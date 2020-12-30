Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020. ВIДЕО

Безжальні підсумки року від "Без цензури"! Марина Данилюк-Ярмолаєва пригадує ключові події року, що минає. Тож до вашої уваги - добірка головних скандалів 2020 року.

"Повний шкарлет", судовий ЗЕ-тупик, "вагнерівці", головна роль Олексія Арестовича, загибель Ярослава Журавля "під особистим контролем" президента, США проти Деркача, незаконний Зе-питальник, "велюровий" карантин Тищенка і, зрештою, як Татаров взяв у заручники Зеленського.

Всіх цих подій вистачило би не на один рік, а швидкість режиму турботрешу і справді вражає. Тож саме час пригадати, про що і про кого ми говорили найбільше у цьому році.

