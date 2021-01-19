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Судье, который покусал патрульного, дали минимальное наказание - лишили премии. ВИДЕО

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Овидиопольского районного суда Одесской области Кочко В.К., который в 2018 году покусал полицейского, и назначила ему минимальное наказание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Овидиопольского районного суда Одесской области Кочко В.К. по жалобе управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции.

При рассмотрении дела УПП в Одесской области ДПП дважды принял участие в режиме видеоконференции в заседании Палаты. Также было обеспечено участие свидетелей (полицейских).

По результатам рассмотрения в соответствии с Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 18.01.2021 к судье Кочко В.К. применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат к должностному окладу на три месяца.

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Напомним, 26 июля 2018 в 01.20 ч. в районе дома 3 Серединского сквера сотрудниками Управления патрульной полиции в Одесской области за нарушение ПДД - проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора, был остановлен автомобиль Nissan Leaf. Во время общения у патрульных инспекторов возникло подозрение относительно алкогольного опьянения водителя транспортного средства.

На месте правонарушения также находились активисты, которые пытались обвинить женщину-водителя в подмене, а именно: якобы управлял машиной мужчина, который во время остановки пересел на сиденье пассажира. Мужчина отказывался общаться, выражался нецензурной лексикой, кусал инспекторов полиции, проявлял неуважение к должностным лицам полиции, при этом подчеркивая свой статус.

38-летняя женщина согласилась пройти проверку с помощью алкотестера Драгер, который подтвердил положительный результат — 1,15 промилле. Относительно правонарушителя работниками УПП в г. Одессе ДПП был составлен протокол по делу об административном правонарушении предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Овидиопольский районный суд Одесской области.

Дебоширом оказался судья Овидиопольского районного суда Одесской области Владимир Кочко, который уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

курьез (4056) судья (2646) укус (21) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+28
В феодальном государстве по другом не бывает.
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19.01.2021 15:16
+20
ну а что не так ... он получает каждый месяц премию за то что за этот период не кусает никого ...
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19.01.2021 15:23
+16
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 9654
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19.01.2021 15:39
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В феодальном государстве по другом не бывает.
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19.01.2021 15:16 Ответить
ну а что не так ... он получает каждый месяц премию за то что за этот период не кусает никого ...
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19.01.2021 15:23 Ответить
а патрульному оплатили уколы в живот?
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19.01.2021 19:04 Ответить
потрібно вводити преценденте право - суддя покусала поліцейського і отримала за це мінімальне покарання, теперь поліцейскї мають право покусати судєй... і плєбс набуває права кусати і перший і других
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19.01.2021 15:24 Ответить
ВАШУ ДИВИЗІЮ..... !!!!

це ж суддя!!!
завтра він підсудного покусає, падлюка !
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19.01.2021 15:58 Ответить
Потрібно пройти судді тест, чи вона не хвора на сказ, а скаженних псів стріляють.
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19.01.2021 22:42 Ответить
Так что это человек, который покусал полицейского продолжал работать судьей все эти три года? Судить? Серйозна?
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19.01.2021 15:16 Ответить
І буде отримувати пенсію мінімум 67 тисяч гривень в місяць. За 2020 рік в УКраїні виросли пенсії суддів на 22 тисячі в місяць, ріст з 45 тисяч до 67тисяч, а також мінімальні пенсії для мільйонів на 100 гривень у місяць.
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19.01.2021 15:38 Ответить
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19.01.2021 15:40 Ответить
Ага, а холопам цапа крутить и ку три раза........
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19.01.2021 15:42 Ответить
ну и правильно, прививки потом же всем сделали
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19.01.2021 15:17 Ответить
Хоть не отмазали, уже прогресс. А премия, то таке, он наверстает.
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19.01.2021 15:18 Ответить
зе дно
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19.01.2021 15:18 Ответить
Кто смотрел, на каком ролике и какая минута момент вкушения? А то этот бред не охота весь пересматривать
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19.01.2021 15:18 Ответить
У моей знакомой маленькая дочка как-то покусала собаку, но покусать полицейского - это судья нужен.
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19.01.2021 15:19 Ответить
да если бы он его загрыз насмерть - ему бы ничего не было... разницы между этим псом и ***** из конституционного суда, принципиальной нету - они над законом, они и их семьи - неприкосновенные.
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19.01.2021 15:19 Ответить
Покусала собака -- **** и падла.
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19.01.2021 15:20 Ответить
Собаку бы усыпили.........
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19.01.2021 19:53 Ответить
Вопросы есть?
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19.01.2021 15:21 Ответить
Нет. Стреляй.
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19.01.2021 15:34 Ответить
В мешок и за борт. "Не долго мучалась старушка в умелых боцмана руках"
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19.01.2021 15:44 Ответить
Договаривать нужно. Лишили премии, дали надбавку. А по сути это две с...ки, так что насрать.
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19.01.2021 15:22 Ответить
.

