8 стран договорились вместе осваивать Луну и высадить туда людей

8 государств подписали соглашение "Артемида", определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Об этом сообщает пресс-служба NASA, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение подписали США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

""Артемида" будет самой широкой и разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории. Мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и цветущее будущее в космосе для всего человечества", - сказал глава NASA Джим Брайденстайн.

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Участники соглашения собираются до 2024 года высадить на поверхность спутника Земли "первую женщину и последующих мужчин".

Цель программы - поиск экономических выгод от использования Луны и ее последующее превращение в площадку для исследования Марса.