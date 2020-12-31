"Цензор.НЕТ" вітає своїх читачів із Новим роком. ВIДЕО
Ось і закінчився непередбачуваний 2020 рік: "кульбіти", які довелося всім пережити, змінили звичний уклад життя. Хочеться вірити, що 2021 рік буде спокійним, але, очевидно, що готовими потрібно бути до всього.
Хочемо побажати шановним читачам "Цензор.НЕТ" зберігати тверезий погляд і свіжість думок, не піддаватися на провокації і йти до поставлених цілей, не зважаючи на жодні перешкоди!
"Цензор.НЕТ" і далі буде Вашим навігатором в інформаційному просторі і продовжить оперативно інформувати Вас про актуальні події в Україні та світі.
З Новим роком!
Maxim Ak-Murza
Алекс Мышкевич
Nestor Nen
Треба ж перед публікацією перевіряти, що написано.
То ще дрібниці... У нас був страхітливий конфуз із класичним романом Стівена Кінга "Кладовище домашніх тварин", який навіть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD згаданий у вікіпедії :
Скандал навколо українського перекладу
Видавництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB Клуб Сімейного Дозвілля вперше видало книгу Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин» українською мовою у червні 2015 року. Переклад виконав Володимир Поляков з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 машинного перекладача .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#cite_note-11 [11] 10 липня 2015 року видавництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB Клуб Сімейного Дозвілля припинило продаж книги «Кладовище домашніх тварин» в своїй офіційній книгарні у зв'язку з низькою якістю перекладу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#cite_note-13 [13] Оновлене видання вийшло 4 вересня 2015 року з іншою обкладинкою, яка за стилем виконання схожа на обкладинку книги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Воно і видавництво заявило, що всі власники попереднього накладу роману з перекладом Володимира Полякова можуть замінити книгу на нову. За словами представника видавництва, новий переклад книги «Кладовище домашніх тварин» у виконанні Анатолія Пітика та Катерини Грицайчук здійснено з мови оригіналу.
Уявляю, які там були лінгвістичні борошна... Цікаво, ЧИМ думав цей довбограй Поляков, коли тупо "на відкохайся" пропустив текст через машинний переклад і віддав замовникам?
Merci !
А я не уявляю: перекладала, пам'ятаю, як вивіряла синоніми, щоб підходили по стилю ...
Живеш текстом. Потім в певний момент мусиш відпустити, бо інакше можна правити як не до нескінченості - то дуже довго.
У нас була теорія і практика перекладу. У Вас, напевне, теж.
Ні, машиною перекласти книгу не можливо.
А видавництво куди дивилося ?
Має ж бути редактор, коректор ...
Іноді буває жорсткіше - у 2009 на кацапії феєрично переклали цілий фільм. https://vimeo.com/18440242 Ось найвідоміший уривок з шедевру (обережно, моск!)
"Мы занимаемся озвучкой фильмов и сериалов, для всяких релиз-групп (естественно за деньги). Процесс таков: 1. Нам высылают ссылку на то место, где можно скачать оригинал. 2. Нам высылают русские субтитры. 3. Мы все это дело озвучиваем, синхронизируем и отправляем готовую дорожку с русской озвучкой. Заказчики у нас люди нерадивые, и зачастую переводы которые они нам присылают, очень низкого качества.
Мы все это дело редактировали, редактировали, да устали редактировать. И в очередной раз нам присылают шедевральный перевод (даже не ПРОМТ, а скорее ПЭЙНТ). Фильм Стивена Содеберга «The Girlfriend Experience»(«Девушка по вызову»). Сам фильм знаменателен тем, что заглавную роль в нем «сыграла» порнозвезда Саша Грей. Что бы было понятно вот кусочек перевода: - «звездные часы, вы войдёте в следуюший шаг… она хочет в конце, чтобы было сделано в конце а не в.. они не отличаются от них, другие женщины могут быть так же… это для вас другой вопрос, я действительно понимаю вас, но я хотят сказать, есть другие проблемы, есть много вещей которые вы можете сделать, но много ограничено, но вы действительно должны продолжить, вы дайте мне пример согласно сделайте вас действительно думают это есть такая женщина будет с его подростковой дочерью вам к другому миру тогда мы не столкнулись с такой человек теперь». Сначала мы долго доказывали заказчику по аське, что присланный перевод - это «тупо набор слов». Заказчик говорил, что все О. К., что так и надо и все там хорошо. Потом мы устали спорить и решили озвучить все как есть, не меняя ни единого слова. Сказано - сделано! Отправили озвучку заказчику, но тот имел наглость\глупость\тупость выложить это чудо на тру. Теперь нас ненавидят, больше десятка тысяч человек.))) И мы очень рады этому обстоятельству. По нашему мнению получилась очень смешная комедия абсурда…"
как и как нашему рыжему, одна надежа - канадцы придут - порядок наведут...
