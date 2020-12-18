УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7928 відвідувачів онлайн
Новини Відео
20 957 174

"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук. ВІДЕО

"Слуга народу" Юрій Камельчук розповів про свої знання у ведичних науках і, зокрема, заявив про згубний вплив проституції на організм людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму інтерв'ю Громадському Камельчук заявив, що проституція відбирає енергію у жінок і не "вже точно не додає її чоловікам".

"Там є медичні трактати, військові трактати, які написані давно і багато речей використовується і зараз. Математичні, геометричні, архітектурні - там розписані всі абсолюно науки, які зараз використовуються. Єдине - технології трохи інші", - сказав Камельчук на заперечення ведучого, що веди - це скоріше філософія, ніж наука.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: "Слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": "Не довіряю жодній вакцині у світі". ВIДЕО

проституція (147) Слуга народу (2813) Камельчук Юрій (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+62
"Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 5997
показати весь коментар
18.12.2020 10:55
+52
А что будет, когда этот зеленый гений до Камасутры доберется? Сколько можно этих дебилов во власть выбирать?
показати весь коментар
18.12.2020 10:55
+49
Ага... А від мастурбації висихає спинний мозок... А у Камельчука - і головний...
показати весь коментар
18.12.2020 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
по мордяці видно що сосав...
показати весь коментар
18.12.2020 11:55 Відповісти
а може в нього шльондри мозок висмоктали? Залишився тільки кістковий.
показати весь коментар
18.12.2020 21:50 Відповісти
Проституция отбирает энергию/ По разному проявляют сексуальную озабоченность в обезьяннике питомцы Коломойского. Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде. Женатый Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады. Кива мастурбировал в зале Рады. Яременко во время заседания Верховной Рады договаривался с проституткой.Что замышляет Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, пока не известно.
показати весь коментар
18.12.2020 11:56 Відповісти
Получается, Кива очень умный. Не у проституток терял энергию, а укреплял организм онанизмом.
показати весь коментар
18.12.2020 13:56 Відповісти
ну ведучий тоже видав : заперечення ведучого, що веди - це скоріше , ніж наука: https://censor.net/ua/v3237719. Філософія виходить не наука.
показати весь коментар
18.12.2020 11:58 Відповісти
Філософія - світогляд, усвідомлення світу.
показати весь коментар
18.12.2020 21:32 Відповісти
Господи, Боже мій, звідки ви такі беретесь.
показати весь коментар
18.12.2020 12:00 Відповісти
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 4283
показати весь коментар
18.12.2020 12:15 Відповісти
Шо мелет этот убогий??? по общему развитию... особенно на "ведических науках", этого бородатого ***...ка можно представлять, вместе с говорящей сабакой, как визитную карточку, как пример "высокого" интеллекта Слуг.
показати весь коментар
18.12.2020 12:02 Відповісти
Кандидат ведических наук
показати весь коментар
18.12.2020 12:08 Відповісти
ПроФФесор!
показати весь коментар
18.12.2020 12:11 Відповісти
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 5448"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 7957
показати весь коментар
18.12.2020 13:37 Відповісти
Проститутско-ведических...
показати весь коментар
19.12.2020 12:21 Відповісти
Можно смело проводить конкурс: тупой, еще тупее.
показати весь коментар
18.12.2020 12:13 Відповісти
Cреди новой элиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
показати весь коментар
18.12.2020 12:17 Відповісти
На молодого Членина мелкого пошиба этот "слуга" похож.. Такой же рыжий, бородатый, тупо идейный и упоротый, гиперактивный( с мертвечуковских каналов не вылазит, уйобик), о "проститутках" рассуждает, и башка тоже забита всяким дерьмом...
Точно - мелкий "вождь" с больным мозгом.
показати весь коментар
18.12.2020 12:18 Відповісти
Нажаль зебили відповідають інтелектуальному рівню 73% наріта. Полная деградация, самая нишая страна Европи.
показати весь коментар
18.12.2020 12:22 Відповісти
Зебилам очередная намазка на хлеб подъехала. ням-ням.....
показати весь коментар
18.12.2020 12:39 Відповісти
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 2811
показати весь коментар
18.12.2020 12:40 Відповісти
Читаю комменты и грустно становится. Все упражняются в остроумии, высмеивая этого придурка.
А почему-то никого не пугает, что он и ему подобные, которых в этом моносброде большинство, сейчас решают судьбы страны, принимают законы, по которым нам всем придётся жить.
Что наделал мудрый нарид, заведя во власть этих идиотов и доверив им свою судьбу, же страшно.
показати весь коментар
18.12.2020 12:49 Відповісти
А шо народ снова за каких-то придурков проголосует посмотрев очередной выс-ер
показати весь коментар
18.12.2020 12:54 Відповісти
а 73% не страшно?
показати весь коментар
18.12.2020 16:04 Відповісти
Какой президент такие и депутаты его партии
показати весь коментар
18.12.2020 12:52 Відповісти
по моему он метит на пост Министра Здравохранения...
показати весь коментар
18.12.2020 12:53 Відповісти
Мы не голосовали за Зе, но этому депутату респект за то, что знает про Веды.
Насчёт проституции немного по-другому - когда женщина занимается сексом не со своим мужем, а с чужим, или за деньги, она забирает себе половину его плохой судьбы.
показати весь коментар
18.12.2020 13:07 Відповісти
Хоть один адекватный комментарий!
показати весь коментар
18.12.2020 16:12 Відповісти
Благодарю и жму руку!
показати весь коментар
18.12.2020 22:33 Відповісти
лучше пожми ему член. Вед №1 - "ты помни его немножко, станет твердым как картошка".
показати весь коментар
19.12.2020 16:22 Відповісти
А хіба не мається на увазі з коханим ? Бо треба по любові ?

