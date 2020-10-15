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8 країн домовилися разом освоювати Місяць і висадити туди людей

8 країн домовилися разом освоювати Місяць і висадити туди людей

8 держав підписали угоду "Артеміда", що визначає загальні принципи дослідження космосу і перетворення Місяця на майданчик для дослідження Марса.

Про це повідомляє пресслужба NASA, інформує Цензор.НЕТ.

Угоду підписали США, Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати та Велика Британія.

""Артеміда" буде найширшою і різноманітною міжнародною програмою дослідження космосу людиною в історії. Ми об'єднуємося з нашими партнерами для дослідження Місяця і встановлюємо життєво важливі принципи, які створять безпечне, мирне і квітуче майбутнє в космосі для всього людства", - сказав глава NASA Джим Брайденстайн.

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Учасники угоди збираються до 2024 року висадити на поверхню супутника Землі "першу жінку і наступних чоловіків".

Мета програми - пошук економічних вигод від використання Місяця та його подальше перетворення на майданчик для дослідження Марса.

Автор: 

NASA (172) космос (860) Місяць (61)


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Топ коментарі
+35
Ну да, поржать с козломордых, которые пролетаю шифером над Парижем.
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15.10.2020 02:10
+28
козломордые мелочиться не будут и сразу освоят Марс. Союзмультфильм уже прогревает мощностя
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15.10.2020 02:12
+12
куда русню туда брать? она удмуртию освоить не может. да и засерут все там кацапі.
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15.10.2020 01:54
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Надо было не только пластилином, но и жвачкой а потом еще синей изолентой )
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15.10.2020 10:07 Відповісти
а они скотчем уже раньше пробовали. номер тоже не прошёл. так что это всё ещё спереди у них. проблема то не устранена. ))
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15.10.2020 10:27 Відповісти
В полнолуние надо луне показывать денежку и тогда кошелёк не опустеет. А больше я и не знаю какая такая ещё может быть польза от луны.
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15.10.2020 11:40 Відповісти
Ну наприклад військова ракетна база.
По друге - стартовий майданчик для дослідження сонячної система.
По третє - наукова база для дослідження всесвіту та його фізики.
В четверте - наукові виробництва унікальних продуктів, котрі потребують малої гравітації та великі об^єми вакууму.

Ну і ви особисто зможете зблизька (прямо на поверхні) показувати місяцю ДЄНЄЖКУ, ваш гаманець тоді просто лусне від грошей.
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15.10.2020 15:23 Відповісти
Все ваши четыре примера сводятся к усиления военной мощи, наращивания вооружений и активизации военных приготовлений. А как по мне то ядерное оружие, проще, надёжнее, безопаснее и дешевле, доставить к месту взрыва на ишаке, а не на лунной ракете. От такой экономии, Тоді I гаманець лусне від грошей.
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15.10.2020 15:47 Відповісти
Ви точно читали мій пост?
Очі відкрийте і перечитайте. Чим вам позаліплювало очі, що дослідження сонячної системи перейшло в ранг нарощування зброї?
Ну перший пункт, я згоден. А всі інші?
Ну чому декотрі верстви населення бачать тільки то, що ХОЧУТЬ бачити, це якась масова психічна хвороба. Мабуть визвана транспортуванням ядерної зброї на віслюках.
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15.10.2020 18:02 Відповісти
Читал, читал. Выводы такие сделал, потому, что самый сильный двигатель научно технического прогресса, это война. Что бы иметь хороший задел в вооружении, необходимо быть лидером и в науке и в технике и в космосе. И все научные производства уникальных продуктов, которые требуют малой гравитации и большие объемы, и развитие физики и исследования солнечной системы, они нужны в первую очередь военным. А цивильные, на земле хотят хлеба и зрелищ. Луну оставьте артистам и поэтам. Пускай они лучше песни поют про луну и любовьь.
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15.10.2020 18:27 Відповісти
Украина не вошла. Видимо потому, что Зеля боится, что его вместо Ростова высадят на Луну.
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15.10.2020 11:41 Відповісти
Після першої жінки прилетять чоловіки і встановлять там свій веселковий прапор. Згадайте мій пост.
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15.10.2020 11:47 Відповісти
Итальянцы там нужны?
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15.10.2020 15:37 Відповісти
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