл несколько дней, однако затем попросил разрешения вернуться на берег. На прощание Отохимэ вручила Таро бумажную КОРОБОЧКУ, приказав ни в коем случае НЕ ОТКРЫВАТЬ ЕЕ.
Вернувшись в свою деревню, Таро все же, не смотря на запрет, открыл подаренную коробочку. Из неё вырвался дым, который окутал рыбака, мгновенно состарил и УБИЛ его.
Или черепаху (с)
Чувак, матеріали місячного ґрунту, які доставили на Землю ШІСТЬ експедицій американських астронавтів місії «Аполон» (1969-1972), свого часу були передані НАСА до багатьох лабораторій Світу.
У тому числі і до СРСР і КНР.
(Відосікі Шарія і Соловьєва, не пропонувати.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F Антиаполлон. Лунная афера США
В ходе лунных миссий по программе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0) Аполлон всего на Землю было доставлено 382 кг (не опечатка)лунного
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-16 Луна-16 », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-20 Луна-20 » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-24 Луна-24 » доставили грунт из трёх районов Луны: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Моря Изобилия , материкового района вблизи кратера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80) Амегино и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 Моря Кризисов в количестве 324 г,(не опечатка)
16 декабря 2020 года китайский космический аппарат «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%8D-5 Чанъэ-5 » доставил на Землю около 2 килограмм лунного грунта
А так, да.
СРСР, витратив мільярди на доставку аналізів з сірникову коробку.
в современные телескопы ВИДНО посадочные ступени Апполонов
догоняют таки, спешуны.
Ах, оставьте!.. Мендель пишет на завтра статью, что Зеленский спас ФОПов от ментов Авакова.. а это подвиг!
Как еще увековечить зеленый след в истории?
Убрать президенство, и ввести двух палатный парламент.
а ты про марсианские яблоки... - сам бы куснул?
тока после опробывания на кацапах во всех 3х фазах с подождением в года 3 - може повезет и передохнут?....
но в последний раз...
Взяти проби з астероїда, і діставити їх на Землю, це взагaлі вищий космічний пілотаж !
Японці ПЕРШІ !
Респект.
OSIRIS-REx US, ще летить.