Держприкордонслужба виявила у своїх лавах 25 військовослужбовців-корупціонерів. ВIДЕО

Поточного року робота підрозділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби дозволила затримати на місці злочину 25 військовослужбовців, які, користуючись службовим становищем, намагалися отримати неправомірну вигоду. Більшість із них причетні до незаконного переміщення тютюнових виробів та інших товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Як наголошується, нині винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 12 прикордонників.

"Загалом з початку року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки до ЄРДР внесено майже 200 відомостей щодо "нечистих на руку" прикордонників. Подальша перевірка в межах кримінальних проваджень здійснюється виключно слідчими ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури та у взаємодії з іншими правоохоронними органами, зокрема Службою безпеки України або Національною поліцією", - наголошується в повідомленні.

"Протидія кримінальним та іншим правопорушенням особового складу є одним з обов'язків нашого відомства", - додали в прикордонній службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році майже 20 тис. іноземців отримали відмову у в'їзді в Україну, - глава Держприкордонслужби Дейнеко