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8 стран договорились вместе осваивать Луну и высадить туда людей

8 стран договорились вместе осваивать Луну и высадить туда людей

8 государств подписали соглашение "Артемида", определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Об этом сообщает пресс-служба NASA, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение подписали США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

""Артемида" будет самой широкой и разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории. Мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и цветущее будущее в космосе для всего человечества", - сказал глава NASA Джим Брайденстайн.

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Участники соглашения собираются до 2024 года высадить на поверхность спутника Земли "первую женщину и последующих мужчин".

Цель программы - поиск экономических выгод от использования Луны и ее последующее превращение в площадку для исследования Марса.

Автор: 

NASA (130) космос (785) Луна (27)


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Топ комментарии
+35
Ну да, поржать с козломордых, которые пролетаю шифером над Парижем.
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15.10.2020 02:10
+28
козломордые мелочиться не будут и сразу освоят Марс. Союзмультфильм уже прогревает мощностя
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15.10.2020 02:12
+12
куда русню туда брать? она удмуртию освоить не может. да и засерут все там кацапі.
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15.10.2020 01:54
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Надо было не только пластилином, но и жвачкой а потом еще синей изолентой )
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15.10.2020 10:07 Ответить
а они скотчем уже раньше пробовали. номер тоже не прошёл. так что это всё ещё спереди у них. проблема то не устранена. ))
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15.10.2020 10:27 Ответить
В полнолуние надо луне показывать денежку и тогда кошелёк не опустеет. А больше я и не знаю какая такая ещё может быть польза от луны.
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15.10.2020 11:40 Ответить
Ну наприклад військова ракетна база.
По друге - стартовий майданчик для дослідження сонячної система.
По третє - наукова база для дослідження всесвіту та його фізики.
В четверте - наукові виробництва унікальних продуктів, котрі потребують малої гравітації та великі об^єми вакууму.

Ну і ви особисто зможете зблизька (прямо на поверхні) показувати місяцю ДЄНЄЖКУ, ваш гаманець тоді просто лусне від грошей.
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15.10.2020 15:23 Ответить
Все ваши четыре примера сводятся к усиления военной мощи, наращивания вооружений и активизации военных приготовлений. А как по мне то ядерное оружие, проще, надёжнее, безопаснее и дешевле, доставить к месту взрыва на ишаке, а не на лунной ракете. От такой экономии, Тоді I гаманець лусне від грошей.
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15.10.2020 15:47 Ответить
Ви точно читали мій пост?
Очі відкрийте і перечитайте. Чим вам позаліплювало очі, що дослідження сонячної системи перейшло в ранг нарощування зброї?
Ну перший пункт, я згоден. А всі інші?
Ну чому декотрі верстви населення бачать тільки то, що ХОЧУТЬ бачити, це якась масова психічна хвороба. Мабуть визвана транспортуванням ядерної зброї на віслюках.
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15.10.2020 18:02 Ответить
Читал, читал. Выводы такие сделал, потому, что самый сильный двигатель научно технического прогресса, это война. Что бы иметь хороший задел в вооружении, необходимо быть лидером и в науке и в технике и в космосе. И все научные производства уникальных продуктов, которые требуют малой гравитации и большие объемы, и развитие физики и исследования солнечной системы, они нужны в первую очередь военным. А цивильные, на земле хотят хлеба и зрелищ. Луну оставьте артистам и поэтам. Пускай они лучше песни поют про луну и любовьь.
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15.10.2020 18:27 Ответить
Украина не вошла. Видимо потому, что Зеля боится, что его вместо Ростова высадят на Луну.
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15.10.2020 11:41 Ответить
Після першої жінки прилетять чоловіки і встановлять там свій веселковий прапор. Згадайте мій пост.
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15.10.2020 11:47 Ответить
Итальянцы там нужны?
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15.10.2020 15:37 Ответить
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