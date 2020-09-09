Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, як учасники акцій протесту нібито отримують від американців сигнали з космосу.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

Саме цими сигналами Лукашенко пояснив, чому 23 серпня прилетів на вертольоті до Палацу незалежності тільки після того, як із площі поруч з Палацом розійшлися протестувальники.

За версією Лукашенка, це не він злякався учасників акції. Це учасники акції отримали сигнал з космосу про його наближення і поспішили забратися куди подалі.

"Я бачив, що робиться в Білорусі, і ви пам'ятаєте, вони тоді вперше кинулися сюди, до Палацу незалежності. Ясно, що ми цей варіант прораховували і так, як слід, Палац незалежності було захищено. Але коли вони рушили сюди, поруч, у Дроздах, буквально кілометри два звідси, через озеро у мене вертоліт президентський. Я думаю: я мушу подивитися, що там діється", - розповів Лукашенко.

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Далі Лукашенко заявив, що за всім стоять американці, які керували учасниками акції біля Палацу незалежності: "Я сідаю у вертоліт, але вони ж, сволочі, американці ж ведуть, вони ж із космосу бачать все, і вони у свій центр під Варшавою дали сигнал, що президентський вертоліт піднявся. І ось щойно президентський вертоліт піднявся, а це буквально, ну ось якщо прямим маршрутом, півтора кілометри, так було, по-моєму, - вони побігли. Вони почали розходитися. <...> Я низько опустився на вертольоті і дивився, коли вони йти почали від Палацу незалежності".

Відео з Лукашенком, що підлітає на вертольоті до Палацу незалежності, раніше опублікувало державне інформагентство Білорусі "БЕЛТА". У вертольоті разом із Лукашенком був його 15-річний син Микола - у бронежилеті і з автоматом.

"Як пацюки розбіглися", - говорить на відео Лукашенко-старший. Після цього він звертається до, ймовірно, свого сина: "Утекли. Вони дізналися, що ти будеш там".