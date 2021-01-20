В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

В Україні планують створити реєстр вакцинованих проти коронавірусу, щоб знати кількість українців, які були вакциновані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відео на Facebook-сторінці партії "Слуга народу" заявив нардеп Михайло Радуцький.

"Буде створено реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше, - ми маємо знати кількість провакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко створити, по-друге, - ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, по-третє, - міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих", - розповів парламентарій.

За словами Радуцького, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що вже цього тижня МОЗ визначиться з постачальником послуги з логістики на низьких температурах перевезення вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький