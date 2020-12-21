Госпогранслужба выявила в своих рядах 25 военнослужащих-коррупционеров. ВИДЕО

В текущем году работа подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы позволила задержать с поличным 25 военнослужащих, которые, пользуясь служебным положением, пытались получить неправомерную выгоду. Большинство из них причастны к незаконному перемещению табачных изделий и других товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, в настоящее время виновными в совершении коррупционных правонарушений признано 12 пограничников.

"Всего с начала года по материалам подразделений внутренней безопасности в реестр внесено почти 200 сведений относительно "нечистых на руку" пограничников. Проверка в рамках уголовных производств осуществляется следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и во взаимодействии с другими правоохранительными органами, в частности, Службой безопасности Украины или Национальной полицией", - подчеркивается в сообщении.

"Противодействие криминальным и другим правонарушениям личного состава является одной из обязанностей нашего ведомства", - добавили в погранслужбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года пограничники выявили свыше 27 тыс. боеприпасов, сотни единиц оружия и гранат, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА