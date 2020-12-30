УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10243 відвідувача онлайн
Новини Відео
6 382 31

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020. ВIДЕО

Безжальні підсумки року від "Без цензури"! Марина Данилюк-Ярмолаєва пригадує ключові події року, що минає. Тож до вашої уваги - добірка головних скандалів 2020 року.

"Повний шкарлет", судовий ЗЕ-тупик, "вагнерівці", головна роль Олексія Арестовича, загибель Ярослава Журавля "під особистим контролем" президента, США проти Деркача, незаконний Зе-питальник, "велюровий" карантин Тищенка і, зрештою, як Татаров взяв у заручники Зеленського.

Всіх цих подій вистачило би не на один рік, а швидкість режиму турботрешу і справді вражає. Тож саме час пригадати, про що і про кого ми говорили найбільше у цьому році.

Які події вам здаються головними? Залишайте коментар і лайк на підтримку каналу.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Автор: 

підсумки (16) Данилюк-Ярмолаєва Марина (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Через указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького президента Володимира Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за 4 статтями, якими передбачено й покарання у вигляді позбавлення волі.

Середа, 30 грудня 2020, 00:41

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153

Про це у коментарі https://bykvu.com/ #Буквам розповів юрист Назар Чорний.
Як повідомлялося, у вівторок, 29 грудня, Зеленський https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vidstoroniv-golovu-ksu-tupickogo-vid-posadi/ підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".
Однак у КСУ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ksu-zajavili-shho-vidstoronennja-tupickogo-superechitime-konstitucii/ попереджали , що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
"Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним", - зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
показати весь коментар
30.12.2020 09:32 Відповісти
+4
Почему власти Украины "слили" операцию по захвату "вагнеровцев": в Bellingcat назвали две версии -Апотроф ТВ .

... Мы пока до конца еще не выяснили - специально это было сделано или случайно - заявил Грозев, пообещав, что полное расследование Bellingcat будет готово к осени 2021 года.

Вова памперси покищо відкладай - тобі дали час до осені. Захид вирішив на гачечок пидвисити?
показати весь коментар
30.12.2020 09:35 Відповісти
+3
Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 6711
показати весь коментар
30.12.2020 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького президента Володимира Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за 4 статтями, якими передбачено й покарання у вигляді позбавлення волі.

Середа, 30 грудня 2020, 00:41

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Итоги проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020 - Цензор.НЕТ 7153

Про це у коментарі https://bykvu.com/ #Буквам розповів юрист Назар Чорний.
Як повідомлялося, у вівторок, 29 грудня, Зеленський https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vidstoroniv-golovu-ksu-tupickogo-vid-posadi/ підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".
Однак у КСУ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ksu-zajavili-shho-vidstoronennja-tupickogo-superechitime-konstitucii/ попереджали , що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
"Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним", - зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
показати весь коментар
30.12.2020 09:32 Відповісти
Закона про импичмент увы,нет. А обещание Зе уйти.если нарушит закон - он "забыл" и проигнорирует. Ему начхать на репутацию и на зебилов.
показати весь коментар
30.12.2020 19:42 Відповісти
Почему власти Украины "слили" операцию по захвату "вагнеровцев": в Bellingcat назвали две версии -Апотроф ТВ .

... Мы пока до конца еще не выяснили - специально это было сделано или случайно - заявил Грозев, пообещав, что полное расследование Bellingcat будет готово к осени 2021 года.

