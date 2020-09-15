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Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета

Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета
Фото: фотография аппарата Акацуки

Россия, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", планирует отправить на вторую от Солнца планету еще и собственную.

Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал он.

Издание отмечает, что в середине мая научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый. 

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Топ комментарии
+61
шо-то венерическое в нём точно есть.

говорят, что сифилис в мозге именно так влияет на поведение
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15.09.2020 15:57
+42
На Солнце ублюдков!
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15.09.2020 15:49
+38
Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета - Цензор.НЕТ 6597
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15.09.2020 15:49
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Страница 2 из 2
У нас в городе власти решили поднять уровень просвещения населения. Развесили в автобусах фотографии планет Солнечной системы. Под Венерой я внимательно прочитал подпись: "Атмосферное давление на Венере - 90 атмосфер, что в 37 раз больше земного".
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15.09.2020 16:59 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 3095
Печально это
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15.09.2020 17:22 Ответить
"Считаем, что Венера - это русская планета",=== " Харашо там гдє нас нєт..." Вони ж знають про ,що кажуть...?! Все , хана Венері, загадять, спаскудять!
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08.06.2021 03:50 Ответить
90:1=37. Жесть. Этапять. Деградация стомильными шагами.
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15.09.2020 17:43 Ответить
На глубине 14,4 м под водой. Забыли дописать.
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15.10.2020 10:01 Ответить
Это и есть то место где РАСИЮШКА исчо не насрала, но уже собралась и приняла пурген.
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15.09.2020 17:00 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 7855
А так будут выглядеть типичные чистейшей крови вяликороссы , Уже как первые колонисты на российской Венере!
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15.09.2020 17:01 Ответить
и прозвучит им песня Смоуки : Билет в один конец...
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15.09.2020 17:01 Ответить
Группа "Eruption". "One way ticket". Она же "Синий-синий иней..."
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15.09.2020 17:22 Ответить
И оба варианта - для него)
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16.09.2020 08:48 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 998
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15.09.2020 17:04 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 2223
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15.09.2020 17:06 Ответить
те що щось венеричне у фашистів з фєдєрастії є=факт МЕДИЧНИЙ алеЖ це не привід для загарбання іншої планети
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15.09.2020 18:40 Ответить
Этот кацап тоже долетался. Летуны на Марс, мля.
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15.09.2020 19:52 Ответить
шо они там курят?
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15.09.2020 17:16 Ответить
пилять...На солнце слетайте все вместе, это точно русская звезда, и только все вместе будь ласка, даже скинусь вам на дорожку!
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15.09.2020 17:16 Ответить
- На дорожку? - встрепенулся зеленский. - Это дело!
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15.09.2020 17:24 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 5821

рогозин, свинья ты в ермолке, запомни рюзьгее- это только срани-рязани,
остальное вОнюшкам придется вернуть и обратно залезть в свои болота под череповцом.
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15.09.2020 17:24 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 2620
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15.09.2020 17:26 Ответить
Виліз, тільки тоді як із переляку пройшло"непроизвольное , от страха, испускание, извержение мочи и кала"Батут треба було знизу приробити!?
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08.06.2021 03:57 Ответить
На Венеру, желательно всем кацапам во главе с х.йлом.
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15.09.2020 17:32 Ответить
Он видать до того как в танке застрять очень сильно головой ударился
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15.09.2020 17:43 Ответить
"Венера - самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности - 735 К (462 °C),
Не жарковато ли для русской бани?
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15.09.2020 17:44 Ответить
для бани многовато, а как медленный крематорий для рашистской срани в самый раз...))
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15.09.2020 19:51 Ответить
Ближняя планета от Солнца Меркурий, соответственно на ней самая высокая температура
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15.09.2020 20:35 Ответить
Валера, ты читать умеешь?
"Венера - самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности - 735 К (462 °C), даже несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу."

