На Землю впервые за 44 года доставили грунт с Луны. ВИДЕО

Капсула китайского зонда Chang'e 5 вернулась с Луны на Землю и привезла с собой образцы лунного грунта. В последний раз подобное происходило в 1976 году.

Об этом сообщило Государственное космическое управление Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Модуль, как и планировалось, приземлился в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Специалисты уже нашли 300-килограммовую капсулу, и теперь должны оценить ее состояние и перевезти ее в безопасное место.

Зонд Chang'e был запущен 24 ноября. 1 декабря посадочно-взлетный комплекс зонда выполнил посадку севернее пика Рюмкер в Океане Бурь на видимой стороне Луны. Его миссию называют одной из самых сложных в истории освоения космоса Китаем.

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