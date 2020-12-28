РУС
В горсовете Николаева прошли обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи вручили подозрение руководителю отдела ЖКХ. По их данным, он завысил стоимость ремонта сквера на 200 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно версии следствия, нарушения допустили при капитальном ремонте сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова.

"Работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 000 гривен", - сказано в сообщении.

Полицейские изъяли образцы тротуарной плитки, которую использовали при ремонте, и отправили ее на экспертизу.

Начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщили о подозрении в халатности. Ему грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.

"Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 "Служебная халатность" и ч. Ч. 2 и 3 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"", - отметили в полиции.

Та таких потвор мают пакувати на нари по 100 шт. на добу,щоденно ,без вихідних та святкових днів!! Тоді десь через рік відчуємо якісь результат !!!)))
28.12.2020 18:38 Ответить
Киздять як в останній день Помпеї...
28.12.2020 18:44 Ответить
та то на бензин!)
28.12.2020 18:49 Ответить
вийди атсюда, негідник ти!
щаз Баканову падзваню!
28.12.2020 18:54 Ответить
Там еще дворников надо пошерстить. Гнездо коррупции.
28.12.2020 18:56 Ответить
Перевірте місто Южноукраїнськ, Миколаївська обл. директорку департаменту Волчко Христину Дмитрівну там розкрадання бюджетних коштів більше п яти мільйонів грн..
28.12.2020 20:38 Ответить
спасибо за сигнал)))
