На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця. ВIДЕО

Капсула китайського зонда Chang'e 5 повернулася з Місяця на Землю і привезла з собою зразки місячного ґрунту. Востаннє подібне відбувалося в 1976 році.

Про це повідомило Державне космічне управління Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Модуль, як і планувалося, приземлився в китайському автономному районі Внутрішня Монголія. Фахівці вже знайшли 300-кілограмову капсулу, і тепер мають оцінити її стан і перевезти в безпечне місце.



Зонд Chang'e був запущений 24 листопада. 1 грудня посадочно-злітний комплекс зонда виконав посадку на північ від піку Рюмкер в Океані Бур на видимій стороні Місяця. Його місію називають однією з найскладніших в історії освоєння космосу Китаєм.

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