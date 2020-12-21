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Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО

Захисники України зняли відео знищення ворожої техніки на Донбасі за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Відео опублікував у Фейсбуці член політради партії "Голос" Сергій Притула, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів історію про те, як жінка на ім'я Наталя пожертвувала на допомогу армії 60 тис. доларів, і гроші вирішили витратити на дрони.

"Завдяки Вам нашим ворогам буде прилітати з нічного неба так, що українська земля тремтітиме і горітиме у них під ногами! Десь так, як показано на відео, яке люб'язно змонтували наші захисники, спеціально, щоб візуалізувати кінцевий результат Вашої пожертви", - написав Притула, звертаючись до Наталі.

Він закликав усіх охочих приєднатися до придбання у грудні ще 5 квадрокоптерів. На це потрібно 165 тис. грн.

"Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК : 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01", - написав Притула.

Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі 01
Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі 02
Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі 03
Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі 04
Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі 05

Автор: 

армія (3772) благодійність (570) пожертви (53) волонтери (1335) ЗСУ (7572) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+41
Ой, скільки проплачених тролів засвітилося! Справжні українці будуть однозначно вітати такий крок, а не поливати брудом благодійницю!
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21.12.2020 14:33
+33
Мало не забув! Він ще й брата вбив і з`їв!
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21.12.2020 14:54
+32
А сколько товарыш Гриценко потратил денег вот на это?
Притула рассказал о рекордном пожертвовании на армию: Вынула из сумочки и поставила на стол $60 тыс. Это лучший ответ роспропаганде, что украинцы якобы устали от войны - Цензор.НЕТ 3258
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21.12.2020 14:30
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Пані була мінялою.Як було,так і дала.
Притула розповів про рекордне пожертвування на армію: Вийняла із сумочки і поставила на стіл $60 тис. Це найкраща відповідь роспропаганді, що українці нібито втомилися від війни - Цензор.НЕТ 6672
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21.12.2020 16:26 Відповісти
А що тобі так смішно? Притула з Західної України, а там говорять не покласти, а поставити, навіть те, що не стоїть. Наприклад: постав тарілку замість поклади тарілку і т.д.
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21.12.2020 19:00 Відповісти
У центральній Україні також тарілку ставлять. А от вилку- кладуть.
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22.12.2020 08:56 Відповісти
РЕСПЕКТ ПАНІ НАТАЛІ СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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21.12.2020 20:15 Відповісти
Приклад невдалий. Тарілку таки ставлять на стіл а не кладуть....а хліб кладуть
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21.12.2020 20:16 Відповісти
На те вона й Західна Україна, Наприклад, тернополяни кажуть" ПОСТАВ плаття в шафу", як і іспанці.
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21.12.2020 20:28 Відповісти
якщо постіране плаття з надвору та мороз тотаки буде вірно - "ПОСТАВ" ))
в інших випадках воно стояти не може.
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22.12.2020 09:12 Відповісти
українці з одеської області теж так кажуть .
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22.12.2020 10:40 Відповісти
Тарілку і на Донбасі СТАВЛЯТЬ, а ложку кладуть.
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21.12.2020 20:32 Відповісти
Якого року цей запис ?
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22.12.2020 09:12 Відповісти
Дивовижно як за такої низької якості зображення взагалі вдається кудись влучати
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22.12.2020 09:51 Відповісти
Як би не патріоти бтагодійники та волонтери, то про які успіхи звітувало б МОУ вже 7 рік поспіль?
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22.12.2020 10:01 Відповісти
Байрактары как-то повеселее армян разбрасывали....
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22.12.2020 10:08 Відповісти
А ты знаешь сколько те Байрактары стоят?
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22.12.2020 10:18 Відповісти
дороже Динамо??? или дешевле Шахтера???
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22.12.2020 10:37 Відповісти
А чи не можна знищити Головного підараса країни, чотиричі уклоніста від мобілізації?
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22.12.2020 10:18 Відповісти
Зять Эрдогана создал в Турции производство лучших в мире (по соотношению цена/качество) боевых дронов. (это при том, что на Турцию никто не нападал). А что сделали для ВСУ дети/родственники наших, прости господи, президентов?
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22.12.2020 10:26 Відповісти
з тіматі фотографувалися !
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22.12.2020 10:42 Відповісти
А если б зять Порошенко создал производство боевых дронов с многомиллионными заказами от министерства обороны Украины - какая была б твоя реакция?
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22.12.2020 12:20 Відповісти
Турецкие дроны доказали свою эффективность. Экспортируются в другие страны. Если у нас было бы так же, то я только ЗА. Но пока, все то новое, что создано после 14 г. почему-то не нужно никому в мире, кроме нашего МО. И вот тут возникает очень много вопросов ...
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22.12.2020 12:56 Відповісти
столько удовольствия и всего за 60к.зелени. вот такие фильмы снимать надо в украинском голливуде.
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22.12.2020 10:27 Відповісти
Вы очень ошибаетесь , во времена Второй Мировой советские 1.5 кг бомбы с успехом уничтожали немецкие тяжелые танки . Называются они ПТАБЫ . Если власть в лице говнокомандующего не хочет бить врага , то голь на выдумку хитра . И не считайте чужие деньги , лучше помогите материально .
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22.12.2020 12:01 Відповісти
Доказательсва про часть развода в студию . Иначе это все твое воображение . Про ПТАБЫ я ничего не забыл . И дронам волонтеров вполне по силам 1.5 кг заряд , чего с головой для уничтожения например БТР или БМП . Те патриоты Украины кто хочет помочь армии , не смотря на глупые законы , помогают . По закону в Украине запрещена коррупция и пропаганда лапотной федерастии , и что это кому то помешало .
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22.12.2020 12:45 Відповісти
Це дрони для спостереження.
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22.12.2020 12:11 Відповісти
Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Источник:https://censor.net/ru/n3238175

лучше пускай мордовская земля дрожит и горит !
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22.12.2020 12:07 Відповісти
Сраный клоун У свояка Хомутынника бери деньги на дроны! Он с рыгами десятилетиями грабил и грабит Украину! Или у донецкого тестя-застройщика!
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22.12.2020 12:08 Відповісти
На видео объективно херня какая то Камер с таким поганым качеством съемки нет уже лет 20. Кто, кого и где уничтожает - абсолютно непонятно
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Треба вже вкладувати гроші у засіби захисту від квадрокоптерів/беспілотників та єфективного знищення, а не закупку "бомбардувальників"...
За 5 (?) кілометрів від передовою запустіть аеростати з камерами слідкування та тренируйтесь ракетами ворога знищувати.
Вивчайте ромелів, а не жукових-гудеріанів.
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22.12.2020 12:34 Відповісти
Класні дрони - кацапи йдіть з Українськой землі доки живі.
Слава Богу, слава Україні.
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22.12.2020 12:45 Відповісти
Заголовок не соответствует. Речь ведь не идет об ударных дронах. На статью с таким заголовком и содержимым из другой страны цензор первый бы набросился с сарказмом и разоблачением. Зачем давать пищу для антипропаганды? Писал бы реалистично, что благодаря дронам разведчикам и наводчикам уничтожается вражеская техника. В этом ведь нет ничего стыдливого и слабого, чтобы приукрашать реальность.
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22.12.2020 13:58 Відповісти
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