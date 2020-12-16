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На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця. ВIДЕО

Капсула китайського зонда Chang'e 5 повернулася з Місяця на Землю і привезла з собою зразки місячного ґрунту. Востаннє подібне відбувалося в 1976 році.

Про це повідомило Державне космічне управління Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Модуль, як і планувалося, приземлився в китайському автономному районі Внутрішня Монголія. Фахівці вже знайшли 300-кілограмову капсулу, і тепер мають оцінити її стан і перевезти в безпечне місце.


Зонд Chang'e був запущений 24 листопада. 1 грудня посадочно-злітний комплекс зонда виконав посадку на північ від піку Рюмкер в Океані Бур на видимій стороні Місяця. Його місію називають однією з найскладніших в історії освоєння космосу Китаєм.

Дивіться також: NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту. ВIДЕО

Автор: 

Китай (4600) космос (861) Місяць (61)


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Топ коментарі
+7
"В последний раз подобное происходило в 1976 году"
догоняют таки, спешуны.
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16.12.2020 23:53
+6
Отохима ничего лучшего дать ему не смогла? Мозги как у черепахи
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17.12.2020 00:12
+6
Пруф, що «не совпалі».
(Відосікі Шарія і Соловьєва, не пропонувати.)
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17.12.2020 00:20
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Выясняется, что батут таки не нужен. Можно и без него обойтись.
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16.12.2020 23:48 Відповісти
Класс!
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16.12.2020 23:48 Відповісти
https://phys.org/news/2020-12-black-sand-like-asteroid-japan-probe.html Откупорив вернувшуюся на Землю неделю назад из дальнего космоса капсулу зонда "*******-2", ученые, к своей великой радости, увидели внутри черные камни и грунт с астероида Рюгу.
Название для астероида и суть миссии по доставке с него коробочки с грунтом выбраны предельно удачно. 2020 год еще не кончился.


Астероид Рюгу назван в честь сказочного замка Рюгу-дзё из японской сказки о рыбаке Урасима Таро. Сюжет сказки, особенно концовку, читаем внимательно:
Рыбак поймал черепаху, которая, после превращения, оказалась прекрасной дочерью повелителя морей, которую звали Отохимэ. Отохимэ пригласила Таро в подводный дворец РЮГУ-ДЗЁ (в честь него и назван астероид), где рыбак провёл несколько дней, однако затем попросил разрешения вернуться на берег. На прощание Отохимэ вручила Таро бумажную КОРОБОЧКУ, приказав ни в коем случае НЕ ОТКРЫВАТЬ ЕЕ.
Вернувшись в свою деревню, Таро все же, не смотря на запрет, открыл подаренную коробочку. Из неё вырвался дым, который окутал рыбака, мгновенно состарил и УБИЛ его.
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17.12.2020 00:02 Відповісти
Отохима ничего лучшего дать ему не смогла? Мозги как у черепахи
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17.12.2020 00:12 Відповісти
Я куплю себе змею
Или черепаху (с)
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17.12.2020 00:26 Відповісти
)) архетипичная история, издревле известная по многим другим мифам и легендам (эол с мешком ветров подаренным одиссею,...) запрещать шо то открывать, провоцируя тем самым сделать это. современные анекдоты о "только не нажимать эту кнопку" имеют те же корни.
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17.12.2020 01:10 Відповісти
Зате підприємства кацап космосу скоро навчається робити тазики для літнього душу.
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16.12.2020 23:51 Відповісти
На Землю впервые за 44 года доставили грунт с Луны - Цензор.НЕТ 9755
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16.12.2020 23:52 Відповісти
Кстати да. Ходят слухи, что образцы, привезённые "Аполонами" сильно отличаются от образцов советского зонда. Китайцы должны поставить точку в спорах.
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16.12.2020 23:57 Відповісти
Слухі?
Чувак, матеріали місячного ґрунту, які доставили на Землю ШІСТЬ експедицій американських астронавтів місії «Аполон» (1969-1972), свого часу були передані НАСА до багатьох лабораторій Світу.
У тому числі і до СРСР і КНР.
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17.12.2020 00:11 Відповісти
И что? Про то и речь, что хим. состав образцов, собранных США и Совком во многом не совпал. Интересно ближе к каким окажутся китайские.
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17.12.2020 00:15 Відповісти
Пруф, що «не совпалі».
(Відосікі Шарія і Соловьєва, не пропонувати.)
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17.12.2020 00:20 Відповісти
« В пробах реголита, доставленных «Луной-16» и экспедициями «Аполлон» были обнаружены силикатные стекловидные частицы в форме капли или правильных шариков диаметром 0,05-5 мкм и 40-480 мкм. Они не встречаются в земных грунтах.»
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17.12.2020 00:25 Відповісти
А зараз до цієї змови приєднався Китай.
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17.12.2020 00:35 Відповісти
Мухина обчитался ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F Антиаполлон. Лунная афера США
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17.12.2020 06:02 Відповісти
та він же приколюється
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17.12.2020 08:45 Відповісти
А ти що, зовсім темний, щодо дослідження планет Сонячної системи КА?
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17.12.2020 00:26 Відповісти
Китайцы должны поставить точку в спорах.На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця - Цензор.НЕТ 9042На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця - Цензор.НЕТ 9303

В ходе лунных миссий по программе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0) Аполлон всего на Землю было доставлено 382 кг (не опечатка)лунного
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-16 Луна-16 », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-20 Луна-20 » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-24 Луна-24 » доставили грунт из трёх районов Луны: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Моря Изобилия , материкового района вблизи кратера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80) Амегино и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 Моря Кризисов в количестве 324 г,(не опечатка)

16 декабря 2020 года китайский космический аппарат «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%8D-5 Чанъэ-5 » доставил на Землю около 2 килограмм лунного грунта
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17.12.2020 00:12 Відповісти
Вес не важен. Для экспертизы достаточно граммов.
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17.12.2020 00:17 Відповісти
Уточнення, в ході ШЕСТИ місій «Аполон».
А так, да.
СРСР, витратив мільярди на доставку аналізів з сірникову коробку.
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17.12.2020 00:19 Відповісти
Путінятко, ну от, нащо ти притягло це гімно з вашого парашного сайта ?
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17.12.2020 00:05 Відповісти
****! Півтора лярда китайців-зомбі заражених вірусом іншопланетного походження московія не витримає! З нетерпінням чекаємо від китайців вірусів набагато цікавіших ніж ковід-19.
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17.12.2020 00:08 Відповісти
шо за намьокі?
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17.12.2020 00:18 Відповісти
Для детей природы и особо тупых кацапотварей:
в современные телескопы ВИДНО посадочные ступени Апполонов
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17.12.2020 00:28 Відповісти
"В последний раз подобное происходило в 1976 году"
догоняют таки, спешуны.
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16.12.2020 23:53 Відповісти
отдаленное - причем далеко и от всех...
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17.12.2020 00:09 Відповісти
Ну, «Сібірь наш», це вже для Китаю, не «отдаленное».
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17.12.2020 00:13 Відповісти
а о тут на здоровячко - жодних зауважень )))
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17.12.2020 00:16 Відповісти
судя по заголовку статьи, это Зеленский доставил лунный грунт.. и не важно, что что были китайцы..
Ах, оставьте!.. Мендель пишет на завтра статью, что Зеленский спас ФОПов от ментов Авакова.. а это подвиг!
Как еще увековечить зеленый след в истории?
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17.12.2020 00:08 Відповісти
Шрек,Мендель якраз нічого не пише бо ЗЕторчок фігачить її своєю ********** паличкою.
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17.12.2020 00:10 Відповісти
Как еще увековечить зеленый след в истории?
Убрать президенство, и ввести двух палатный парламент.
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17.12.2020 00:14 Відповісти
на этот раз съешь рошенку и насри себе в штаны сам
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17.12.2020 01:02 Відповісти
не дождусь я цветения яблоней на Марсе
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17.12.2020 00:14 Відповісти
тре просто хороший кокс.
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17.12.2020 00:18 Відповісти
Но лунного риса может ещё и попробуем
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17.12.2020 00:19 Відповісти
тут земнyю вакцину не каждый в себя всосать готов,
а ты про марсианские яблоки... - сам бы куснул?
тока после опробывания на кацапах во всех 3х фазах с подождением в года 3 - може повезет и передохнут?....
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17.12.2020 02:47 Відповісти
Я читал, если лунній грунт соединить с магнитом, можно получить невесомость.
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17.12.2020 00:17 Відповісти
Знайка, очень грамотный и образованный коротышка-ученый, слетал с исследователями Фуксией и Селедочкой на Луну. Там он добыл кусочек лунной породы.