Вова памперси покищо відкладай - тобі дали час до осені. Захид вирішив на гачечок пидвисити?
показати весь коментар
30.12.2020 09:35 Відповісти
Куди йому ще й на західний гачечок? ))) Він на московському гачечку вісить-гойдається з першої секунди президентства, бо фінансувалося з москви на своїх "сватів" та інше лайно для бидла. От Бєню як затребують на екстрадицію в США, ото буде гачечок! Там і бубоччиних гріхів спливе чимало, адже воно так старалося, розчищало Бєні шлях до Приватбанку та інших смаколиків, аж навіть імпорт електроенергії з рф дозволило для свого творця. Тут ще й Беллінгкет за йяця підвішує з клятими вагнерівцями, нехай би вони пощезли! Теж справа баландою пахне. А у Пальчевського зразки крові бубоччиної зберігаються, 1:1 з кокаїном. Теж на гачечку. Тож йому ще один гачечок - то вже не звикати.
показати весь коментар
30.12.2020 10:11 Відповісти
Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 6711
показати весь коментар
30.12.2020 09:42 Відповісти
Еще один железобетонный повод посадить за решетку всю путино-коломойскую мразь. Только кто сажать будет? Разве что мы все с вилами выйдем на Банковую и вежливо вынесем пожизненные приговоры. Зеленое говно растекается по стратегически важным сферам деятельности Украины: оборонка, ВСУ, энергетика, здравоохранение и т.д. Сколько еще мы должны терпеть этот шабаш, чтобы однажды утром проснуться и понять, что Украины больше нет, мы ее просрали?!
показати весь коментар
30.12.2020 10:19 Відповісти
Украину за 30 лет мы уже просрали. Своей бездеятельностью, супер-терпимостью, пох@измом. Эти отшмётки с неработающими гос. институтами "страной" уже не называются. Те, кто с руками, мозгами уезжают. Остаются пенсы, мусоро-прокурорское кобло, зажравшиеся чиновники, олигархи и поголовье терпил, работающие на всех перечисленных за похлебку и за оплату оброка коммунальной мафии.
показати весь коментар
30.12.2020 15:23 Відповісти
Авжеж! "Їдуть найкращі!". Для кого вони найкращі?! Точно, не для України. Їдуть ті, для кого Україна - пустий звук.
показати весь коментар
31.12.2020 10:06 Відповісти
Кто в сортирах ковыряется и носу,а кто дело делает.Страну из трясины коррупции и дешёвого популизма вытягивает
показати весь коментар
30.12.2020 10:03 Відповісти
это ПОРА ОСТАНОВИТЬ!!! Всё очевидней.что государство из-за дилетантов и откровенных врагов Украины при должностях начинает напоминать активную сейсмическую зону-одни шумы (обещания) и разрушения...
показати весь коментар
30.12.2020 10:34 Відповісти
Гарний термін - турботреш.
показати весь коментар
30.12.2020 10:43 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26077093.html Как оно там, в Феофании?

Хотите узнать правду про то, как же реально, по указанию Зеленского правительственная больница Феофания открылась для всех украинцев? И какая же у нас на самом деле бесплатная и доступная медицина?

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 7746

При поступлении в Феофанию с вас потребуют оплату "депозита" размером в 100 тысяч гривен.
Да, 100 тысяч.
Но.. Если в той же частной клинике "Добробут", затребованный с вас "депозит" в 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то в Феофании это просто плата за приём в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день.
За каждые сутки за палату с вас возьмут 7800 гривен. Условия при таких ценах как в Малюськиных платных камерах в СИЗО. Смотрите фото.

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 4598

С щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь "электродуйчик".

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 724

Если вас это не устраивает, вас поселят в "полулюкс". Он немного дороже, дует немного меньше, ремонт немного лучше. А цена немного почти 28 тысяч гривен за сутки.
Да, почти 28 тысяч.

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 1361
показати весь коментар
30.12.2020 10:46 Відповісти
В итоге, за 4 дня "бесплатного" лечения в Феофании, простому больному выдали два счета на общую сумму более 160 тысяч гривен.

Да, 160 тысяч за 4 дня.

Это "депозит"+проживание+лечение.

И все платится на какой-то благотворительный счёт. И врачи при этом работают как и в любой другой, обычной больнице - за копейки.

Качества ноль. Цены заоблачные. Медики бедствуют. А коррупционные схемы и нажива на беде людей процветают.

А теперь можно просто только представить, что же на самом деле творится во всех других, "неправительственных" больницах страны..

И чтобы вы все понимали, когда Офис Президента как обычно начнёт заливать, что они ничего про это не знают.. или не видят..или разберутся..

Папа и мама Зеленского сейчас тоже лечатся от коронавируса в Феофании. Правда они, как и Гарант особенные, с них "депозиты" точно не потребуют, как и 7800 или 27800 гривен за сутки пребывания в больнице.
https://web.telegram.org/#/im?p=%40poliakovanton @poliakovanton

https://ibigdan.livejournal.com/26077093.html?view=comments#comments
показати весь коментар
30.12.2020 10:47 Відповісти
З дуба,говориш?

Ти де той дуб бачив у совку???
Не мели херню, юначе. Ти поняття зеленого не маєш про віконні рами взагалі.
показати весь коментар
30.12.2020 22:02 Відповісти
Віконні рами за радянських часів були зроблені з дуба і не мали ніяких щілин, були зроблені на віки.\\\\\

тьхууууу, аж вспоминаются совковые плакаты где изображены "граждане" совка с непременно дебильными - радостно-"умными" мордами.
совок, иди отсюда. окна бл. ему на века. в гробу окна такие пусть те сделают то.
а то шо совок вывернул до предела и на новый уровень дикость, подлость, мерзость, это тебе не "на века"?
показати весь коментар
31.12.2020 12:38 Відповісти
туфта. кроме прочего, писаки не понимают значения слова "зашквар" на фене.
показати весь коментар
30.12.2020 11:00 Відповісти
Кhttps://gorlis-gorsky.livejournal.com/3397070.html учненько пошло

