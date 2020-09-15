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Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета

Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета
Фото: фотография аппарата Акацуки

Росія, крім підготовки спільної зі США місії "Венера-Д", планує відправити на другу від Сонця планету ще й власну.

Про це повідомив у вівторок журналістам на виставці HeliRussia-2020 глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У нас в програмі є тема відновлення дослідження Венери. По-перше, це спільний з американцями проєкт "Венера-Д". Ми також розглядаємо окрему місію на Венеру. Вважаємо, що Венера - це російська планета, так що нічого відставати. Проєкти місій щодо Венери включені в проєкт єдиної держпрограми космічної діяльності Росії на період 2021-2030 років", - сказав він.

Видання зазначає, що в середині травня науковий керівник Інституту космічних досліджень РАН Лев Зелений повідомив, що в РФ буде розроблена нова програма з дослідження Венери, яка включає відправку щонайменше трьох наукових апаратів. За словами вченого, першою експедицією в рамках програми буде "Венера-Д", пуск якої заплановано на кінець 2020-х років. Проєкт буде внесено в підготовлювану Єдину космічну програму, додав Зелений. 

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Топ коментарі
+61
шо-то венерическое в нём точно есть.

говорят, что сифилис в мозге именно так влияет на поведение
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15.09.2020 15:57
+42
На Солнце ублюдков!
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15.09.2020 15:49
+38
Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета - Цензор.НЕТ 6597
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15.09.2020 15:49
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У нас в городе власти решили поднять уровень просвещения населения. Развесили в автобусах фотографии планет Солнечной системы. Под Венерой я внимательно прочитал подпись: "Атмосферное давление на Венере - 90 атмосфер, что в 37 раз больше земного".
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15.09.2020 16:59 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 3095
Печально это
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15.09.2020 17:22 Відповісти
"Считаем, что Венера - это русская планета",=== " Харашо там гдє нас нєт..." Вони ж знають про ,що кажуть...?! Все , хана Венері, загадять, спаскудять!
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08.06.2021 03:50 Відповісти
90:1=37. Жесть. Этапять. Деградация стомильными шагами.
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15.09.2020 17:43 Відповісти
На глубине 14,4 м под водой. Забыли дописать.
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15.10.2020 10:01 Відповісти
Это и есть то место где РАСИЮШКА исчо не насрала, но уже собралась и приняла пурген.
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15.09.2020 17:00 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 7855
А так будут выглядеть типичные чистейшей крови вяликороссы , Уже как первые колонисты на российской Венере!
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15.09.2020 17:01 Відповісти
и прозвучит им песня Смоуки : Билет в один конец...
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15.09.2020 17:01 Відповісти
Группа "Eruption". "One way ticket". Она же "Синий-синий иней..."
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15.09.2020 17:22 Відповісти
И оба варианта - для него)
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16.09.2020 08:48 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 998
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15.09.2020 17:04 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 2223
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15.09.2020 17:06 Відповісти
те що щось венеричне у фашистів з фєдєрастії є=факт МЕДИЧНИЙ алеЖ це не привід для загарбання іншої планети
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15.09.2020 18:40 Відповісти
Этот кацап тоже долетался. Летуны на Марс, мля.
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15.09.2020 19:52 Відповісти
шо они там курят?
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15.09.2020 17:16 Відповісти
пилять...На солнце слетайте все вместе, это точно русская звезда, и только все вместе будь ласка, даже скинусь вам на дорожку!
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15.09.2020 17:16 Відповісти
- На дорожку? - встрепенулся зеленский. - Это дело!
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15.09.2020 17:24 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 5821

рогозин, свинья ты в ермолке, запомни рюзьгее- это только срани-рязани,
остальное вОнюшкам придется вернуть и обратно залезть в свои болота под череповцом.
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15.09.2020 17:24 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 2620
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15.09.2020 17:26 Відповісти
Виліз, тільки тоді як із переляку пройшло"непроизвольное , от страха, испускание, извержение мочи и кала"Батут треба було знизу приробити!?
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08.06.2021 03:57 Відповісти
На Венеру, желательно всем кацапам во главе с х.йлом.
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15.09.2020 17:32 Відповісти
Он видать до того как в танке застрять очень сильно головой ударился
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15.09.2020 17:43 Відповісти
"Венера - самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности - 735 К (462 °C),
Не жарковато ли для русской бани?
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15.09.2020 17:44 Відповісти
для бани многовато, а как медленный крематорий для рашистской срани в самый раз...))
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15.09.2020 19:51 Відповісти
Ближняя планета от Солнца Меркурий, соответственно на ней самая высокая температура
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15.09.2020 20:35 Відповісти
Валера, ты читать умеешь?
"Венера - самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности - 735 К (462 °C), даже несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу."