з Новим Роком !!! (щастя най буде - не омине, не забуде! а нещастя (і бідосики))) нехай з щурами втічуть з нашого підводного човна, що гордо Україна зветься... і над амебами сміється ))))
Балаганна кловунада щурів закінчується - на поле сурово й грізно виходить Бугай...
Щастя, радості, достатку, здоров'я (його особливо, бо забагато його не буває), гарного настрою і всього того, чого собі побажаєте.
...До речі, колего, цікаве спостереження: щойно Харків позбавився Гепи - і одразу сталося повернення однієї зі славетних старих харківських груп, що начебто давно припинила існування... та ще й яке повернення!
https://youtu.be/4g2yKQt41OU Hate Forest 2020 - Hour of the Centaur
Файна тенденція, тре' продовжувати
Напрямок 1. Якщо припустити, що повернення "важких" гуртів до активної діяльності спричинене переходом негідників до володінь Хель, вимальовується цікава картина. Адже в наявності з одного боку: Допа (2 шт.), Фельдман, Фукс, а також дохолєри всяких дрібніших лесиків; з іншого боку: певна кількість талановитих виконавців не дає про себе знати.
Напрямок 2. Відомо, що частина виконавців-"важковиків" надихається деякими трансцедентальними штуками (назвемо це так). З деякою імовірністю можна припустити існування і зворотного зв'язку. Отже, успішна робота над записом потужного альбому блек-легендою могла спровокувати потойбічних парфумів на викрадення Гепи.
Резюмую. Час напружитись Допам-Фуксам-Фельдманам та іншим лесикам...
Тож треба активніше створювати нові шедеври
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.
- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.
Президент молчал.
«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.
Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.
Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.
Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.
Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.
«Неужели в отставку подаст? - испуганно подумала Вера Ивановна. - Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.
- Ну чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…
- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!
От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.
- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!
Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.
- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.
Александр Павлович не ответил.
- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.
«В бункере снимали? - лихорадочно подумал Александр Павлович. - Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.
Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.
- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…
- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.
- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…
- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.
Президент тем временем уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.
- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.
Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.
«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...
(с) Александр Блог. "Оккультные корни Энергетической Сверх-державы. Часть одиннадцатая: Великое Кормление"
Личинки Нєпрєдставімого Пхи - це навіть потужніше від Руки Пород Дрєвєсних.
...Згадав іще одне з топових оповідань, з яким автор впорався на відмінно. Лавкрафтіанські жахи, перенесені в сеттінг постсовкової дярєвні. Живуть собі три другана-алконавта, систематично женуть і бухають самогон... І от одного разу серед придбаної на базарі сировини трапляється якась підозріла хрінь - "нечто богомерзкое", як сказав би Говард Філіпс. Що в такому випадку робити? Правильно: в самогонний апарат її!
"Всё ещё с подозрением посматривая на непонятный объект, Никодимыч поднял его с пола, однако сеанс гоголевско-булгаковской чертовщины уже закончился. Повертев комочек так и эдак, он подумал было вернуться, дабы спросить у старушки, где она его выкопала, но быстро сообразил, что это будет пустой тратой времени, а переработки в спирт ни одна паранормальщина не выдержит".
Після розпиття пекельної самогонки реальність і самі алконавти починають радикально й жахливо змінюватися...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD САМОГОН
Це шедевр, однозначно.
И пусть оно написано россиянином, но касается и каждого украинца, особенно в нынешнем, 2021 году:
Всем ветеранам, погибшим и живым, всем борцам за Свободу
Я вернусь
Я мечтаю вернуться с войны
На которой родился и рос,
На руинах нищей страны
Под дождями из слёз.
Но не предан земле тиран,
Объявивший войну стране,
И не видно конца и края этой войне.
Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.
А когда затихают бои,
На привале, а не в строю,
Я о мире и о любви
Сочиняю и пою.
Облегчённо вздыхают враги,
А друзья говорят: "Устал"…
Ошибаются те, и другие - это привал.
Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.
С войны...
Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.
Вернусь...
С войны...
Промайнув, промчався рік…
Йде Щуру на зміну Бик!
