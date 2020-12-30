Итоги года от проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020. ВИДЕО

Безжалостные итоги года от проекта "Без цензуры"! Марина-Данилюк-Ярмолаева вспоминает ключевые события уходящего года. Вашему вниманию-подборка главных скандалов 2020 года.

"Полный шкарлет", судебный ЗЕ-тупик, "вагнеровцы", главная роль Алексея Арестовича, гибель Ярослава Журавля "под личным контролем" президента, США против Деркача, незаконный Зе-вопросник, "велюровый" карантин Тищенко и, наконец, как Татаров взял в заложники Зеленского.

Всех этих событий хватило бы не на один год, а скорость режима турбо-трэша и впрямь впечатляет. Поэтому самое время вспомнить, о чем и о ком мы говорили больше всего в этом году.

Какие события вам кажутся главными? Оставляйте комментарий и лайк в поддержку канала.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"