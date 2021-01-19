Судье, который покусал патрульного, дали минимальное наказание - лишили премии. ВИДЕО

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Овидиопольского районного суда Одесской области Кочко В.К., который в 2018 году покусал полицейского, и назначила ему минимальное наказание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Овидиопольского районного суда Одесской области Кочко В.К. по жалобе управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции.

При рассмотрении дела УПП в Одесской области ДПП дважды принял участие в режиме видеоконференции в заседании Палаты. Также было обеспечено участие свидетелей (полицейских).

По результатам рассмотрения в соответствии с Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 18.01.2021 к судье Кочко В.К. применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат к должностному окладу на три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За укус патрульной девушку приговорили к двум годам ограничения свободы, - полиция

Напомним, 26 июля 2018 в 01.20 ч. в районе дома 3 Серединского сквера сотрудниками Управления патрульной полиции в Одесской области за нарушение ПДД - проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора, был остановлен автомобиль Nissan Leaf. Во время общения у патрульных инспекторов возникло подозрение относительно алкогольного опьянения водителя транспортного средства.

На месте правонарушения также находились активисты, которые пытались обвинить женщину-водителя в подмене, а именно: якобы управлял машиной мужчина, который во время остановки пересел на сиденье пассажира. Мужчина отказывался общаться, выражался нецензурной лексикой, кусал инспекторов полиции, проявлял неуважение к должностным лицам полиции, при этом подчеркивая свой статус.

38-летняя женщина согласилась пройти проверку с помощью алкотестера Драгер, который подтвердил положительный результат — 1,15 промилле. Относительно правонарушителя работниками УПП в г. Одессе ДПП был составлен протокол по делу об административном правонарушении предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Овидиопольский районный суд Одесской области.

Дебоширом оказался судья Овидиопольского районного суда Одесской области Владимир Кочко, который уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.