Бик могутній, Бик поважний,
Бик терплячий і мовчазний!
А іще він Бик творець,
Хтось говорить ще й митець!
Від такої перспективи
Нас чекає справжнє диво!
Всіх чекає рік достатку,
Будуть сили, будуть статки!
Будуть радісні хвилини,
Будуть міцними родини!
Буде сонце, буде сміх,
Буде у житті успіх!
Хай здійсняться ваші мрії,
Справдяться нехай надії,
Хай погане нас покине
І розквітає Україна!
Бажаю, щоб В наступному Року Ви відмінили "Спам",
стали незалежними, як були і..
ввели дізлайк..😁😁
Краще ввести кнопку для самогубців. Посварився з кимось чи просто набридло, видалив свій аккаунт та пішов на інші багата села.
Бути та підміняти Модератора??
Впливати на інше ІМХО,що не співпадає з Вашим, шановна Пані??
Вам совком не смердить??
Та порушенням Конституції на Свободу Слова?
Ви вважаєте, що не сумістне з Вашим ІМХО, МУСИТЬ
бути в "Спамі"?? Де Свобода Слова??
Я ніколи, тай воно видно- хто спамить, це нормально?
З іншого боку, теж жирнячий плюс, не треба читати всі коменти- тільки спам))))
Поважайте інше ІМХО-поважають Ваше..!
Ща Цензор.Нет забанить, це і його стосується!
Нет- вже Так, на жаль..
Йому - УСЕ, на Жаль...
З повагою..
Я не вважаю, що кнопка «спам» необхідна, без неї можна жити та не пити. Кнопку спам частіше застосують, щоб прибрати з очей кацапячий тролінг, вони дійсно багатьох дратують своєю пропагандою. А хто вас позбавляє свободи слова? Кажіть шо хочете, тільки не матюкайтесь, не принижуйте, не ображайте співрозмовника і буде вам цензорівське щастя. Цензор ще всіх нас переживе. Дивіться скільки тут дописувачів у Новорічну ніч. Інша справа, що через карантин майже всі вимушені сидіти вдома, але ж все одно Цензор Ніт - це ніт, а не Так.
Кажуть правду про екс-Боха...
І не стукають на форумі(принаймі Я)..
З повагою..)))
А Ви??
Може поспілкуватися ??
Читаєш в "Форумі.."..Мамадарагая!!
З Новим Роком і всього найкращого!!
Приємно було поспілкуватися !!
Волинь, рік 1943-й. Двоє повстанців зловили Золоту Рибку. Вона просить їх:
- Хлопці, відпустіть. А я вам здійсню бажання.
Один каже:
- Рибко, зроби так, щоб вниз по течії річки пливли труни, а в них - усі до єдиного москалі.
Інший йому:
- Друже, але і серед москалів трапляються добрі люди.
Перший, трохи поміркувавши:
- Тоді так, Рибко. Хай добрі москалі пливуть у добрих трунах...
А так Еріка ).. https://www.youtube.com/watch?v=VVuQp14fy20&list=RDIRk_D1UMPsI&index=4 Еріка
З Новим Роком! Хай все буде добре !!))
З Новим Роком! ))
С Новым Годом, Господа! *)
вам тока волю дай...... - опять стерелялово по всей Европе пойдет ...
Бажаю Всім здоров'я, щастя та натхнення. Хай все буде добре!
Happy New Year, dear friends!
Bonne année, chers amis!
Там буквально залишились крихти,
Старий рік дотанцьовує танець -
Не такий , до якого ми звикли.
Не хотілось, не завжди вдавалось
Потрапляти в цей стриманий такт.
Всі по-своєму якось старались,
Затискаючи волю в кулак.
На порозі прийдешнього року
Мало хто вже чекає на казку.
Лиш бентежить питання - ну доки?!
Нам носити залишилось маски?
Тож бажаю у році новому
Нам доволі простих подарунків:
Щоб все знову було по-старому
В плані зустрічей та поцілунків.
Щоб приходили гості на свято,
В кожній церкві не було де стати.
Щоб з'являлись нові й нові фото
З тих країн, де вдалось побувати.
Щоб хіба у старенькій Венеції
Якусь гарну приміряти масочку,
Відшукати Джульєтту з Флоренції,
Про кохання послухати казочку...
Адекватных вам писателей, остальное приложится.)))
Если все писатели будут вменяемыми - интерес пропадёт.
Підійми у цьому році москаля на роги !