А з чоловіком що тоді робиться: коли він з проституткою, чужо дружиною або за гроші ?
показати весь коментар
18.12.2020 21:35 Відповісти
Когда женщина и мужчина создают семью, то любовь очень быстро проходит - наступают житейские будни. Совместная жизнь мужчины с женщиной, даже без штампа в паспорте - это не любовь, а ежедневная работа и уважение друг друга.

Когда мужчина с проститутками или с чужими жёнами за деньги - он теряет себя, свою мужскую силу и своё благополучие, потому что разбрасывает своё семя (в котором его сила) налево и направо.
показати весь коментар
18.12.2020 22:30 Відповісти
Не завжди проходить. Або в усякому разі - не так вже зразу прям.
Не знаю, але люди можуть бути разом і кохатися до шлюбу - теж зразу в загс не побіжиш.
Але почуття є.

От. Просто у людей різне ставлення і сприйняття.
Для одних це - як почистити зуби (як вони пишуть), інші без почуттів - ні.
показати весь коментар
19.12.2020 00:50 Відповісти
Ув.Влад,значит те у которых"плохая" судьба,никогда не грешили с проститутками?Я думаю,что после твоего комментария,всем просто необходимо улучшать свою судьбу впрок.И не хрен анализировать плохая она или нет.
показати весь коментар
20.12.2020 07:53 Відповісти
Ув. Борис Бойда, чужую судьбу никто не анализирует, это постулат из Вед (читать - из Святого писания).
Насчёт проституток - конечно, ходите к проституткам почаще, впрок, так сказать, платите девулькам за их передние места, называйте их письки любовью, будьте счастливы от этого. Никто не запрещает.
показати весь коментар
07.01.2021 19:31 Відповісти
интересно , что в ведах сказано про то как морить голодом (или ковидом) пенсионеров , или про то как на**бывать весь народ вымывая деньги из бюджета
показати весь коментар
18.12.2020 13:32 Відповісти
Камельчук, я тебя вспомнил."Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 5194
показати весь коментар
18.12.2020 13:33 Відповісти
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано".

