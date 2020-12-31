"Цензор.НЕТ" поздравляет своих читателей с Новым годом. ВИДЕО

Вот и закончился непредсказуемый 2020 год: "кульбиты", которые пришлось всем пережить, изменили привычный уклад жизни. Хочется верить, что 2021 год будет более спокойным, но, очевидно, что готовым нужно быть ко всему.

Хотим пожелать уважаемым читателям "Цензор.НЕТ" сохранять трезвый взгляд и свежесть мыслей, не поддаваться на провокации и идти к поставленным целям, невзирая ни на какие преграды!

"Цензор.НЕТ" и далее будет Вашим навигатором в информационном пространстве и продолжит оперативно информировать Вас об актуальных событиях в Украине и мире.

С Новым годом!