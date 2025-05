Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО

Захисники України зняли відео знищення ворожої техніки на Донбасі за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Відео опублікував у Фейсбуці член політради партії "Голос" Сергій Притула, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів історію про те, як жінка на ім'я Наталя пожертвувала на допомогу армії 60 тис. доларів, і гроші вирішили витратити на дрони.

"Завдяки Вам нашим ворогам буде прилітати з нічного неба так, що українська земля тремтітиме і горітиме у них під ногами! Десь так, як показано на відео, яке люб'язно змонтували наші захисники, спеціально, щоб візуалізувати кінцевий результат Вашої пожертви", - написав Притула, звертаючись до Наталі.

Він закликав усіх охочих приєднатися до придбання у грудні ще 5 квадрокоптерів. На це потрібно 165 тис. грн.

