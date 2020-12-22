Співробітники уранових шахт перекривають траси на Кіровоградщині - вимагають погасити 87 млн ​​грн зарплатних боргів і вивести підприємства з простою. ВIДЕО

Шахтарям "Східного гірничо-збагачувального комбінату" заборгували 87 млн ​​гривень заробітної плати. 21 грудня гірники перекрили рух чотирьох доріг державного значення: в напрямку Києва, Миколаєва, Кривого Рогу та дороги Стрий-Тернопіль-Знам'янка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, протестують працівники Інгульської, Новокостянтинівської і Смолінської уранових шахт підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". На ньому працюють понад п'ять тисяч осіб. Люди вимагали видати зарплату і вивести підприємство з простою. Шахти не працюють два тижні.

Протести тривають з 19 листопада. 17 грудня підприємство отримало 77 млн ​​гривень від державного підприємства "Енергоатом".

"З них на користь "Енергоатому" була вимога зареєструвати податок на додану вартість на 17 млн, тобто ми фактично повернули йому 17 млн", - говорить керівник "Східного гірничо-збагачувального комбінату" Антон Бендик.

За його словами, 20,5 млн грн пішло на погашення боргу по заробітній платі, 20 млн залишилися на рахунках підприємства у зв'язку з невизначеною ситуацією з погашенням боргів, 10 млн заплатили за енергоносії, майже 6 млн примусово стягнула виконавча служба, 3 млн перерахували за охорону підприємств.

Антон Бендик сказав, що на сьогодні державне підприємство "Енергоатом" заборгувало комбінату 699 млн гривень.

Представник "Енергоатому" Олексій Лич каже, що їм винні понад 24 мільярдів гривень: "Нам винні за поставлену електричну енергію. У нас був гарантований покупець, якому ми зараз по 1 копійці поставляємо. Вони нам винні 8,5 млрд гривень. Просто не розраховуються, хоч по одній копійці давай, хоч безкоштовно віддавайте їм! Все одно вони не розраховуються так, як розраховуються з "Зеленою енергетикою", ось і все! Там іде лобіювання повне! Вони з ними і розраховуються! Ми прекрасно розуміли, що треба підтримувати "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", але, от, склалася така неприємна ситуація".

До кінця тижня працівникам обіцяють виплатити борги. Про це сказав голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко. Він розповів, що говорив з прем'єром Денисом Шмигалем. Відразу виїхав до шахтарів у Федорівку, щоб озвучити останні новини. За словами голови, Денис Шмигаль сказав, що президент доручив 22 грудня до обіду виплатити перший транш. У наступні дні - інші заборгованості, щоб до кінця тижня повністю розрахуватися.