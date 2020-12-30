Итоги года от проекта "Без цензуры": ТОП зашквары 2020. ВИДЕО
Безжалостные итоги года от проекта "Без цензуры"! Марина-Данилюк-Ярмолаева вспоминает ключевые события уходящего года. Вашему вниманию-подборка главных скандалов 2020 года.
"Полный шкарлет", судебный ЗЕ-тупик, "вагнеровцы", главная роль Алексея Арестовича, гибель Ярослава Журавля "под личным контролем" президента, США против Деркача, незаконный Зе-вопросник, "велюровый" карантин Тищенко и, наконец, как Татаров взял в заложники Зеленского.
Всех этих событий хватило бы не на один год, а скорость режима турбо-трэша и впрямь впечатляет. Поэтому самое время вспомнить, о чем и о ком мы говорили больше всего в этом году.
Какие события вам кажутся главными? Оставляйте комментарий и лайк в поддержку канала.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
Середа, 30 грудня 2020, 00:41
Про це у коментарі https://bykvu.com/ #Буквам розповів юрист Назар Чорний.
Як повідомлялося, у вівторок, 29 грудня, Зеленський https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vidstoroniv-golovu-ksu-tupickogo-vid-posadi/ підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".
Однак у КСУ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ksu-zajavili-shho-vidstoronennja-tupickogo-superechitime-konstitucii/ попереджали , що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
"Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним", - зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
... Мы пока до конца еще не выяснили - специально это было сделано или случайно - заявил Грозев, пообещав, что полное расследование Bellingcat будет готово к осени 2021 года.
Вова памперси покищо відкладай - тобі дали час до осені. Захид вирішив на гачечок пидвисити?
Хотите узнать правду про то, как же реально, по указанию Зеленского правительственная больница Феофания открылась для всех украинцев? И какая же у нас на самом деле бесплатная и доступная медицина?
При поступлении в Феофанию с вас потребуют оплату "депозита" размером в 100 тысяч гривен.
Да, 100 тысяч.
Но.. Если в той же частной клинике "Добробут", затребованный с вас "депозит" в 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то в Феофании это просто плата за приём в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день.
За каждые сутки за палату с вас возьмут 7800 гривен. Условия при таких ценах как в Малюськиных платных камерах в СИЗО. Смотрите фото.
С щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь "электродуйчик".
Если вас это не устраивает, вас поселят в "полулюкс". Он немного дороже, дует немного меньше, ремонт немного лучше. А цена немного почти 28 тысяч гривен за сутки.
Да, почти 28 тысяч.
Да, 160 тысяч за 4 дня.
Это "депозит"+проживание+лечение.
И все платится на какой-то благотворительный счёт. И врачи при этом работают как и в любой другой, обычной больнице - за копейки.
Качества ноль. Цены заоблачные. Медики бедствуют. А коррупционные схемы и нажива на беде людей процветают.
А теперь можно просто только представить, что же на самом деле творится во всех других, "неправительственных" больницах страны..
И чтобы вы все понимали, когда Офис Президента как обычно начнёт заливать, что они ничего про это не знают.. или не видят..или разберутся..
Папа и мама Зеленского сейчас тоже лечатся от коронавируса в Феофании. Правда они, как и Гарант особенные, с них "депозиты" точно не потребуют, как и 7800 или 27800 гривен за сутки пребывания в больнице.
Ти де той дуб бачив у совку???
Не мели херню, юначе. Ти поняття зеленого не маєш про віконні рами взагалі.
тьхууууу, аж вспоминаются совковые плакаты где изображены "граждане" совка с непременно дебильными - радостно-"умными" мордами.
совок, иди отсюда. окна бл. ему на века. в гробу окна такие пусть те сделают то.
а то шо совок вывернул до предела и на новый уровень дикость, подлость, мерзость, это тебе не "на века"?
Тут на ветке не авторы-ведущие обсуждаются, а трэш Зе власти.
Максимка, тебя КГБ учил, или уже ФСБ?
Тому що автори теж , до створення цього зеленого бардака , доклали рук . І до цих пір маніпулюють свідомістю читачів , показуючи Порошенка в компанії деркача ( як ось у цьому ролику теж ) , створюючи враження що вони ніби то - закадичні приятелі , а ті плівки деркача , його нападки на Петра , звинувачення , - то все - для отвода глаз .. Тіпа - развод пересічного лоха .
ну блин, не хрипение Зели, но и не речь Иисуса Яхвича. а еще есть дебильное словечко - "мизки", как же бомбит от этого то
А про Богданчика я кажу , про того що Буткевич Бодя . Удвох вони повсюди , так би мовити - "порохоботять" .
