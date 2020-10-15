8 стран договорились вместе осваивать Луну и высадить туда людей
8 государств подписали соглашение "Артемида", определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.
Об этом сообщает пресс-служба NASA, информирует Цензор.НЕТ.
Соглашение подписали США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.
""Артемида" будет самой широкой и разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории. Мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и цветущее будущее в космосе для всего человечества", - сказал глава NASA Джим Брайденстайн.
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Участники соглашения собираются до 2024 года высадить на поверхность спутника Земли "первую женщину и последующих мужчин".
Цель программы - поиск экономических выгод от использования Луны и ее последующее превращение в площадку для исследования Марса.
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По друге - стартовий майданчик для дослідження сонячної система.
По третє - наукова база для дослідження всесвіту та його фізики.
В четверте - наукові виробництва унікальних продуктів, котрі потребують малої гравітації та великі об^єми вакууму.
Ну і ви особисто зможете зблизька (прямо на поверхні) показувати місяцю ДЄНЄЖКУ, ваш гаманець тоді просто лусне від грошей.
Очі відкрийте і перечитайте. Чим вам позаліплювало очі, що дослідження сонячної системи перейшло в ранг нарощування зброї?
Ну перший пункт, я згоден. А всі інші?
Ну чому декотрі верстви населення бачать тільки то, що ХОЧУТЬ бачити, це якась масова психічна хвороба. Мабуть визвана транспортуванням ядерної зброї на віслюках.