Соль в атмосфере!
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16.09.2020 08:43 Відповісти
эх ты...Валера)
хоть прочти что то по астрономии вначале) Венера самая жаркая планета так как на ней бушует "глобальное потепление")))))
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16.09.2020 14:19 Відповісти
Солнце голову напекло?
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15.09.2020 17:44 Відповісти
Оно тоже их...
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15.09.2020 17:53 Відповісти
Росія вже засрала всю землю, а тепер мріє засрати ще й Венеру.
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15.09.2020 17:47 Відповісти
та пиндуйте ужещ сразу на солнце, всем колхозом, шо бы с гарантией...
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15.09.2020 17:53 Відповісти
На солнце жарко, можно сгореть, поэтому придется ордынцам туда лететь ночью.
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15.09.2020 18:34 Відповісти
настаиваю, шо бы днем и под камеру - гарантия нужна
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15.09.2020 18:38 Відповісти
На солнце нельзя-там уже занято Северной Кореей.
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16.09.2020 10:20 Відповісти
"Венера - это русская планета"
а Плутон чья? - скрепа тревожит имперскую хромосому - теребит.....
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15.09.2020 17:56 Відповісти
Исконно русская. Предки на нее смотрели.😏
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15.09.2020 22:14 Відповісти
получается все остальные планеты американские?
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15.09.2020 17:57 Відповісти
нет, они почти русские... кроме Марса, там скрепы закончились сразу с желанием Илона Маска построить там базу для исследований) а там де пиндосы там и база нато рядом, это каждый рогозин знает)
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16.09.2020 14:22 Відповісти
убедили кацапы - берите себе еще и Юпитер... - мoже вас таки туда, падлюк, засосет....
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15.09.2020 18:08 Відповісти
по ним Нибиру плачет, шобы по ту сторону солнца от нас.
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16.09.2020 03:36 Відповісти
Для тех кто в танке, совок высадил пару апаратов на Венеру которые проработали на её поверхности максимум пару часов, видимо этот додик возомнил что теперь вся планета пренадлежит россии, чтож, в таком случае Марс, Юпитер, Сатурн, Титан и многие другие планеты это все американские поскольку совок смог дойти только до Венеры и Луны, а американцы почти к каждой планете солнечной системы запускали свои апараты. Ах да, после развала совка, рашка дальше орбиты Земли не летала.
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15.09.2020 18:22 Відповісти
так там температура плавления свинца на поверхности и дожди из серной кислоты. там даже самый закаленный удмурт не выживет.
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15.09.2020 18:42 Відповісти
все не дождусь кацапячий пилотируемый препарат в туда - они плавятся легче свинца....

на подлете еще пару бурятов в уголь - уже совсем неплохо....
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15.09.2020 18:51 Відповісти
"...Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый..."

ЗЕ підробляє там?
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15.09.2020 18:43 Відповісти
С Байконура на Венеру и дальше к звездам ...
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15.09.2020 18:50 Відповісти
Как картинку вставить ? не получается что-то.
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15.09.2020 18:53 Відповісти
Нажми на маленькую картинку правее смайлика, в строку вставь ссылку на изображение потом жми кнопку "вставить". Удачи.
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15.09.2020 19:03 Відповісти
Жопотанковый Рогозин жжет неподетски.
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15.09.2020 19:00 Відповісти
Россия, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д"

