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Новини Революція в Білорусі
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Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко

Протестувальники отримують сигнали з космосу від

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, як учасники акцій протесту нібито отримують від американців сигнали з космосу.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

Саме цими сигналами Лукашенко пояснив, чому 23 серпня прилетів на вертольоті до Палацу незалежності тільки після того, як із площі поруч з Палацом розійшлися протестувальники.

За версією Лукашенка, це не він злякався учасників акції. Це учасники акції отримали сигнал з космосу про його наближення і поспішили забратися куди подалі.

"Я бачив, що робиться в Білорусі, і ви пам'ятаєте, вони тоді вперше кинулися сюди, до Палацу незалежності. Ясно, що ми цей варіант прораховували і так, як слід, Палац незалежності було захищено. Але коли вони рушили сюди, поруч, у Дроздах, буквально кілометри два звідси, через озеро у мене вертоліт президентський. Я думаю: я мушу подивитися, що там діється", - розповів Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про побиття протестувальників в ізоляторі: Туди потрапили урки, по 12 разів судимі, п'яні та обкурені, їх там було 60%

Далі Лукашенко заявив, що за всім стоять американці, які керували учасниками акції біля Палацу незалежності: "Я сідаю у вертоліт, але вони ж, сволочі, американці ж ведуть, вони ж із космосу бачать все, і вони у свій центр під Варшавою дали сигнал, що президентський вертоліт піднявся. І ось щойно президентський вертоліт піднявся, а це буквально, ну ось якщо прямим маршрутом, півтора кілометри, так було, по-моєму, - вони побігли. Вони почали розходитися. <...> Я низько опустився на вертольоті і дивився, коли вони йти почали від Палацу незалежності".

Відео з Лукашенком, що підлітає на вертольоті до Палацу незалежності, раніше опублікувало державне інформагентство Білорусі "БЕЛТА". У вертольоті разом із Лукашенком був його 15-річний син Микола - у бронежилеті і з автоматом.

"Як пацюки розбіглися", - говорить на відео Лукашенко-старший. Після цього він звертається до, ймовірно, свого сина: "Утекли. Вони дізналися, що ти будеш там".
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Топ коментарі
+61
Грыгорыч, ну, ты, как стапый пердун и по совместительству идиот, срочно издай указ, что бы все жители носили шапочки из фольги.
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09.09.2020 17:00
+54
А вы знали, что американцы из космоса воруют таблетки у Саши 3%?
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09.09.2020 17:03
+47
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09.09.2020 17:00
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Крохмал в башку трахнув, Черновецький відпочиває.
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09.09.2020 21:35 Відповісти
Ахахахаха. Лука, твоїм справам гаплик
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09.09.2020 19:30 Відповісти
Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4128
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09.09.2020 19:38 Відповісти
Может уже не надо публиковать такие заявления Луки, психиатрам и так ясен диагноз.
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09.09.2020 19:43 Відповісти
Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6742
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09.09.2020 19:43 Відповісти
От марсиан.
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09.09.2020 20:15 Відповісти
Где-то по черепом упыря лукашонки:

Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8368
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09.09.2020 20:17 Відповісти
лукашеску совсем слетел с катушек на фоне нервного стресса. шизофрения? или что похуже?
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09.09.2020 20:27 Відповісти
чердак поехал у Таракана )
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09.09.2020 20:59 Відповісти
Грыгорыч, там еще сволочь Обама в твоем подъезде каждый день серет
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09.09.2020 21:18 Відповісти
не зря ему магазин в автомат не вставили. Видимо, Цензор почитывают
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09.09.2020 21:32 Відповісти
Тут дело в том, что СМИ во всем мире превратились в шоу-бизнес, или как раньше говорили, желтую прессу. Заголовок не соответствует тексту новости, и сочинен не журналистом-новостником, а шоуменом для повышения интереса к статье. Лукашенко выдает перлы, но он по тексту новости нет ссылки на то, что он говорил о получении сигнала протестующими из космоса. По тексту новости Лукашенко говорит, что американцы наблюдают за происходящим в Беларуси из космоса и оперативно информируют некий центр в Польше, который координирует действия оппозиции в Беларуси.
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09.09.2020 21:37 Відповісти
н-да.... диагноз
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09.09.2020 21:49 Відповісти
походу он сам уже получает сигналы из космоса...
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09.09.2020 21:58 Відповісти
медецина тут безсильна
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09.09.2020 22:14 Відповісти
Дурка за ним плачет.
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09.09.2020 22:16 Відповісти
У мужика окончательно крыша поехала. Из какого никакого президента превратился в "городского сумасшедшего и юродивого".. То слышит "перехваты голосов"... "то сигналы из космоса".., то страх перед воздушными шариками из НАТО, то кажется лязг натовских гусениц., то бегает с автоматом без рожка... Это уже диагноз.
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09.09.2020 22:24 Відповісти
Лука будет главным по тарелочкам.Протестувальники отримують сигнали з космосу від "сволот американців", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7116
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09.09.2020 22:32 Відповісти
Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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09.09.2020 22:50 Відповісти
Лука уже хочет марсиан в авто-заки садить...

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09.09.2020 23:24 Відповісти
І тут луку(мудіщева) понесло....
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09.09.2020 23:26 Відповісти
ДА ПРОСТО ДАЙТЕ ЗА ЕГО ШКУРУ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И ОН ТРУП !!! ИЛИ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА !?)
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10.09.2020 05:05 Відповісти
ДА ПРОСТО ВЫ ВСЕ МИЛЛИАРДЕРЫ ЗА ОДНО !!! А МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ ВСЕХ НАРОДОВ ПРОТИВ ВАС !!!!!!!!!!!!!!!
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10.09.2020 05:36 Відповісти
Нннн-даааааааааа.......Тараканы встали и аплодируют полёту зелёной мухи под куполом черепной коробки хозяина..... Просто - треш какой-то
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10.09.2020 06:54 Відповісти
Краще вже б "наслєдного прінца" Колєньку з промовами випускав.
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10.09.2020 09:04 Відповісти
у бацьки окончательно кукушка слетела )))))
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10.09.2020 11:24 Відповісти
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