зеля ? твой выход ? ( уход ? )
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19.01.2021 15:23 Ответить
Позвольте! Но как он работал в очистке в суде?
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19.01.2021 15:25 Ответить
Судье, который покусал патрульного, дали минимальное наказание - лишили премии - Цензор.НЕТ 7508
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19.01.2021 15:26 Ответить
Йому Тупицький рекомендацію дав
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19.01.2021 15:37 Ответить
Шоб Іван був шкуру зняли б , а так суддья не гарно якось , орден як мінімум заробив, за важку схватку з патрульним.
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19.01.2021 15:25 Ответить
та судді у нас усі оскаженілі.
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19.01.2021 15:29 Ответить
здичавилі судді ..
свого часу 200 років тому у Салтикова-Щедрина були здичавилі поміщики,
а зараз в Україні судді і прокурори від безкарності втрачають цивілізований вигляд і
цивілізовані манери
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19.01.2021 15:29 Ответить
Теперь покусанный заразился и тоже зомби судья?
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19.01.2021 15:31 Ответить
а Рифмастер, который вообще не при делах, сидит за решеткой.
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19.01.2021 15:33 Ответить
Так враги же Украины у власти.
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19.01.2021 15:35 Ответить
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 9654
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19.01.2021 15:39 Ответить
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
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19.01.2021 15:39 Ответить
Нуна было на цепь посадить, индюка. Вот это круговая порука... Вот это я понимаю! Высший пилотаж! И мы еще боремся за... (с).
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19.01.2021 15:41 Ответить
А как же полиция? Утёрлась? Простила уроду в мантии его выходки? А управление машины в бухом состоянии не подлежит уже наказанию? Как - то всё это дико выглядит....Хочется вмешаться.... С дробовиком....
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19.01.2021 15:41 Ответить
людоед в прямом смысле слова.
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19.01.2021 16:04 Ответить
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 2134
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19.01.2021 16:04 Ответить
неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения -- и у него не только не отобрали права, но и оставили на должность судьи. впрочем, ничего удивительного.
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19.01.2021 16:05 Ответить
бабам вообще нужно запретить употреблять спиртное на законодательном уровне-только накатят сразу в *****-ку превращаются
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19.01.2021 16:09 Ответить
Надо было судье зубы выбить....
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19.01.2021 16:32 Ответить
Вообще-то премию прежде довали за высокие достижения в труде, а сейчас- устойчивая прибавка к зарплате чиновникам- работаешь, или нет, Даже если месяц на больничном. Премии лишили за хулиганство- агония постсовка.
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19.01.2021 16:42 Ответить
Жоден пес так би з патрульним не поступив - це я знаю точно...Тільки судді здатні на таке...
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19.01.2021 16:55 Ответить
Шкода, що хлопці після слів москворотого « я судья», помітно зашарілись перед чорноротими ******.
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19.01.2021 18:18 Ответить
Блин... я бы тоже отдал бы 5 премий... но что бы покусать по пьяне хотябы одного полицая!
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19.01.2021 19:10 Ответить
Какой позор и судье и Второй Дисциплинарной палате (((((
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19.01.2021 19:21 Ответить
Я так понимаю, что людоедство это нормально для нынешних украинских "судей"?! Вот если бы этот ирод "закусил" патрульным, неужели и тогда бы его не уволили неуважаемые судьи?
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19.01.2021 22:07 Ответить
Все устраиваются, когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так все люди. Несчастные. И нет жизни. Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и - пируют.
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20.01.2021 00:18 Ответить
Три мысяці без премії? А премія за що?
Я би зобов"язав фігуранта на 3 місяці ходіння у металевому наморднику без права знімання.
Ну, приблизно так
Судді, який покусав патрульного, дали мінімальне покарання - позбавили премії - Цензор.НЕТ 9140
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20.01.2021 09:13 Ответить
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!!
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20.01.2021 09:18 Ответить
 
 