Протестующие получают сигналы из космоса от "сволочей-американцев", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, как участники акций протеста якобы получают от американцев сигналы из космос.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Именно этими сигналами Лукашенко объяснил, почему 23 августа прилетел на вертолете ко Дворцу независимости только после того, как с площади рядом с Дворцом разошлись протестующие.

По версии Лукашенко, это не он испугался участников акции. Это участники акции получили сигнал из космоса о его приближении и поспешили убраться куда подальше.

"Я видел, что делается в Беларуси, и вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится", - рассказал Лукашенко.

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Далее Лукашенко заявил, что за всем стоят американцы, управлявшие участниками акции у Дворца независимости: "Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, - они побежали. Они начали расходиться. <…> Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости".

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Видео с Лукашенко, подлетающим на вертолете ко Дворцу независимости, ранее опубликовало государственное информагентство Беларуси "БЕЛТА". В вертолете вместе с Лукашенко был его 15-летний сын Николай - в бронежилете и с автоматом.

"Как крысы разбежались", - говорит на видео Лукашенко-старший. После этого он обращается к, предположительно, своему сыну: "Побежали. Они узнали, что ты будешь там".