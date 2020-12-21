Держприкордонслужба виявила у своїх лавах 25 військовослужбовців-корупціонерів. ВIДЕО
Поточного року робота підрозділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби дозволила затримати на місці злочину 25 військовослужбовців, які, користуючись службовим становищем, намагалися отримати неправомірну вигоду. Більшість із них причетні до незаконного переміщення тютюнових виробів та інших товарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Як наголошується, нині винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 12 прикордонників.
"Загалом з початку року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки до ЄРДР внесено майже 200 відомостей щодо "нечистих на руку" прикордонників. Подальша перевірка в межах кримінальних проваджень здійснюється виключно слідчими ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури та у взаємодії з іншими правоохоронними органами, зокрема Службою безпеки України або Національною поліцією", - наголошується в повідомленні.
"Протидія кримінальним та іншим правопорушенням особового складу є одним з обов'язків нашого відомства", - додали в прикордонній службі.
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Ivan Rusev
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-432082570182393/?__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=kC%2CP-R Національний природний парк "Тузлівські лимани"
ПОЛИЦИЯ И ПОГРАНИЧНИКИ ПОКРОВИТЕЛИ БРАКОНЬЕРОВ, А КВАДРОКОПТЕР И ФЄЙСБУК - ПОМОЩНИКИ НПП «ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ»
Вчера я просил друзей по ФБ дать нам информацию, если узнают браконьера, который был обнаружен опергруппой нацпарка https://www.facebook.com/profile.php?id=100009551742977&__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009551742977&__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R Maxim Makogoniuk
Ivan Plachkov https://www.facebook.com/profile.php?id=100030517817300&__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R
Илья Витюк совместно с начальником пограничного ВИПС «Приморское» Кожухаренко О. в Джантшейском лимане и был заснят квадрокоптером другом нашего нацпарка https://www.facebook.com/bogluh.som?__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R
Дмитро Глухенький . Не прошло и полсуток, как информация уже была получена нами по ФБ. Это Супрун Дмитрий Владимирович, житель села Лиман, который уже попадался нашей службе госохраны нацпарка. Спасибо друзьям на ФБ, которые пристально следят за событиями в нацпарке и помогают разными способами. Автора диагностики браконьера по фото я называть не могу.
В этой истории интересны и важны два факта, связанные с недореформированной и коррумпированной правохранительной системой МВД Авакова А.
1.Этот браконьер уже попадался «в сети» нашим инспекторам осенью 2018 года. Его сейчас опознал пограничник Кожухаренко, но он не стал называть его фамилии, намекнув, что мы, нацпарк, его ловили а потом полиция его фактически отпустила. На мою повторную просьбу его назвать, он отказался. И у меня тогда закрылась мысль, что этот пограничник Кожухаренко, которого я вижу впервые, является крышей браконьеров, как и многие его коллеги, о чем я сразу же тогда и написал https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1004346623084763?__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1004346623084763
2.Правоохоронная служба Украины в лице майора следователя Зубак Т. В фактически «отпустила» браконьера. Причем, тогда следователь додумалась взять за аргументацию закрытия криминального провадження слова браконьера, что он, мол, рыбу купил на базаре в Татарбунарах и привез ее к месту браконьерства (посмотрите документ о закрытии провадження здесь https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1050455138473911?__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1050455138473911.Это же надо быть таким циничным и коррумпированным, чтобы такой бред писать. И, естественно, тогда, браконьер, пойманный нами с поличным и отпущенный следователем, просто посмеялся над нацпарком, не извлекая никакого урока и снова взялся за дело.
О том, что он браконьерит, мы периодически получали информацию, но поймать не могли. Кто-то постоянно сливал информацию о наших рейдах. Но сейчас он попался и на него снова будет составлен протокол. Все персональные данные на него есть, есть номер лодки с квадрокоптера зафиксированній и сегодня же служба госохраны нацпарка https://www.facebook.com/profile.php?id=100004680376842&__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004680376842&__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R Віталій Дімов
подготовит материалы в суд на него - Супруна Д.В.
Спасибо всем, кто помогает нам бороться с браконьерами разными путями.
