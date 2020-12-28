УКР
У міськраді Миколаєва пройшли обшуки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі вручили підозру керівнику відділу ЖКГ. За їхніми даними, він завищив вартість ремонту скверу на 200 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з версією слідства, порушення допустили під час капітального ремонту скверу і території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова.

"Роботи за вказаним договором велися не в повному обсязі, а загальну їхню вартість завищено більше ніж на 200 000 гривень", - сказано в повідомленні.

Поліцейські вилучили зразки тротуарної плитки, яку використовували під час ремонту, і відправили її на експертизу.

Начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства повідомили про підозру в халатності. Йому загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

"Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 "Службова недбалість" і ч. Ч. 2 і 3 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"", - зазначили в поліції.

У міськраді Миколаєва пройшли обшуки 01
У міськраді Миколаєва пройшли обшуки 02
У міськраді Миколаєва пройшли обшуки 03
У міськраді Миколаєва пройшли обшуки 04
У міськраді Миколаєва пройшли обшуки 05

Та таких потвор мают пакувати на нари по 100 шт. на добу,щоденно ,без вихідних та святкових днів!! Тоді десь через рік відчуємо якісь результат !!!)))
28.12.2020 18:38 Відповісти
Киздять як в останній день Помпеї...
28.12.2020 18:44 Відповісти
та то на бензин!)
28.12.2020 18:49 Відповісти
вийди атсюда, негідник ти!
щаз Баканову падзваню!
28.12.2020 18:54 Відповісти
Там еще дворников надо пошерстить. Гнездо коррупции.
28.12.2020 18:56 Відповісти
Перевірте місто Южноукраїнськ, Миколаївська обл. директорку департаменту Волчко Христину Дмитрівну там розкрадання бюджетних коштів більше п яти мільйонів грн..
28.12.2020 20:38 Відповісти
спасибо за сигнал)))
28.12.2020 22:35 Відповісти
 
 