В горсовете Николаева прошли обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи вручили подозрение руководителю отдела ЖКХ. По их данным, он завысил стоимость ремонта сквера на 200 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно версии следствия, нарушения допустили при капитальном ремонте сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова.

"Работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 000 гривен", - сказано в сообщении.

Полицейские изъяли образцы тротуарной плитки, которую использовали при ремонте, и отправили ее на экспертизу.

Начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщили о подозрении в халатности. Ему грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.

"Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 "Служебная халатность" и ч. Ч. 2 и 3 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"", - отметили в полиции.