Хотел бы еще раз акцентировать внимание на том, что тот, кто в своей жизни никогда не пересекался с нашей полицией, не может себе представить, как бездарно работает эта подлая "правоохранительная машина". Такая безнаказанная полиция, такие безнаказанные пограничники (я знаю это не по наслышке и являюсь очевидцем многих событий), которые на полном довольствии от государства, преступно работают на браконьеров, просто поступательно и устойчиво разрушают само государство.
https://www.facebook.com/csd.tat?__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/csd.tat?__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R Ирина Выхристюк
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001785707193&__cft__[0]=AZXP2I71zMrRmahmfmmYNWJ4i-jxt-xfTLisrl-sblIn4YN8JHdhrxzh4sG1FovfvXrSL4caxvO-XwZQ1b0VWeId5q6LARAKODFLpmLzV4UXZ_kaPY5EZVu2_urU5Ujql188fLKqSIjfYmzte8tNsIGv&__tn__=-]K-R
Сергій Лисенко
На первом и четвертом фото браконьер Супрун, на втором фото в центре пограничник Кожухаренко и на третьем - следователь Зубак
Оперативная группа НПП «Тузловские лиманы» пять часов выслеживает браконьеров на лимане Джантшейский. С нами представитель военкомата с целью вручения повестки, тем пацанам-браконьерам, которые уклоняются от армии. Настал первый час ночи и мы накрываем браконьеров с уловом кефали, которые шастали на резиновой лодке как по акватории НПП "Тузловские лиманы", так и по акватории Дунайского биосферного заповедника (они рядом). Нарушители отказываются показывать документы. Однако, один из них, все - таки, сознался, ему 20 лет, и старший лейтенант военкомата, Владислав Фарифонов, вручает ему повестку. Вызываем полицию и пограничников для идентификации личностей без документов. Пограничники «отмораживаются» и не хотят ехать в свою родную контролируемую зону (?). Полиция «обещала», но приехала аж через 3 часа. Браконьеры и их главарь Скакун Александр, тут как тут прискакал и пытается договориться со службой госохраны нацпарка, но нарвались они на соответствующий отпор Ирины Выхристюк …. Звоним на горячую линию погранвойск и через 5 минут нам звонят из погранотряда в с.Приморское, что уже к нам едет пограннаряд. Приехав, очень не желали, чтобы я их фотографировал. Но вы же на службе, говорю я им. Молчат…Видать горячяя линия оказалась для них очень жаркой. Я не раз писал о том, как пограничники крышуют браконьеров https://www.facebook.com/rusevivan/posts/782918245227603?__cft__[0]=AZUslZiPyFmjlhUMg5BAULt0fxgE7J23MwOwXg0hdo318oucMI01myBLxBEGR_kJU0Kv1GE4BqQN10PYmoUTZBlj_PdTkLbRV5X-ZTxKh_yXR4w7Jl7QW8zLfaLcnpFh3gWB71SsMiquJwMR849crKDj&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/782918245227603?__xts__[0]=68 .. Долгая процедура оформления протоколов тянется часами…в это время над нами пролетают ночные мигранты - белолобые гуси и краснозобые казарки, прошел первый мелкий снежок….наконец, подъехала полиция и следственная группа…Через час настает рассвет. Готовимся к патрулированию и на других наших Тузловских лиманах.
Оперативная группа государственной службы охраны НПП «Тузловские лиманы» прибывает к месту массового браконьерства на лимане Бурнас. Надевают заброды и уходят в воду пешком снимать браконьерские сети, взяв с собой резиновую лодку, чтобы туда их складывать. Через некоторое время появляется наряд пограничников. Составляют протокол на мастера нацпарка Моисеенко Д., что он, якобы в погранзоне, находится без документов, хотя все документы у него есть и они в машине, которая находится рядом (!?). Протокол составляет пограничник Звездун Александр, о котором я писал, что он крышевал браконьерство в ночь с 25 на 26 октября 2017 г. https://www.facebook.com/rusevivan/posts/779758418876919?__cft__[0]=AZV1Fjh41gWUoMMiSYOJIE7NBFfL1lVj2be-RmX9SS3T4z5zBHX0ZKnL5kZ9wgZZspEf1QFPgo24btUFzHVi4eBU63XMAsWGGGeTHSyvIMdbRj17A-8y6Y32woEKVmJqO7amrQhs-WJ7soxZrl-WiL6q&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/779758418876919 . И после этой ночи нашей борьбы с браконьерами, некоторые из которых были без документов и пограничники отказались их оформлять, в адрес службы охраны поступало масса звонков с угрозами прикончить всю госслужбу охраны нацпарка, в том числе и от отца пограничника Звездуна.
...Но вот, проходит еще немного времени и к машине службы охраны нацпарка подъезжает 5 пограничников во главе с начальником погранотряда «Курортное» на Ниве, Осадчук А. Вслед за ними едет браконьерская машина с одним литовским номером (второго нет). Начальник отдела охраны парка Димов В. выносит вместе с инспекторами нацпарка 7 сетей из воды с бирками рыбинспекции (!) и представляется им, кто он такой. Потом он спрашивает приехавших с погранцами людей - «это ваши сети». Браконьеры отвечают «да» и даже показывают какие-то документы от кооператива «Гранит-2» (!?). Спустя некоторое время, переговорив с погранцами, они прячут документы и отказываются от браконьерских сетей. В это время пограничники начинают составлять протокол на начальника отдела охраны нацпарка Димова В. (!?) за то, что он, якобы, незаконно выехал с места базирования на резиновой лодке (!?).
Мне звонят инспектора нацпарка с просьбой срочно приехать на помощь. Я быстро подъехал к месту правонарушения браконьерами режима нацпарка, где сосредоточилось уже 6 пограничников. На мои вопросы о том, почему пограничники не замечают незаконное передвижение тракторов "Гранит-2" с целью преступно перекрытия природной прорвы в заповедной зоне нацпарка https://www.facebook.com/rusevivan/posts/760009624185132?__cft__[0]=AZV1Fjh41gWUoMMiSYOJIE7NBFfL1lVj2be-RmX9SS3T4z5zBHX0ZKnL5kZ9wgZZspEf1QFPgo24btUFzHVi4eBU63XMAsWGGGeTHSyvIMdbRj17A-8y6Y32woEKVmJqO7amrQhs-WJ7soxZrl-WiL6q&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/760009624185132 , почему не замечают тысячи браконьерских сетей в лиманах, не замечают как выгребают песок с пляжей, не замечают постоянное нахождение людей без документов, совершающих правонарушения и много еще почему …. командир отряда отказался отвечать на них. Наступила темнота, планы опергруппы нацпарка по изъятию браконьерских сетей были полностью сорваны пограничниками в угоду браконьерам. И это при том, что у нас подписан План взаимодействия между нацпарком и погранвойсками (!).
Так вот, заявляю, что после очередной встречи с пограничниками из погранотряда "Курортное" на территории нацпарка 2 ноября 2017 г., лишний раз я убедился в том, что пограничники охраняют не границу Украины, а охраняют браконьеров от службы государственной охраны нацпарка, о чем я писал еще в прошлом году, когда мы выявили браконьеров «Гранит-2», а пограничники ничего не предпринимали к тем, у кого документов никаких не было https://www.facebook.com/rusevivan/posts/605962612923168?__cft__[0]=AZV1Fjh41gWUoMMiSYOJIE7NBFfL1lVj2be-RmX9SS3T4z5zBHX0ZKnL5kZ9wgZZspEf1QFPgo24btUFzHVi4eBU63XMAsWGGGeTHSyvIMdbRj17A-8y6Y32woEKVmJqO7amrQhs-WJ7soxZrl-WiL6q&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/605962612923168 . Причем, делают это пограничники для устрашения - с автоматами на плечах. Об этом я также писал в октябре 2016 года, когда пограничники стояли на канале «Гранит-2» с автоматами, где противозаконно и тотально вылавливали кефаль «Гранит-2», а на лиманах нацпарка шныряли браконьерские лодки под их надзором, о чем я писал на ФБ "Кого охраняют пограничники возле массового вылова мигрирующей кефали?" https://www.facebook.com/rusevivan/posts/604164803102949?__cft__[0]=AZV1Fjh41gWUoMMiSYOJIE7NBFfL1lVj2be-RmX9SS3T4z5zBHX0ZKnL5kZ9wgZZspEf1QFPgo24btUFzHVi4eBU63XMAsWGGGeTHSyvIMdbRj17A-8y6Y32woEKVmJqO7amrQhs-WJ7soxZrl-WiL6q&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/rusevivan/posts/604164803102949 .
И если генералитет погранвойск не наведет порядок и не искоренит в погранотрядах, контролирующих зону нацпарка, крышевание браконьерства, то рыбные ресурсы нацпарка скоро будут полностью уничтожены, а сама граница находится под огромным риском всевозможных диверсий от того, что люди в погонах и с автоматами, за государственную зарплату, не служат государству, а решают свои личные вопросы подпитывая раковую опухоль государства - пирамиду коррупции.
