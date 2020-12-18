"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук. ВІДЕО

"Слуга народу" Юрій Камельчук розповів про свої знання у ведичних науках і, зокрема, заявив про згубний вплив проституції на організм людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму інтерв'ю Громадському Камельчук заявив, що проституція відбирає енергію у жінок і не "вже точно не додає її чоловікам".

"Там є медичні трактати, військові трактати, які написані давно і багато речей використовується і зараз. Математичні, геометричні, архітектурні - там розписані всі абсолюно науки, які зараз використовуються. Єдине - технології трохи інші", - сказав Камельчук на заперечення ведучого, що веди - це скоріше філософія, ніж наука.

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