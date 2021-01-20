В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
В Україні планують створити реєстр вакцинованих проти коронавірусу, щоб знати кількість українців, які були вакциновані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у відео на Facebook-сторінці партії "Слуга народу" заявив нардеп Михайло Радуцький.
"Буде створено реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше, - ми маємо знати кількість провакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко створити, по-друге, - ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, по-третє, - міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих", - розповів парламентарій.
За словами Радуцького, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що вже цього тижня МОЗ визначиться з постачальником послуги з логістики на низьких температурах перевезення вакцин.
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типо это очень странно и т.д.
Все попытки создать вакцины против коронавирусов ранее оканчивались неудачей, поскольку после повторного заражения привитые животные неизменно болели тяжелее, чем непривитые, и погибали. По этой причине этап исследований на людях даже и не начинался. За крайне тяжелое протекание болезни у привитых ответственнен эффект ADE (более быстрое размножение вируса в присутствии специф. антител). При создании новой вакцины от ковида этап испытаний на животных был пропущен... читай-те думай-те решай-те (с)
со списками кто, куда и сколько (до копеечки)
и основания на выделение-распределение-перераспределение денег (кто куда и нафига?)
А навіщо тоді потрібні паспорти про щеплення вакциною на КОВІД-19, коли ті, що будуть вакциновані, а значить мати індивідуальний і загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити не вакцинований громадянин навіть хворий на коронавірус? Де логіка? А от коли після вакцинації буде другим етапом, (як для раба римлян) паспорт вакцинації у вигляді біочипа чи пластикової картки то такі раби є потенційними клієнтами для прибутків фармкорпорацій..
А для этого надо провести массовое тестирование населения.
Но тут есть два минуса:
1) появятся доказательства, что статистика Степанова взята с потолка;
2) на вакцинации будет сложно заработать (зачем переболевшим покупать вакцину?)
Но есть и плюсы
1) можно будет заработать на массовом тестировании;
2) если результаты массового тестирования сделать закрытым и провакцинировать переболевших чем угодно (хоть физраствором), то эффективность любой вакцины будет 100%. (Только Спутник-V не колите, а то на побочных спалитесь)
Аналогичные требования должны быть при приеме на работу (как официально, так и по трудовому договору), при отправки детей в школу (справка на всех прописанных по месту проживания ребенка)
так же справка предъявляется при покупке билета в междугороднем и пригородном транспорте....
Стоимость прививки определяется местными медицинскими учреждениями имеющими соостветствующий сертификат выданный министерством здравоохранения...
Сейчас нет более вважной задачи чем безопасность и здоровье людей...