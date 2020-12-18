"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук. ВІДЕО
"Слуга народу" Юрій Камельчук розповів про свої знання у ведичних науках і, зокрема, заявив про згубний вплив проституції на організм людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму інтерв'ю Громадському Камельчук заявив, що проституція відбирає енергію у жінок і не "вже точно не додає її чоловікам".
"Там є медичні трактати, військові трактати, які написані давно і багато речей використовується і зараз. Математичні, геометричні, архітектурні - там розписані всі абсолюно науки, які зараз використовуються. Єдине - технології трохи інші", - сказав Камельчук на заперечення ведучого, що веди - це скоріше філософія, ніж наука.
Топ коментарі
+62 Підлога Маккартні
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+49 Яр Холодний
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Точно - мелкий "вождь" с больным мозгом.
А почему-то никого не пугает, что он и ему подобные, которых в этом моносброде большинство, сейчас решают судьбы страны, принимают законы, по которым нам всем придётся жить.
Что наделал мудрый нарид, заведя во власть этих идиотов и доверив им свою судьбу, же страшно.
Насчёт проституции немного по-другому - когда женщина занимается сексом не со своим мужем, а с чужим, или за деньги, она забирает себе половину его плохой судьбы.
А з чоловіком що тоді робиться: коли він з проституткою, чужо дружиною або за гроші ?
Когда мужчина с проститутками или с чужими жёнами за деньги - он теряет себя, свою мужскую силу и своё благополучие, потому что разбрасывает своё семя (в котором его сила) налево и направо.
Не знаю, але люди можуть бути разом і кохатися до шлюбу - теж зразу в загс не побіжиш.
Але почуття є.
От. Просто у людей різне ставлення і сприйняття.
Для одних це - як почистити зуби (як вони пишуть), інші без почуттів - ні.
Насчёт проституток - конечно, ходите к проституткам почаще, впрок, так сказать, платите девулькам за их передние места, называйте их письки любовью, будьте счастливы от этого. Никто не запрещает.
А Трамп не згодний.
Там лише зебілів і вату висували.
Пошукайте своє прізвище - в першій трійці точно будете.