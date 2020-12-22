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Співробітники уранових шахт перекривають траси на Кіровоградщині - вимагають погасити 87 млн ​​грн зарплатних боргів і вивести підприємства з простою. ВIДЕО

Шахтарям "Східного гірничо-збагачувального комбінату" заборгували 87 млн ​​гривень заробітної плати. 21 грудня гірники перекрили рух чотирьох доріг державного значення: в напрямку Києва, Миколаєва, Кривого Рогу та дороги Стрий-Тернопіль-Знам'янка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, протестують працівники Інгульської, Новокостянтинівської і Смолінської уранових шахт підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". На ньому працюють понад п'ять тисяч осіб. Люди вимагали видати зарплату і вивести підприємство з простою. Шахти не працюють два тижні.

Протести тривають з 19 листопада. 17 грудня підприємство отримало 77 млн ​​гривень від державного підприємства "Енергоатом".

"З них на користь "Енергоатому" була вимога зареєструвати податок на додану вартість на 17 млн, тобто ми фактично повернули йому 17 млн", - говорить керівник "Східного гірничо-збагачувального комбінату" Антон Бендик.

За його словами, 20,5 млн грн пішло на погашення боргу по заробітній платі, 20 млн залишилися на рахунках підприємства у зв'язку з невизначеною ситуацією з погашенням боргів, 10 млн заплатили за енергоносії, майже 6 млн примусово стягнула виконавча служба, 3 млн перерахували за охорону підприємств.

Антон Бендик сказав, що на сьогодні державне підприємство "Енергоатом" заборгувало комбінату 699 млн гривень.

Представник "Енергоатому" Олексій Лич каже, що їм винні понад 24 мільярдів гривень: "Нам винні за поставлену електричну енергію. У нас був гарантований покупець, якому ми зараз по 1 копійці поставляємо. Вони нам винні 8,5 млрд гривень. Просто не розраховуються, хоч по одній копійці давай, хоч безкоштовно віддавайте їм! Все одно вони не розраховуються так, як розраховуються з "Зеленою енергетикою", ось і все! Там іде лобіювання повне! Вони з ними і розраховуються! Ми прекрасно розуміли, що треба підтримувати "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", але, от, склалася така неприємна ситуація".

До кінця тижня працівникам обіцяють виплатити борги. Про це сказав голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко. Він розповів, що говорив з прем'єром Денисом Шмигалем. Відразу виїхав до шахтарів у Федорівку, щоб озвучити останні новини. За словами голови, Денис Шмигаль сказав, що президент доручив 22 грудня до обіду виплатити перший транш. У наступні дні - інші заборгованості, щоб до кінця тижня повністю розрахуватися.

Автор: 

протест (2398) шахтарі (537) Кіровоградська область (571)


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Топ коментарі
+16
Хе, какие-то урановые комбинаты, зачем, когда нам нужны диснейленды и прочие шапито.
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21.12.2020 23:34
+16
Я навідь не здивуюся, шо вони галасували по пріколу за беніну ляльку-ідіота шмарклявого!
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21.12.2020 23:38
+12
Нєнє.
Вони галасувалі проти «кровавого ліпетско-мальдівскава барьігі мародьора !».
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21.12.2020 23:44
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Хе, какие-то урановые комбинаты, зачем, когда нам нужны диснейленды и прочие шапито.
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21.12.2020 23:34 Відповісти
П.С. И я не против диснейлендов-голливудов и даже не против шапито (хотя это порядком достало). Пусть цветут все цветы.(с) Тем более, если Дисней с какого-то бодуна откроет здесь парк аттракционов. Но меня напрягают хотелки "найвеличнiшого лiдера **********."
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21.12.2020 23:39 Відповісти
а чого це ці працівнички не задоволені кінцем епохи бідності?
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21.12.2020 23:47 Відповісти
Я б припустив, що це на них уран так впливає, але судячи з 73% бовдурів, уран так впливає на 2/3 населення країни.
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21.12.2020 23:50 Відповісти
інфантильні хотєлки цілком відповідають рівню розумової зрілості найвеличнішого
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22.12.2020 02:14 Відповісти
Я навідь не здивуюся, шо вони галасували по пріколу за беніну ляльку-ідіота шмарклявого!
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21.12.2020 23:38 Відповісти
Дуже слушне зауваження !!))
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21.12.2020 23:42 Відповісти
Нєнє.
Вони галасувалі проти «кровавого ліпетско-мальдівскава барьігі мародьора !».
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21.12.2020 23:44 Відповісти
Который стал мультимиллионером?
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21.12.2020 23:55 Відповісти
Який в 2013 мав статки в 1,3 мільярди.
А в 2019 в у ДВА рази МЕНШЕ.
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22.12.2020 00:13 Відповісти
Да не верьте им, они поприколу вышли. Ну шоб видосик жалостливый запилить, мол конец епохи нищеты обошел их стороной😁
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21.12.2020 23:40 Відповісти
Закрити уранові шахти, закрити АЕС, перевести українців добувати кайлом кам"яне вугілля та працювати мотигою на полях, ось до чого все йде.
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21.12.2020 23:41 Відповісти
Акакаярвзніца гдє мудрий нарід будут драть і в хвіст і в гриву?
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21.12.2020 23:42 Відповісти
Все рухається до Малоросійського округа Російської федераціі ,до "родной говєни" Московіі !!)))
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21.12.2020 23:44 Відповісти
свят свят свят боже упаси ! нинада нам такого округа
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22.12.2020 00:03 Відповісти
Зелена пліснява ,за кремлівським сценарієм, руйнує залишки промисловості України !!))
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21.12.2020 23:41 Відповісти
Ні, ні, це народонасєлєніє! Своїми ж руками!
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21.12.2020 23:43 Відповісти
Коли голосували за Голобородька ,а отримали Віслюка Оманського ,все за кремлівським гаслом "Лишьби не Порошенко!" !!))
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21.12.2020 23:46 Відповісти
Выдайте зарплату продукцией и восстановится ядерный паритет.
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21.12.2020 23:46 Відповісти
Нічого "не значить" , в урановому руднику беспечніше працювати, чим в вугільних шахтах - меньше шкідливих факторів на здоров'я людини.
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22.12.2020 00:02 Відповісти
Якщо вже на то пішло...так, невиплати зарплати - це одне, а зовсім інше - це те, що в Смоліно та в Кропивницькому рудники вичерпали свій ресурс ще років п'ять тому. Ще два роки назад уряд вже не хотів подовження ліцензії Інгульскому руднику.
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22.12.2020 00:00 Відповісти
вся кіровоградська область знаходиться на гранітовому щиті з великим вмістом урану.
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22.12.2020 07:43 Відповісти
А я знаходжусь в районі Кріпосний вал міста Кропивницький, куди молодим спеціалістом приїхав працювати на те саме РУ-2 (Інгульський рудник) інженером-геофізиком. І звідки два роки тому звільнився, тому що бачив, що підприємству все.
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22.12.2020 08:20 Відповісти
Какие еще долги по зарплате при росте экономики на 40%?....
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22.12.2020 00:11 Відповісти
Шмигаль брехав? Що всі захищенні статті бюджету проплатили?
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22.12.2020 00:30 Відповісти
Земрази всегда брешут и сееминутно вредительством и грабежем заняты
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22.12.2020 00:37 Відповісти
чьи предприятия? кто должен? государство? если государство - всем до единого чиновников закрыть зарплаты и выплачивать только рабочим до полного погашения... несправедливо? а справедливо лишать тысячи рабочих мизерных зарплат, а самим отдыхать на Таити? если частная компания должна - вернуть компанию в госсобственность из-за неэффективности управляющего менеджера... арестовать все счета неэффективного и выплачивать зарплаты до полного погашения... а этого козла-менеджера поставить на счетчик...
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22.12.2020 06:35 Відповісти
Так это в Киев ехать надо а не водителей нервировать. Люди по делам торопятся, кому домой, кому на работу, кому детей в садик, а они ходят туда сюда. Инфантилы.
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22.12.2020 06:57 Відповісти
Зачем перекрыли трассу?
Хотите что бы вас услышали?
Берете по мешку обогащенной руды и едите в Киев ...
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22.12.2020 09:27 Відповісти
 
 