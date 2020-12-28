У міськраді Миколаєва пройшли обшуки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Слідчі вручили підозру керівнику відділу ЖКГ. За їхніми даними, він завищив вартість ремонту скверу на 200 тис. грн.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з версією слідства, порушення допустили під час капітального ремонту скверу і території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова.
"Роботи за вказаним договором велися не в повному обсязі, а загальну їхню вартість завищено більше ніж на 200 000 гривень", - сказано в повідомленні.
Поліцейські вилучили зразки тротуарної плитки, яку використовували під час ремонту, і відправили її на експертизу.
Начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства повідомили про підозру в халатності. Йому загрожує обмеження волі на строк до 3 років.
"Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 "Службова недбалість" і ч. Ч. 2 і 3 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"", - зазначили в поліції.
