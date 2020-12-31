"Цензор.НЕТ" вітає своїх читачів із Новим роком. ВIДЕО

Ось і закінчився непередбачуваний 2020 рік: "кульбіти", які довелося всім пережити, змінили звичний уклад життя. Хочеться вірити, що 2021 рік буде спокійним, але, очевидно, що готовими потрібно бути до всього.

Хочемо побажати шановним читачам "Цензор.НЕТ" зберігати тверезий погляд і свіжість думок, не піддаватися на провокації і йти до поставлених цілей, не зважаючи на жодні перешкоди!

"Цензор.НЕТ" і далі буде Вашим навігатором в інформаційному просторі і продовжить оперативно інформувати Вас про актуальні події в Україні та світі.

З Новим роком!