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что-то я не понял . какие такие совместные миссии ? так они враги или где ?
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15.09.2020 19:06 Відповісти
скорее всего вся суть совместной миссии в том что росиянцы на советских протонах запускали американские исследовательские спутники из казахского Байконура
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16.09.2020 14:32 Відповісти
Debily
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15.09.2020 19:14 Відповісти
дійсно смішно.
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15.09.2020 19:14 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 4401
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15.09.2020 19:21 Відповісти
я не разбираюсь, какой у него размер бюзика?
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16.09.2020 03:34 Відповісти
второй)
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16.09.2020 17:48 Відповісти
хаха... все навіть смішніше. І ніяких тобі янкі! "В настоящий момент Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий. Кроме того, принято решение о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д», включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации." (с)... з'явилась надія у рагозіна, як виклянчити ще з бюджету. новий націанальний прожект...
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15.09.2020 20:06 Відповісти
Венера.исконно "рюцская" планета.появится скоро в учебниках сбесившейся бензоколонки.
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15.09.2020 20:20 Відповісти
Дурак!7 Да.
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15.09.2020 20:28 Відповісти
******** нет покоя
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15.09.2020 20:43 Відповісти
УМОРА! Сообщаю Рогозину "по-секрету", что не надо так далеко летать (к Венере или Марсу), ибо духовная родина "руССких" находится сравнительно недалеко - в ГОНДУРАСЕ! Конечно, далеко не каждый "Шухер-джет" долетит до "земли обетованной", но кто-то доберется или доплывет точно!
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15.09.2020 20:47 Відповісти
А для тех, кто действительно отправится к Венере, подскажу, что на высоте 52 км от поверхости там давления равно одной Земной атмосфере и комнатная температура, можно соорудить постоянно летающую станцию на основе ********* и спускаемую капсулу к поверхости по принципу глубоководного батискафа, энергия из солнечных батарей на всей повехности общивки, кислород и вода из атмосферы Венеры несложным биохимическим процессом! Материалы обычные не требующие особой прочности; ветра там дуют постояные; атмосферные двигатели только для корреции курса!
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15.09.2020 20:59 Відповісти
ураааа всех сруских на венеру!!!!
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15.09.2020 21:25 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 7847
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15.09.2020 22:19 Відповісти
Все верно, товарищ великодержавный шовинист рогозин: всем русским и последователям русского мира как раз на Венере и место!
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15.09.2020 23:03 Відповісти
Венерические фантазии скрепных имперцев.
Скорее посланцы Венеры прилетят на Землю поржать с московитов.
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15.09.2020 23:35 Відповісти
А дійсно ж, Венера - це ідеальна планета для росіян.
Взяти б їх тут і зараз, зібрати усіх в одну ракету, відправити на Венеру і споглядати як тліють та смердять їх осмалені рештки...
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15.09.2020 23:56 Відповісти
скрепьі
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16.09.2020 01:41 Відповісти
Бг-ггг... Так бы и не среагировал на блеянья рогозы, но улыбнуло ключевое слово - ОТСТАВАТЬ... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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16.09.2020 03:32 Відповісти
при производстве техники анало говнет до Венеры кацапам осталось еще пару тысяч лет... а до того времени и кацапстана, как страны-агрессора и страны вообще, не будет... производите и дальше анало говнеты...
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16.09.2020 09:13 Відповісти
Венеранаш! Только посмеяться с ватакосмоса
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16.09.2020 10:20 Відповісти
Аднаш! А венера идеально подходит на роль ада.
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16.09.2020 10:26 Відповісти
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 8133
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16.09.2020 12:44 Відповісти
Я думал, что только у нас есть неадекваты-президенты, а оказывается в россии есть и похлеще-это рогозин, с метлой бабы -яги!!
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16.09.2020 14:25 Відповісти
новая идея как срубить бабла с росиян еще) рогозин красавчик!)))) пили бабло росиянское, пили) что б скрепы космические порвали пердаки ордынцам)
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16.09.2020 15:37 Відповісти
А чо? Лугандон,Крым,Осетию,Абхазию,Приднестровье уже засрали и развалили-теперь пора и на Венеру...
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16.09.2020 17:47 Відповісти
Вот он-"русский мир"!
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16.09.2020 19:14 Відповісти
Крайне хреновая для исследования планета. Если на Марсе можно хотя бы планировать создать в будущем поселения, и (чисто теоретически) как то его осваивать, то с Венерой такое не прокатит. Условия на поверхности - адские. Туда даже длительно работающий аппарат не забросишь. Сгорит в течении суток.

Не совсем понимаю логику её исследовать.
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16.09.2020 19:26 Відповісти
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