РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10542 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
20 216 129
Беларусь (7771) космос (768) Лукашенко (3542)

Протестующие получают сигналы из космоса от "сволочей-американцев", - Лукашенко

Протестующие получают сигналы из космоса от

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, как участники акций протеста якобы получают от американцев сигналы из космос.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Именно этими сигналами Лукашенко объяснил, почему 23 августа прилетел на вертолете ко Дворцу независимости только после того, как с площади рядом с Дворцом разошлись протестующие.

По версии Лукашенко, это не он испугался участников акции. Это участники акции получили сигнал из космоса о его приближении и поспешили убраться куда подальше.

"Я видел, что делается в Беларуси, и вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится", - рассказал Лукашенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО

Далее Лукашенко заявил, что за всем стоят американцы, управлявшие участниками акции у Дворца независимости: "Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, - они побежали. Они начали расходиться. <…> Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости".

Также на Цензор.НЕТ: 15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео с Лукашенко, подлетающим на вертолете ко Дворцу независимости, ранее опубликовало государственное информагентство Беларуси "БЕЛТА". В вертолете вместе с Лукашенко был его 15-летний сын Николай - в бронежилете и с автоматом.

"Как крысы разбежались", - говорит на видео Лукашенко-старший. После этого он обращается к, предположительно, своему сыну: "Побежали. Они узнали, что ты будешь там".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+61
Грыгорыч, ну, ты, как стапый пердун и по совместительству идиот, срочно издай указ, что бы все жители носили шапочки из фольги.
показать весь комментарий
09.09.2020 17:00
+54
А вы знали, что американцы из космоса воруют таблетки у Саши 3%?
показать весь комментарий
09.09.2020 17:03
+47
показать весь комментарий
09.09.2020 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Крохмал в башку трахнув, Черновецький відпочиває.
показать весь комментарий
09.09.2020 21:35 Ответить
Ахахахаха. Лука, твоїм справам гаплик
показать весь комментарий
09.09.2020 19:30 Ответить
Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4128
показать весь комментарий
09.09.2020 19:38 Ответить
Может уже не надо публиковать такие заявления Луки, психиатрам и так ясен диагноз.
показать весь комментарий
09.09.2020 19:43 Ответить
Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6742
показать весь комментарий
09.09.2020 19:43 Ответить
От марсиан.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:15 Ответить
Где-то по черепом упыря лукашонки:

Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8368
показать весь комментарий
09.09.2020 20:17 Ответить
лукашеску совсем слетел с катушек на фоне нервного стресса. шизофрения? или что похуже?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:27 Ответить
чердак поехал у Таракана )
показать весь комментарий
09.09.2020 20:59 Ответить
Грыгорыч, там еще сволочь Обама в твоем подъезде каждый день серет
показать весь комментарий
09.09.2020 21:18 Ответить
не зря ему магазин в автомат не вставили. Видимо, Цензор почитывают
показать весь комментарий
09.09.2020 21:32 Ответить
Тут дело в том, что СМИ во всем мире превратились в шоу-бизнес, или как раньше говорили, желтую прессу. Заголовок не соответствует тексту новости, и сочинен не журналистом-новостником, а шоуменом для повышения интереса к статье. Лукашенко выдает перлы, но он по тексту новости нет ссылки на то, что он говорил о получении сигнала протестующими из космоса. По тексту новости Лукашенко говорит, что американцы наблюдают за происходящим в Беларуси из космоса и оперативно информируют некий центр в Польше, который координирует действия оппозиции в Беларуси.
показать весь комментарий
09.09.2020 21:37 Ответить
н-да.... диагноз
показать весь комментарий
09.09.2020 21:49 Ответить
походу он сам уже получает сигналы из космоса...
показать весь комментарий
09.09.2020 21:58 Ответить
медецина тут безсильна
показать весь комментарий
09.09.2020 22:14 Ответить
Дурка за ним плачет.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:16 Ответить
У мужика окончательно крыша поехала. Из какого никакого президента превратился в "городского сумасшедшего и юродивого".. То слышит "перехваты голосов"... "то сигналы из космоса".., то страх перед воздушными шариками из НАТО, то кажется лязг натовских гусениц., то бегает с автоматом без рожка... Это уже диагноз.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:24 Ответить
Лука будет главным по тарелочкам.Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7116
показать весь комментарий
09.09.2020 22:32 Ответить
Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:50 Ответить
Лука уже хочет марсиан в авто-заки садить...

показать весь комментарий
09.09.2020 23:24 Ответить
І тут луку(мудіщева) понесло....
показать весь комментарий
09.09.2020 23:26 Ответить
ДА ПРОСТО ДАЙТЕ ЗА ЕГО ШКУРУ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И ОН ТРУП !!! ИЛИ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА !?)
показать весь комментарий
10.09.2020 05:05 Ответить
ДА ПРОСТО ВЫ ВСЕ МИЛЛИАРДЕРЫ ЗА ОДНО !!! А МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ ВСЕХ НАРОДОВ ПРОТИВ ВАС !!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 05:36 Ответить
Нннн-даааааааааа.......Тараканы встали и аплодируют полёту зелёной мухи под куполом черепной коробки хозяина..... Просто - треш какой-то
показать весь комментарий
10.09.2020 06:54 Ответить
Краще вже б "наслєдного прінца" Колєньку з промовами випускав.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:04 Ответить
у бацьки окончательно кукушка слетела )))))
показать весь комментарий
10.09.2020 11:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 