PS.Этим постом я ни в коей мере не делаю выводы о том, что такое явление характерно для всех погранотрядов. Есть много примеров того, как сглажено и в интересах государства работают иные погранотряды в Украине.
Огромное спасибо друзьям, кто приехал на подмогу. Эпизоды на видео от Владислав Балинский https://www.facebook.com/balinskyy.vladislav/videos/1631427566918447/?__cft__[0]=AZV1Fjh41gWUoMMiSYOJIE7NBFfL1lVj2be-RmX9SS3T4z5zBHX0ZKnL5kZ9wgZZspEf1QFPgo24btUFzHVi4eBU63XMAsWGGGeTHSyvIMdbRj17A-8y6Y32woEKVmJqO7amrQhs-WJ7soxZrl-WiL6q&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/balinskyy.vladislav/videos/1631427566918447/
Ночь с 25 на 26 октября. Опергруппа НПП "Тузловские лиманы" подъезжает к "О км" песчаной пересыпи Тузловских лиманов. Перед спуском стоит машина с выключенными фарами. В машине два пограничника, один из которых Звездун Александр, - бывший сотрудник нацпарка , инспектор при директоре Вторенко.. Наша группа остановилась. В это время погранцы судорожно звонят браконьерам. Мы едем на 2-3 км пересыпи - на достоверные точки расположения браконьеров в нацпарке, которые мы заранее скрытно выявили с квадрокоптера и в бинокли. По дороге видим как машины снуют в разные стороны с выключенными фарами. Едет на встречу нам Нива, останавливаем, а в машине экипаж из 5 браконьеров в забродах и рыбацких сапогах, рыбу и сети сбросили в потайных местах темной ночи. Документов у них нет и это в пограничной зоне (!). Едем дальше. Видим костер. Подходим, а там никого нет. Садимся в засаду. Из воды лимана Бурнас выходят люди в нашу сторону, а часть браконьеров уходит через лиман на материк и там их забирает машина. В темноте перехватываем двух браконьеров, третьему удается сбежать на косу. Документов нет. Идем с ними в их браконьерское логово к костру, а там в высоких тростниках спрятана машина джип "Митцубиси". Чья машина - никто не признается. Вызываем пограничников, - отмораживаются. Идем к тому месту, откуда вылезли браконьеры и в темноте снимаем сети с кефалью. Ущерба на десятки тысяч. Составляем протокол. На наш телефонный звонок, номер которого мы сняли с телефона браконьера, в кромешной тьме появляется "хозяин" машины - третий браконьер. В темноте, в то время когда все немного подмерзли и грелись у костра, он стремительно смывается на машине с места чуть не поранив инспектора. Начинается погоня....упустили. Перед выездом из косы, снова машина с погранцами на частной машине и "пасущая" ситуацию для оперативного управления браконьерами. На нашу просьбу забрать браконьеров без документов для опознания, никто не реагирует. Браконьеры начинают агрессивничать и перекрывать дорогу, потом угрожают инспекторам и мне (записано на видео). Вызываем полицию...она едет долго...за это время они смываются. А нам приходится констатировать, что ночная заповедная пересыпь нацпарка кишит браконьерами, которые безнаказанно работают под прикрытием правоохранительных органов, главными из которых являются пограничники. По нашей инсайдерской информации крышей браконьеров также являются УБЭП и рыбный патруль. Спасибо всей оперативной группе из 15 человек, которые работали сглаженно и профессионально. В ближайшие дни и недели оперативная группа нацпарка будет работать максимально широко и оперативно, чтобы можно было вывести "на чистую воду", как самих браконьеров, так и их "правоохранительные " крыши, хотя это крайне сложно. Кто имеет желание помочь топливом, приехать машинами, поддержите пожалуйста. Нам одним с бандитами в погонах, разваливающих страну, не справиться. Фото одного из браконьерских логов на 3 км снято с квадрокоптера. На нем же видны и браконьерские сети.
Вот по каким документов Васадзе ввозит кацапские авто к себе на ЗАЗ ? 😜😜😜
ТО ЕСТЬ ОТ ОККУПАНТА ?
а вот если бы выявили и расстреляли! стало бы понятно, что с коррупционерами ведется беспощадная борьба
- Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.