8 країн домовилися разом освоювати Місяць і висадити туди людей
8 держав підписали угоду "Артеміда", що визначає загальні принципи дослідження космосу і перетворення Місяця на майданчик для дослідження Марса.
Про це повідомляє пресслужба NASA, інформує Цензор.НЕТ.
Угоду підписали США, Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати та Велика Британія.
""Артеміда" буде найширшою і різноманітною міжнародною програмою дослідження космосу людиною в історії. Ми об'єднуємося з нашими партнерами для дослідження Місяця і встановлюємо життєво важливі принципи, які створять безпечне, мирне і квітуче майбутнє в космосі для всього людства", - сказав глава NASA Джим Брайденстайн.
Учасники угоди збираються до 2024 року висадити на поверхню супутника Землі "першу жінку і наступних чоловіків".
Мета програми - пошук економічних вигод від використання Місяця та його подальше перетворення на майданчик для дослідження Марса.
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По друге - стартовий майданчик для дослідження сонячної система.
По третє - наукова база для дослідження всесвіту та його фізики.
В четверте - наукові виробництва унікальних продуктів, котрі потребують малої гравітації та великі об^єми вакууму.
Ну і ви особисто зможете зблизька (прямо на поверхні) показувати місяцю ДЄНЄЖКУ, ваш гаманець тоді просто лусне від грошей.
Очі відкрийте і перечитайте. Чим вам позаліплювало очі, що дослідження сонячної системи перейшло в ранг нарощування зброї?
Ну перший пункт, я згоден. А всі інші?
Ну чому декотрі верстви населення бачать тільки то, що ХОЧУТЬ бачити, це якась масова психічна хвороба. Мабуть визвана транспортуванням ядерної зброї на віслюках.