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17.12.2020 00:20 Відповісти
Не умея объяснить всех этих странностей, Знайка перестал изучать свойства камня и, как говорится, махнул на него рукой.
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17.12.2020 00:21 Відповісти
а если еще размельчить ето все и в нос закинуть - то можно нирвану поймать,
но в последний раз...
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17.12.2020 02:09 Відповісти
Может **** не надо оттуда ничего таскать,потом опять какая-то хрень вылезет.
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17.12.2020 00:18 Відповісти
китайців багато..якщо спалять 10-20 лямів китайців ніхто й не помітить.
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17.12.2020 00:20 Відповісти
от найдут в этой лунной пыли вкрапления золота... бриллиантов... или не дай Бог калифорний-252 ! и усё!!! На Луну начнут летать алигархи с лопатами и вёдрами... Начнут столбить участки... принимать законы... воевать между собой... Короче им будет не до нас и они перестанут нас грабить тарифами... инфляциями... и заживём мы нормальной человеческой жистю...
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17.12.2020 00:22 Відповісти
Це неймовірно.
Взяти проби з астероїда, і діставити їх на Землю, це взагaлі вищий космічний пілотаж !
Японці ПЕРШІ !
Респект.
OSIRIS-REx US, ще летить.
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17.12.2020 00:31 Відповісти
Да уж.Китайцы могут удивить.Теперь ночной полёт на Солнце треба готувати
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17.12.2020 00:35 Відповісти
Death Stranding (2019) - Don't Be So Serious https://youtu.be/JcgpOdApnb4
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17.12.2020 00:44 Відповісти
Не удивлюсь если китаезики первые на луне базу сделают ..еще и с ракетами нацеленными на всех их "партнеров"
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17.12.2020 00:48 Відповісти
Ну що сказати, колись Китай був безперервно імперією на протязі 2135 років. Це конфуціанське щастя закінчилося на початку 20 го сторіччя. Все вірно, годі пасти задніх!
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17.12.2020 01:07 Відповісти
Ну Ага!
На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця - Цензор.НЕТ 3621
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17.12.2020 09:40 Відповісти
интересно, какую новую болячку китайцы притянули на Землю.
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17.12.2020 03:10 Відповісти
Или земную завезли на Луну?
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17.12.2020 08:00 Відповісти
Китайцы привезли лунный грунт с запахом мочи американских астронавтов.
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17.12.2020 06:23 Відповісти
Странное "достижение" - повторить то, что было полсотни лет назад.
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17.12.2020 07:27 Відповісти
Китай может составить конкуренцию марсианской программе Маска, есть амбиции и деньги.
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17.12.2020 08:24 Відповісти
Технологий у них нет.
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17.12.2020 08:34 Відповісти
Они доказали во многих сферах, что умеют красть и успешно воплощать чужие идеи и технологии, и деньги находят.
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17.12.2020 08:39 Відповісти
Пока они воплотят украденное, оно уже успевает устареть. Так что это не конкуренты, это паразиты.
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17.12.2020 08:46 Відповісти
Можно спросить, какой китайский автомобиль успешно продаётся в Европе?
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07.03.2021 21:54 Відповісти
Неизвестно, какой вирус завезли. Космос полон вирусов.
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17.12.2020 08:39 Відповісти
А ВОЗ об этом знает?
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17.12.2020 08:58 Відповісти
Китайці загроза для цивілізованого світу. Це нові варвари зі сходу. Як колись гуни і монголи.
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17.12.2020 09:07 Відповісти
На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця - Цензор.НЕТ 9086
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17.12.2020 11:07 Відповісти
 
 