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 5623

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 1060

Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 7048
показати весь коментар
30.12.2020 12:22 Відповісти
Итоги работы этой "безцензуры" рейтинг ПЭСыкив 15%! Такой итог радует!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 13:56 Відповісти
----Шановні бомбісти--нігелісти ! НЕ варто метати перли.черговий раз .засуджуючи україножерницькі витівки ЗЕ--нелоха...Всим трезвим зрозуміло :--- ЦЕ вражина ...ЗЕ--засланець контори ліліпутіна...До того ж він чемно /жартома /статусі блазня кв--95. попереджав : будете терпіти мене аж п*ять років ...і слово тримає. Жахає інше : тотальна зневіра дописувачів...Натомість. наймудріші Світу цього заповідали нам :-----Уникайте розчарованих.--це ознака слабкості . Вони. лишень . спроможні пускати слюні та розливати жовч ... Потрібно інше: пропозиції. ідеї. ДІЇ ...щодо прискорення" прозріння "і відходу у небуття нашого месії. ЗЕ--чудотворця ...Напротивагу : -- п*ять запитань від президента ?!Просити журналістів ініціювати : --п*ять запитань .кожного із нас до ЗЕ--омана /до котре буде тривати його омана ???/
показати весь коментар
30.12.2020 15:47 Відповісти
що обговорювати і чому дивуватис? зеленський і ко при владі.
показати весь коментар
30.12.2020 17:26 Відповісти
" Втопити " проукраїнського президента , як наслідок - допомогти прийти до до влади малороському лайну , а тепер розповідати про його безкінечні зашквари , це в дусі журнашлюх ,, представниками яких є " солодка парочка " Мариночка й Богданчик . .
показати весь коментар
30.12.2020 18:51 Відповісти
По методичкам КГБ (ФСБ0 - уволить от обсуждения по сути ( зашквары Зе власти) путем переключения внимания на авторов статьи ( вопроса, заметки..) - по типу " самдурак". Рекоменб\дуется насмехаться над внешностью авторов, вбрасывать ложь - кто проверять будет?. критиковать манеры,слог и прочее.
Тут на ветке не авторы-ведущие обсуждаются, а трэш Зе власти.
Максимка, тебя КГБ учил, или уже ФСБ?
показати весь коментар
30.12.2020 20:03 Відповісти
Мєня учіла жізнь .. Одне іншому не заважає ..

Тому що автори теж , до створення цього зеленого бардака , доклали рук . І до цих пір маніпулюють свідомістю читачів , показуючи Порошенка в компанії деркача ( як ось у цьому ролику теж ) , створюючи враження що вони ніби то - закадичні приятелі , а ті плівки деркача , його нападки на Петра , звинувачення , - то все - для отвода глаз .. Тіпа - развод пересічного лоха .
показати весь коментар
30.12.2020 21:13 Відповісти
кстати за внешность - там в порядке все, но вот голос, заставляющий скручивать звук - это точно не "лучшая аналитика Ютуба"
ну блин, не хрипение Зели, но и не речь Иисуса Яхвича. а еще есть дебильное словечко - "мизки", как же бомбит от этого то
показати весь коментар
31.12.2020 12:42 Відповісти
Максим, не зовсім зрозуміло про яких Мариночку і Богданчика ви кажете. Здається про Марину Данилюк-Ярмолаєву, яку я пам'ятаю по іншому інтернет ресурсу часів Петра Порошенка. І тоді я декілька разів в м'якій формі кепкував з її порохоботства. Навряд чи вона пам'ятає, хоча... А тепер мені дивно чуте про неї протилежне. І в авторах цієї статті зазначено тільки її, то хто такий Богданчик?
показати весь коментар
30.12.2020 23:21 Відповісти
.Марина - порохоботка ? Ну не смішіть же . Та й вона прочитає це - ще розсердиться .
А про Богданчика я кажу , про того що Буткевич Бодя . Удвох вони повсюди , так би мовити - "порохоботять" .
показати весь коментар
31.12.2020 07:07 Відповісти
Добре, дякую. Згадав. Бачив відео у фокусі «Без цензури» із Богданом Буткевичем
https://www.youtube.com/watch?v=FccXl68r70Y "Теорія ЗЕ-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців". За підсумками року варто подивитись ще одне відео https://www.youtube.com/watch?v=8hcE8HEg45g&list=LL&index=9 ИТОГИ 2020 ГОДА: П*ЗДЕЦ и БЛ*ДСТВО! УГАШЕННЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, ТИЩЕНКО, ЕРМАК, ГОРДОН, 5 КАНАЛ
показати весь коментар
31.12.2020 08:37 Відповісти
Підсумки року від проєкту "Без цензури": ТОП зашквари 2020 - Цензор.НЕТ 5682
показати весь коментар
31.12.2020 00:51 Відповісти
Упыри-2020. Хорошо сказано.
показати весь коментар
31.12.2020 12:18 Відповісти
 
 