Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета
Росія, крім підготовки спільної зі США місії "Венера-Д", планує відправити на другу від Сонця планету ще й власну.
Про це повідомив у вівторок журналістам на виставці HeliRussia-2020 глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"У нас в програмі є тема відновлення дослідження Венери. По-перше, це спільний з американцями проєкт "Венера-Д". Ми також розглядаємо окрему місію на Венеру. Вважаємо, що Венера - це російська планета, так що нічого відставати. Проєкти місій щодо Венери включені в проєкт єдиної держпрограми космічної діяльності Росії на період 2021-2030 років", - сказав він.
Видання зазначає, що в середині травня науковий керівник Інституту космічних досліджень РАН Лев Зелений повідомив, що в РФ буде розроблена нова програма з дослідження Венери, яка включає відправку щонайменше трьох наукових апаратів. За словами вченого, першою експедицією в рамках програми буде "Венера-Д", пуск якої заплановано на кінець 2020-х років. Проєкт буде внесено в підготовлювану Єдину космічну програму, додав Зелений.
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Печально это
А так будут выглядеть типичные чистейшей крови вяликороссы , Уже как первые колонисты на российской Венере!
рогозин, свинья ты в ермолке, запомни рюзьгее- это только срани-рязани,
остальное вОнюшкам придется вернуть и обратно залезть в свои болота под череповцом.
Не жарковато ли для русской бани?
"Венера - самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности - 735 К (462 °C), даже несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу."
Соль в атмосфере!
хоть прочти что то по астрономии вначале) Венера самая жаркая планета так как на ней бушует "глобальное потепление")))))
а Плутон чья? - скрепа тревожит имперскую хромосому - теребит.....
на подлете еще пару бурятов в уголь - уже совсем неплохо....
ЗЕ підробляє там?
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что-то я не понял . какие такие совместные миссии ? так они враги или где ?
Скорее посланцы Венеры прилетят на Землю поржать с московитов.
Взяти б їх тут і зараз, зібрати усіх в одну ракету, відправити на Венеру і споглядати як тліють та смердять їх осмалені рештки...
Не совсем понимаю логику её исследовать.