А Трамп не згодний.
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 9068
показати весь коментар
18.12.2020 13:42 Відповісти
так він їм і не платить
показати весь коментар
18.12.2020 21:28 Відповісти
И это тоже, с"ка долго ждать разрешения?
показати весь коментар
18.12.2020 14:06 Відповісти
Кому как не ему знать об вредном воздействии проституции на его организм.
показати весь коментар
18.12.2020 14:06 Відповісти
всіх прастітуток на ремонт автошляхів! там енергія приростає)))
показати весь коментар
18.12.2020 14:10 Відповісти
Вы меня уж извините, но в свое время (больше 20-ти лет назад), выбирая факультеты различных ВУЗов и изучаемые в них дисциплины, среди них я отчего-то ни разу не встретил подобных "наук"...
показати весь коментар
18.12.2020 14:41 Відповісти
Как много вы встретили ВУЗов, факультетов и наук, которые учат тому, что применимо в реальной жизни? У нас официальный перечень профессий не соответствует реальным профессиям, на которых люди десятилетиями официально зарабатывают себе на жизнь и на пенсию.
показати весь коментар
18.12.2020 22:39 Відповісти
Он публичный дом открыл, цену хочет поднять с уменьшением предложений при оставшемся спросе)))
показати весь коментар
18.12.2020 15:09 Відповісти
Читаю коменты - такое впечатление, что попал на соревнования тупых агрессивных идиотов
показати весь коментар
18.12.2020 16:15 Відповісти
і вдало вписався в їх компанію.
показати весь коментар
18.12.2020 19:34 Відповісти
Ксюша, вас все-равно никто не превзойдет в этой номинации!
показати весь коментар
18.12.2020 21:17 Відповісти
а ось, і ти вже в трійці лідерів
показати весь коментар
18.12.2020 21:45 Відповісти
А мене не номінували.
Там лише зебілів і вату висували.
Пошукайте своє прізвище - в першій трійці точно будете.
показати весь коментар
18.12.2020 21:45 Відповісти
А тут и номинировать не надо - и так все ясно
показати весь коментар
19.12.2020 07:55 Відповісти
Дрыщ так иди к своим, на русвесна.сру, там все ******* собираются, о тут и послать могут.
показати весь коментар
19.12.2020 07:48 Відповісти
А я то думаю, ну что же эти "слуги народа" такие вялые и тупые? Теперь я понял куда девается и энергия.
показати весь коментар
18.12.2020 16:53 Відповісти
Так это для этого команда зебила легализовала проституцию, казино и врачебную(от придумал старший наркоман) наркоманию.
показати весь коментар
18.12.2020 17:43 Відповісти
Це ж що, виходить що цей дядько ведун?
показати весь коментар
18.12.2020 19:54 Відповісти
Краще б Яременку в Трускавці це розказував.
показати весь коментар
18.12.2020 21:46 Відповісти
Шо?! Хай не бреше. Повії, навіть пристаркуваті, дуже спритні та енергійні жіночки. Їм "пальця в рот не клади"©, тим більш, безоплатно, не кажучи про тіліпок.
показати весь коментар
18.12.2020 22:02 Відповісти
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 5890
показати весь коментар
18.12.2020 22:45 Відповісти
Сразу видно лох какой-то.
показати весь коментар
18.12.2020 23:48 Відповісти
Проституция отбирает энергию- Так вот почему депутатам СН повышают содержание!
показати весь коментар
18.12.2020 23:57 Відповісти
посмотрите на сего слугу урода. кто ему бесплатно даст?
показати весь коментар
19.12.2020 00:26 Відповісти
Почему? В рыло запросто.
показати весь коментар
19.12.2020 07:49 Відповісти
Все ясно з цим довбоЗЕбом. Схильність до езотерики, яка не є ні релігією та наукою, а частіше за все виявляється одним із ранніх симптомів шизофренії.
показати весь коментар
19.12.2020 01:29 Відповісти
так понятно. Камельчук, значит, у нас бордели крышует!
показати весь коментар
19.12.2020 02:33 Відповісти
конченный слуги олигархов
показати весь коментар
19.12.2020 06:18 Відповісти
ведун блть........ ведуны они такие.... интересно бы услышать на счёт анала..... ЧЁтам ???
показати весь коментар
19.12.2020 07:33 Відповісти
Слуги Народа просто зациклены на шлюхах.
показати весь коментар
19.12.2020 07:49 Відповісти
Бубочка підібрав в свою команду фріків,щоб на їх фоні власна дурість не так кидалась в очі.А по суті - можливо,депутати ВР вже проголосували за скасування закону збереження енергії - я не знаю,але за межами ВР він діє!!!І один вид енергії перетворюється на їнший ,а нікуди не щезає.Ось такі пироги.
показати весь коментар
19.12.2020 09:40 Відповісти
Камельчук от проституции сильно пострадал, благо его куриный мозг подсказал ему вовремя остановиться
показати весь коментар
19.12.2020 17:32 Відповісти
ДЕБИЛ
показати весь коментар
19.12.2020 17:33 Відповісти
Стесняюсь спросить... Просто, интересно узнать из первых уст... ТАм силенок то хоть осталось, бо фигасе, так наяривать елду о фортепиано.
показати весь коментар
20.12.2020 03:12 Відповісти
на зебиков работать - силы терять... Особенно это касаемо 30-ти летних, бо там муссируются дурки, чтобы с этого возраста, прекратить выплачивать пенсии. Мол , пусть догодовують дiти... ЗЫ... А шо делать ,если патологически ты не имеешь деток?
показати весь коментар
20.12.2020 03:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 