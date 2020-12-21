Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО
Захисники України зняли відео знищення ворожої техніки на Донбасі за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Відео опублікував у Фейсбуці член політради партії "Голос" Сергій Притула, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів історію про те, як жінка на ім'я Наталя пожертвувала на допомогу армії 60 тис. доларів, і гроші вирішили витратити на дрони.
"Завдяки Вам нашим ворогам буде прилітати з нічного неба так, що українська земля тремтітиме і горітиме у них під ногами! Десь так, як показано на відео, яке люб'язно змонтували наші захисники, спеціально, щоб візуалізувати кінцевий результат Вашої пожертви", - написав Притула, звертаючись до Наталі.
Він закликав усіх охочих приєднатися до придбання у грудні ще 5 квадрокоптерів. На це потрібно 165 тис. грн.
"Гривні
Поповнення картки:
5168742063537207
ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.
РАХУНОК : 26200681993072
IBAN : UA843052990000026200681993072
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА
ЄДРПОУ одержувача : 2975800618
For receiving SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
IBAN: UA673052990000026200681955548
ACCOUNT: 5168742060489527
Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080
For receiving SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
BAN: UA603052990000026202681911665
ACCOUNT: 5168742060489444
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01", - написав Притула.
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лучше пускай мордовская земля дрожит и горит !
За 5 (?) кілометрів від передовою запустіть аеростати з камерами слідкування та тренируйтесь ракетами ворога знищувати.
Вивчайте ромелів, а не жукових-гудеріанів.
Слава Богу, слава Україні.