Соль в атмосфере!
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16.09.2020 08:43 Ответить
эх ты...Валера)
хоть прочти что то по астрономии вначале) Венера самая жаркая планета так как на ней бушует "глобальное потепление")))))
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16.09.2020 14:19 Ответить
Солнце голову напекло?
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15.09.2020 17:44 Ответить
Оно тоже их...
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15.09.2020 17:53 Ответить
Росія вже засрала всю землю, а тепер мріє засрати ще й Венеру.
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15.09.2020 17:47 Ответить
та пиндуйте ужещ сразу на солнце, всем колхозом, шо бы с гарантией...
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15.09.2020 17:53 Ответить
На солнце жарко, можно сгореть, поэтому придется ордынцам туда лететь ночью.
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15.09.2020 18:34 Ответить
настаиваю, шо бы днем и под камеру - гарантия нужна
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15.09.2020 18:38 Ответить
На солнце нельзя-там уже занято Северной Кореей.
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16.09.2020 10:20 Ответить
"Венера - это русская планета"
а Плутон чья? - скрепа тревожит имперскую хромосому - теребит.....
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15.09.2020 17:56 Ответить
Исконно русская. Предки на нее смотрели.😏
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15.09.2020 22:14 Ответить
получается все остальные планеты американские?
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15.09.2020 17:57 Ответить
нет, они почти русские... кроме Марса, там скрепы закончились сразу с желанием Илона Маска построить там базу для исследований) а там де пиндосы там и база нато рядом, это каждый рогозин знает)
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16.09.2020 14:22 Ответить
убедили кацапы - берите себе еще и Юпитер... - мoже вас таки туда, падлюк, засосет....
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15.09.2020 18:08 Ответить
по ним Нибиру плачет, шобы по ту сторону солнца от нас.
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16.09.2020 03:36 Ответить
Для тех кто в танке, совок высадил пару апаратов на Венеру которые проработали на её поверхности максимум пару часов, видимо этот додик возомнил что теперь вся планета пренадлежит россии, чтож, в таком случае Марс, Юпитер, Сатурн, Титан и многие другие планеты это все американские поскольку совок смог дойти только до Венеры и Луны, а американцы почти к каждой планете солнечной системы запускали свои апараты. Ах да, после развала совка, рашка дальше орбиты Земли не летала.
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15.09.2020 18:22 Ответить
так там температура плавления свинца на поверхности и дожди из серной кислоты. там даже самый закаленный удмурт не выживет.
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15.09.2020 18:42 Ответить
все не дождусь кацапячий пилотируемый препарат в туда - они плавятся легче свинца....

на подлете еще пару бурятов в уголь - уже совсем неплохо....
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15.09.2020 18:51 Ответить
"...Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый..."

ЗЕ підробляє там?
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15.09.2020 18:43 Ответить
С Байконура на Венеру и дальше к звездам ...
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15.09.2020 18:50 Ответить
Как картинку вставить ? не получается что-то.
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15.09.2020 18:53 Ответить
Нажми на маленькую картинку правее смайлика, в строку вставь ссылку на изображение потом жми кнопку "вставить". Удачи.
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15.09.2020 19:03 Ответить
Жопотанковый Рогозин жжет неподетски.
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15.09.2020 19:00 Ответить
Россия, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д"

--------------------------------------------------------------------------------------------
что-то я не понял . какие такие совместные миссии ? так они враги или где ?
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15.09.2020 19:06 Ответить
скорее всего вся суть совместной миссии в том что росиянцы на советских протонах запускали американские исследовательские спутники из казахского Байконура
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16.09.2020 14:32 Ответить
Debily
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15.09.2020 19:14 Ответить
дійсно смішно.
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15.09.2020 19:14 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 4401
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15.09.2020 19:21 Ответить
я не разбираюсь, какой у него размер бюзика?
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16.09.2020 03:34 Ответить
второй)
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16.09.2020 17:48 Ответить
хаха... все навіть смішніше. І ніяких тобі янкі! "В настоящий момент Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий. Кроме того, принято решение о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д», включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации." (с)... з'явилась надія у рагозіна, як виклянчити ще з бюджету. новий націанальний прожект...
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15.09.2020 20:06 Ответить
Венера.исконно "рюцская" планета.появится скоро в учебниках сбесившейся бензоколонки.
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15.09.2020 20:20 Ответить
Дурак!7 Да.
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15.09.2020 20:28 Ответить
******** нет покоя
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15.09.2020 20:43 Ответить
УМОРА! Сообщаю Рогозину "по-секрету", что не надо так далеко летать (к Венере или Марсу), ибо духовная родина "руССких" находится сравнительно недалеко - в ГОНДУРАСЕ! Конечно, далеко не каждый "Шухер-джет" долетит до "земли обетованной", но кто-то доберется или доплывет точно!
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15.09.2020 20:47 Ответить
А для тех, кто действительно отправится к Венере, подскажу, что на высоте 52 км от поверхости там давления равно одной Земной атмосфере и комнатная температура, можно соорудить постоянно летающую станцию на основе ********* и спускаемую капсулу к поверхости по принципу глубоководного батискафа, энергия из солнечных батарей на всей повехности общивки, кислород и вода из атмосферы Венеры несложным биохимическим процессом! Материалы обычные не требующие особой прочности; ветра там дуют постояные; атмосферные двигатели только для корреции курса!
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15.09.2020 20:59 Ответить
ураааа всех сруских на венеру!!!!
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15.09.2020 21:25 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 7847
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15.09.2020 22:19 Ответить
Все верно, товарищ великодержавный шовинист рогозин: всем русским и последователям русского мира как раз на Венере и место!
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15.09.2020 23:03 Ответить
Венерические фантазии скрепных имперцев.
Скорее посланцы Венеры прилетят на Землю поржать с московитов.
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15.09.2020 23:35 Ответить
А дійсно ж, Венера - це ідеальна планета для росіян.
Взяти б їх тут і зараз, зібрати усіх в одну ракету, відправити на Венеру і споглядати як тліють та смердять їх осмалені рештки...
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15.09.2020 23:56 Ответить
скрепьі
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16.09.2020 01:41 Ответить
Бг-ггг... Так бы и не среагировал на блеянья рогозы, но улыбнуло ключевое слово - ОТСТАВАТЬ... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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16.09.2020 03:32 Ответить
при производстве техники анало говнет до Венеры кацапам осталось еще пару тысяч лет... а до того времени и кацапстана, как страны-агрессора и страны вообще, не будет... производите и дальше анало говнеты...
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16.09.2020 09:13 Ответить
Венеранаш! Только посмеяться с ватакосмоса
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16.09.2020 10:20 Ответить
Аднаш! А венера идеально подходит на роль ада.
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16.09.2020 10:26 Ответить
Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета - Цензор.НЕТ 8133
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16.09.2020 12:44 Ответить
Я думал, что только у нас есть неадекваты-президенты, а оказывается в россии есть и похлеще-это рогозин, с метлой бабы -яги!!
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16.09.2020 14:25 Ответить
новая идея как срубить бабла с росиян еще) рогозин красавчик!)))) пили бабло росиянское, пили) что б скрепы космические порвали пердаки ордынцам)
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16.09.2020 15:37 Ответить
А чо? Лугандон,Крым,Осетию,Абхазию,Приднестровье уже засрали и развалили-теперь пора и на Венеру...
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16.09.2020 17:47 Ответить
Вот он-"русский мир"!
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16.09.2020 19:14 Ответить
Крайне хреновая для исследования планета. Если на Марсе можно хотя бы планировать создать в будущем поселения, и (чисто теоретически) как то его осваивать, то с Венерой такое не прокатит. Условия на поверхности - адские. Туда даже длительно работающий аппарат не забросишь. Сгорит в течении суток.

Не совсем понимаю логику её исследовать.
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16.09.2020 19:26 Ответить
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