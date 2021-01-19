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Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії. ВIДЕО

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Овідіопольського районного суду Одеської області Кочка В.К., який у 2018 році покусав поліцейського, і призначила йому мінімальне покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Овідіопольського районного суду Одеської області Кочка В.К. за скаргою управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції.

При розгляді справи УПП в Одеській області ДПП двічі взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Палати. Також було забезпечено участь свідків (поліцейських).

За результатами розгляду, відповідно до Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 18.01.2021 до судді Кочка В.К. застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням доплат до посадового окладу на три місяці.

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Нагадаємо, 26 липня 2018 р. о 01.20 год. в районі будинку 3 Серединський сквер співробітниками Управління патрульної поліції в Одеській області за порушення ПДР - проїзд перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, був зупинений автомобіль Nissan Leaf. Під час спілкування у патрульних інспекторів виникла підозра щодо алкогольного сп'яніння водія транспортного засобу.

На місці правопорушення також були активісти, які намагалися звинуватити жінку-водія в підміні, а саме: нібито керував машиною чоловік, який під час зупинки пересів на сидіння пасажира. Чоловік відмовлявся спілкуватися, висловлювався нецензурною лексикою, кусав інспекторів поліції, виявляв неповагу до посадових осіб поліції, при цьому підкреслюючи свій статус.

38-річна жінка погодилася пройти перевірку за допомогою алкотестера Драгер, який підтвердив позитивний результат - 1,15 проміле. Стосовно правопорушника працівниками УПП в м.Одесі ДПП був складений протокол по справі про адміністративне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Матеріали направлені на розгляд в Овідіопольський районний суд Одеської області.

Бешкетником виявився суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Володимир Кочко, який вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Автор: 

курйоз (571) суддя (1583) укус (11) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+28
В феодальном государстве по другом не бывает.
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19.01.2021 15:16
+20
ну а что не так ... он получает каждый месяц премию за то что за этот период не кусает никого ...
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19.01.2021 15:23
+16
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 9654
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19.01.2021 15:39
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В феодальном государстве по другом не бывает.
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19.01.2021 15:16 Відповісти
ну а что не так ... он получает каждый месяц премию за то что за этот период не кусает никого ...
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19.01.2021 15:23 Відповісти
а патрульному оплатили уколы в живот?
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19.01.2021 19:04 Відповісти
потрібно вводити преценденте право - суддя покусала поліцейського і отримала за це мінімальне покарання, теперь поліцейскї мають право покусати судєй... і плєбс набуває права кусати і перший і других
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19.01.2021 15:24 Відповісти
ВАШУ ДИВИЗІЮ..... !!!!

це ж суддя!!!
завтра він підсудного покусає, падлюка !
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Потрібно пройти судді тест, чи вона не хвора на сказ, а скаженних псів стріляють.
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19.01.2021 22:42 Відповісти
Так что это человек, который покусал полицейского продолжал работать судьей все эти три года? Судить? Серйозна?
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19.01.2021 15:16 Відповісти
І буде отримувати пенсію мінімум 67 тисяч гривень в місяць. За 2020 рік в УКраїні виросли пенсії суддів на 22 тисячі в місяць, ріст з 45 тисяч до 67тисяч, а також мінімальні пенсії для мільйонів на 100 гривень у місяць.
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19.01.2021 15:38 Відповісти
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19.01.2021 15:40 Відповісти
Ага, а холопам цапа крутить и ку три раза........
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19.01.2021 15:42 Відповісти
ну и правильно, прививки потом же всем сделали
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19.01.2021 15:17 Відповісти
Хоть не отмазали, уже прогресс. А премия, то таке, он наверстает.
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19.01.2021 15:18 Відповісти
зе дно
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19.01.2021 15:18 Відповісти
Кто смотрел, на каком ролике и какая минута момент вкушения? А то этот бред не охота весь пересматривать
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19.01.2021 15:18 Відповісти
У моей знакомой маленькая дочка как-то покусала собаку, но покусать полицейского - это судья нужен.
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19.01.2021 15:19 Відповісти
да если бы он его загрыз насмерть - ему бы ничего не было... разницы между этим псом и ***** из конституционного суда, принципиальной нету - они над законом, они и их семьи - неприкосновенные.
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19.01.2021 15:19 Відповісти
Покусала собака -- **** и падла.
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19.01.2021 15:20 Відповісти
Собаку бы усыпили.........
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19.01.2021 19:53 Відповісти
Вопросы есть?
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19.01.2021 15:21 Відповісти
Нет. Стреляй.
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19.01.2021 15:34 Відповісти
В мешок и за борт. "Не долго мучалась старушка в умелых боцмана руках"
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19.01.2021 15:44 Відповісти
Договаривать нужно. Лишили премии, дали надбавку. А по сути это две с...ки, так что насрать.
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19.01.2021 15:22 Відповісти
.

