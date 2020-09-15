Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета
Россия, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", планирует отправить на вторую от Солнца планету еще и собственную.
Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал он.
Издание отмечает, что в середине мая научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый.
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Печально это
А так будут выглядеть типичные чистейшей крови вяликороссы , Уже как первые колонисты на российской Венере!
рогозин, свинья ты в ермолке, запомни рюзьгее- это только срани-рязани,
остальное вОнюшкам придется вернуть и обратно залезть в свои болота под череповцом.
Не жарковато ли для русской бани?
"Венера - самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности - 735 К (462 °C), даже несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу."
Соль в атмосфере!
хоть прочти что то по астрономии вначале) Венера самая жаркая планета так как на ней бушует "глобальное потепление")))))
а Плутон чья? - скрепа тревожит имперскую хромосому - теребит.....
на подлете еще пару бурятов в уголь - уже совсем неплохо....
ЗЕ підробляє там?
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что-то я не понял . какие такие совместные миссии ? так они враги или где ?
Скорее посланцы Венеры прилетят на Землю поржать с московитов.
Взяти б їх тут і зараз, зібрати усіх в одну ракету, відправити на Венеру і споглядати як тліють та смердять їх осмалені рештки...
Не совсем понимаю логику её исследовать.