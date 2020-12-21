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Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе. ВИДЕО

Защитники Украины сняли видео уничтожения вражеской техники на Донбассе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Видео опубликовал в Фейсбуке член политсовета партии "Голос" Сергей Притула, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал историю о том, как женщина по имени Наталья пожертвовала на помощь армии 60 тыс. долларов, и деньги решили потратить на дроны.

"Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Где-то так, как показано на видео, которое любезно смонтировали наши защитники, специально, чтобы визуализировать конечный результат Вашего пожертвования", - написал Притула, обращаясь к Наталье.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские воины несколькими выстрелами сбили беспилотник врага на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Он призвал всех желающих присоединиться к покупке в декабре еще 5 квадрокоптеров. На это нужно 165 тыс. грн.

"Гривні

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Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

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ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01", - написал Притула.

Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе 01
Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе 02
Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе 03
Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе 04
Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе 05

Автор: 

армия (8497) беспилотник (3634) благотворительность (612) пожертвования (44) волонтеры (2636) ВСУ (6610) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+41
Ой, скільки проплачених тролів засвітилося! Справжні українці будуть однозначно вітати такий крок, а не поливати брудом благодійницю!
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21.12.2020 14:33
+33
Мало не забув! Він ще й брата вбив і з`їв!
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21.12.2020 14:54
+32
А сколько товарыш Гриценко потратил денег вот на это?
Притула рассказал о рекордном пожертвовании на армию: Вынула из сумочки и поставила на стол $60 тыс. Это лучший ответ роспропаганде, что украинцы якобы устали от войны - Цензор.НЕТ 3258
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21.12.2020 14:30
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Страница 2 из 2
Пані була мінялою.Як було,так і дала.
Притула розповів про рекордне пожертвування на армію: Вийняла із сумочки і поставила на стіл $60 тис. Це найкраща відповідь роспропаганді, що українці нібито втомилися від війни - Цензор.НЕТ 6672
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21.12.2020 16:26 Ответить
А що тобі так смішно? Притула з Західної України, а там говорять не покласти, а поставити, навіть те, що не стоїть. Наприклад: постав тарілку замість поклади тарілку і т.д.
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21.12.2020 19:00 Ответить
У центральній Україні також тарілку ставлять. А от вилку- кладуть.
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22.12.2020 08:56 Ответить
РЕСПЕКТ ПАНІ НАТАЛІ СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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21.12.2020 20:15 Ответить
Приклад невдалий. Тарілку таки ставлять на стіл а не кладуть....а хліб кладуть
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21.12.2020 20:16 Ответить
На те вона й Західна Україна, Наприклад, тернополяни кажуть" ПОСТАВ плаття в шафу", як і іспанці.
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21.12.2020 20:28 Ответить
якщо постіране плаття з надвору та мороз тотаки буде вірно - "ПОСТАВ" ))
в інших випадках воно стояти не може.
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22.12.2020 09:12 Ответить
українці з одеської області теж так кажуть .
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22.12.2020 10:40 Ответить
Тарілку і на Донбасі СТАВЛЯТЬ, а ложку кладуть.
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21.12.2020 20:32 Ответить
Якого року цей запис ?
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22.12.2020 09:12 Ответить
Дивовижно як за такої низької якості зображення взагалі вдається кудись влучати
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22.12.2020 09:51 Ответить
Як би не патріоти бтагодійники та волонтери, то про які успіхи звітувало б МОУ вже 7 рік поспіль?
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22.12.2020 10:01 Ответить
Байрактары как-то повеселее армян разбрасывали....
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22.12.2020 10:08 Ответить
А ты знаешь сколько те Байрактары стоят?
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22.12.2020 10:18 Ответить
дороже Динамо??? или дешевле Шахтера???
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22.12.2020 10:37 Ответить
А чи не можна знищити Головного підараса країни, чотиричі уклоніста від мобілізації?
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22.12.2020 10:18 Ответить
Зять Эрдогана создал в Турции производство лучших в мире (по соотношению цена/качество) боевых дронов. (это при том, что на Турцию никто не нападал). А что сделали для ВСУ дети/родственники наших, прости господи, президентов?
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22.12.2020 10:26 Ответить
з тіматі фотографувалися !
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22.12.2020 10:42 Ответить
А если б зять Порошенко создал производство боевых дронов с многомиллионными заказами от министерства обороны Украины - какая была б твоя реакция?
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22.12.2020 12:20 Ответить
Турецкие дроны доказали свою эффективность. Экспортируются в другие страны. Если у нас было бы так же, то я только ЗА. Но пока, все то новое, что создано после 14 г. почему-то не нужно никому в мире, кроме нашего МО. И вот тут возникает очень много вопросов ...
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22.12.2020 12:56 Ответить
столько удовольствия и всего за 60к.зелени. вот такие фильмы снимать надо в украинском голливуде.
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22.12.2020 10:27 Ответить
Вы очень ошибаетесь , во времена Второй Мировой советские 1.5 кг бомбы с успехом уничтожали немецкие тяжелые танки . Называются они ПТАБЫ . Если власть в лице говнокомандующего не хочет бить врага , то голь на выдумку хитра . И не считайте чужие деньги , лучше помогите материально .
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22.12.2020 12:01 Ответить
Доказательсва про часть развода в студию . Иначе это все твое воображение . Про ПТАБЫ я ничего не забыл . И дронам волонтеров вполне по силам 1.5 кг заряд , чего с головой для уничтожения например БТР или БМП . Те патриоты Украины кто хочет помочь армии , не смотря на глупые законы , помогают . По закону в Украине запрещена коррупция и пропаганда лапотной федерастии , и что это кому то помешало .
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22.12.2020 12:45 Ответить
Це дрони для спостереження.
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22.12.2020 12:11 Ответить
Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Источник:https://censor.net/ru/n3238175

лучше пускай мордовская земля дрожит и горит !
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22.12.2020 12:07 Ответить
Сраный клоун У свояка Хомутынника бери деньги на дроны! Он с рыгами десятилетиями грабил и грабит Украину! Или у донецкого тестя-застройщика!
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22.12.2020 12:08 Ответить
На видео объективно херня какая то Камер с таким поганым качеством съемки нет уже лет 20. Кто, кого и где уничтожает - абсолютно непонятно
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22.12.2020 12:25 Ответить
Треба вже вкладувати гроші у засіби захисту від квадрокоптерів/беспілотників та єфективного знищення, а не закупку "бомбардувальників"...
За 5 (?) кілометрів від передовою запустіть аеростати з камерами слідкування та тренируйтесь ракетами ворога знищувати.
Вивчайте ромелів, а не жукових-гудеріанів.
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22.12.2020 12:34 Ответить
Класні дрони - кацапи йдіть з Українськой землі доки живі.
Слава Богу, слава Україні.
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22.12.2020 12:45 Ответить
Заголовок не соответствует. Речь ведь не идет об ударных дронах. На статью с таким заголовком и содержимым из другой страны цензор первый бы набросился с сарказмом и разоблачением. Зачем давать пищу для антипропаганды? Писал бы реалистично, что благодаря дронам разведчикам и наводчикам уничтожается вражеская техника. В этом ведь нет ничего стыдливого и слабого, чтобы приукрашать реальность.
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22.12.2020 13:58 Ответить
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