зеля ? твой выход ? ( уход ? )
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19.01.2021 15:23 Відповісти
Позвольте! Но как он работал в очистке в суде?
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19.01.2021 15:25 Відповісти
Судье, который покусал патрульного, дали минимальное наказание - лишили премии - Цензор.НЕТ 7508
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19.01.2021 15:26 Відповісти
Йому Тупицький рекомендацію дав
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19.01.2021 15:37 Відповісти
Шоб Іван був шкуру зняли б , а так суддья не гарно якось , орден як мінімум заробив, за важку схватку з патрульним.
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19.01.2021 15:25 Відповісти
та судді у нас усі оскаженілі.
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19.01.2021 15:29 Відповісти
здичавилі судді ..
свого часу 200 років тому у Салтикова-Щедрина були здичавилі поміщики,
а зараз в Україні судді і прокурори від безкарності втрачають цивілізований вигляд і
цивілізовані манери
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19.01.2021 15:29 Відповісти
Теперь покусанный заразился и тоже зомби судья?
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19.01.2021 15:31 Відповісти
а Рифмастер, который вообще не при делах, сидит за решеткой.
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19.01.2021 15:33 Відповісти
Так враги же Украины у власти.
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19.01.2021 15:35 Відповісти
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 9654
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19.01.2021 15:39 Відповісти
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
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19.01.2021 15:39 Відповісти
Нуна было на цепь посадить, индюка. Вот это круговая порука... Вот это я понимаю! Высший пилотаж! И мы еще боремся за... (с).
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19.01.2021 15:41 Відповісти
А как же полиция? Утёрлась? Простила уроду в мантии его выходки? А управление машины в бухом состоянии не подлежит уже наказанию? Как - то всё это дико выглядит....Хочется вмешаться.... С дробовиком....
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19.01.2021 15:41 Відповісти
людоед в прямом смысле слова.
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19.01.2021 16:04 Відповісти
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 2134
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19.01.2021 16:04 Відповісти
неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения -- и у него не только не отобрали права, но и оставили на должность судьи. впрочем, ничего удивительного.
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19.01.2021 16:05 Відповісти
бабам вообще нужно запретить употреблять спиртное на законодательном уровне-только накатят сразу в *****-ку превращаются
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19.01.2021 16:09 Відповісти
Надо было судье зубы выбить....
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19.01.2021 16:32 Відповісти
Вообще-то премию прежде довали за высокие достижения в труде, а сейчас- устойчивая прибавка к зарплате чиновникам- работаешь, или нет, Даже если месяц на больничном. Премии лишили за хулиганство- агония постсовка.
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19.01.2021 16:42 Відповісти
Жоден пес так би з патрульним не поступив - це я знаю точно...Тільки судді здатні на таке...
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19.01.2021 16:55 Відповісти
Шкода, що хлопці після слів москворотого « я судья», помітно зашарілись перед чорноротими ******.
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19.01.2021 18:18 Відповісти
Блин... я бы тоже отдал бы 5 премий... но что бы покусать по пьяне хотябы одного полицая!
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19.01.2021 19:10 Відповісти
Какой позор и судье и Второй Дисциплинарной палате (((((
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19.01.2021 19:21 Відповісти
Я так понимаю, что людоедство это нормально для нынешних украинских "судей"?! Вот если бы этот ирод "закусил" патрульным, неужели и тогда бы его не уволили неуважаемые судьи?
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19.01.2021 22:07 Відповісти
Все устраиваются, когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так все люди. Несчастные. И нет жизни. Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и - пируют.
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20.01.2021 00:18 Відповісти
Три мысяці без премії? А премія за що?
Я би зобов"язав фігуранта на 3 місяці ходіння у металевому наморднику без права знімання.
Ну, приблизно так
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 9140
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20.01.2021 09:13 Відповісти
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!!
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20.01.2021 09:18 Відповісти
 
 