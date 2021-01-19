Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії. ВIДЕО

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Овідіопольського районного суду Одеської області Кочка В.К., який у 2018 році покусав поліцейського, і призначила йому мінімальне покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Овідіопольського районного суду Одеської області Кочка В.К. за скаргою управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції.

При розгляді справи УПП в Одеській області ДПП двічі взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Палати. Також було забезпечено участь свідків (поліцейських).

За результатами розгляду, відповідно до Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 18.01.2021 до судді Кочка В.К. застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням доплат до посадового окладу на три місяці.

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Нагадаємо, 26 липня 2018 р. о 01.20 год. в районі будинку 3 Серединський сквер співробітниками Управління патрульної поліції в Одеській області за порушення ПДР - проїзд перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, був зупинений автомобіль Nissan Leaf. Під час спілкування у патрульних інспекторів виникла підозра щодо алкогольного сп'яніння водія транспортного засобу.

На місці правопорушення також були активісти, які намагалися звинуватити жінку-водія в підміні, а саме: нібито керував машиною чоловік, який під час зупинки пересів на сидіння пасажира. Чоловік відмовлявся спілкуватися, висловлювався нецензурною лексикою, кусав інспекторів поліції, виявляв неповагу до посадових осіб поліції, при цьому підкреслюючи свій статус.

38-річна жінка погодилася пройти перевірку за допомогою алкотестера Драгер, який підтвердив позитивний результат - 1,15 проміле. Стосовно правопорушника працівниками УПП в м.Одесі ДПП був складений протокол по справі про адміністративне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Матеріали направлені на розгляд в Овідіопольський районний суд Одеської області.

Бешкетником виявився суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Володимир Кочко, який вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.