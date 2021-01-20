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В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

В Україні планують створити реєстр вакцинованих проти коронавірусу, щоб знати кількість українців, які були вакциновані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відео на Facebook-сторінці партії "Слуга народу" заявив нардеп Михайло Радуцький.

"Буде створено реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше, - ми маємо знати кількість провакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко створити, по-друге, - ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, по-третє, - міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих", - розповів парламентарій.

За словами Радуцького, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що вже цього тижня МОЗ визначиться з постачальником послуги з логістики на низьких температурах перевезення вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький

Автор: 

карантин (18172) реєстр (846) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
кРадуцкий мерзавец и вор.
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20.01.2021 11:53
+12
очередной распил бабла
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20.01.2021 11:52
+10
В Украине будет создан реестр благонадежных людей, легко поддающихся внушению.
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20.01.2021 12:07
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очередной распил бабла
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20.01.2021 11:52 Відповісти
кРадуцкий мерзавец и вор.
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20.01.2021 11:53 Відповісти
бред от другана Лысого Димона распил бабла на базу по и прочее Вакцины ещё не закупили но на базе заработаем
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20.01.2021 11:53 Відповісти
Перші записи вже здійснено: Радуцький, Шмигаль..
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20.01.2021 11:54 Відповісти
О, теперь можно не проводить перепись населения
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20.01.2021 11:55 Відповісти
Ну не знаю, но я знаю точно что в Украине будет создан реестр мародеров для их ликвидации ..
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20.01.2021 11:57 Відповісти
А ещё вакцинированным будут вешать под нос специальные колокольчики
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20.01.2021 11:59 Відповісти
будет .- Чего не будет/.В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. / Не будет наказания "избранного" Радуцкого из обезьянника Коломойского.
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20.01.2021 12:00 Відповісти
Ну и шо нам от этого ? Вакцинация где ?
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20.01.2021 12:00 Відповісти
Интересно, по идее, в этом "реестре" должна быть дата вакцинации. Ооочень хочу увидеть даты вакцинации наших: депутатов, министров, судей, прокуроров и пр. "с возможностями".
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20.01.2021 12:03 Відповісти
ну нарисуют какую угодно дату - уже ж с анализами покемона оманского, потерпевшего прокатило? прокатило! что в базу своих не внесут с какой угодно датой?
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20.01.2021 12:50 Відповісти
еще и грят шо "встраивается в геном"
типо это очень странно и т.д.
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20.01.2021 12:16 Відповісти
да !!! и типо после этого вам будет уже не страшно и не будет влиять на ваше здоровье , и вы сможете употреблять любые продукты с любым содержанием ГМО - вы мол сами станете как ГМО..(получается ведь так) !!!! (немного перефразированный Билл Гейтс)
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20.01.2021 12:26 Відповісти
Видел - снесли комент о вакцинации.. значить правда !!!
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20.01.2021 12:27 Відповісти
Оставлю еще раз ...
Все попытки создать вакцины против коронавирусов ранее оканчивались неудачей, поскольку после повторного заражения привитые животные неизменно болели тяжелее, чем непривитые, и погибали. По этой причине этап исследований на людях даже и не начинался. За крайне тяжелое протекание болезни у привитых ответственнен эффект ADE (более быстрое размножение вируса в присутствии специф. антител). При создании новой вакцины от ковида этап испытаний на животных был пропущен... читай-те думай-те решай-те (с)
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20.01.2021 12:29 Відповісти
Нехай ще почитають чим закінчилась вакцинація від SARS всім буде інтересно
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20.01.2021 14:27 Відповісти
В Украине будет создан реестр благонадежных людей, легко поддающихся внушению.
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20.01.2021 12:07 Відповісти
Ще нема ні вакцини, ні шприців, ні місць де це відбуватиметься, а вони вже складатимуть списки.В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3690
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20.01.2021 12:08 Відповісти
Так это проще простого. Есть тетрадь и ни чего не записывай. Работа идет.
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20.01.2021 12:13 Відповісти
а как насчёт обязательного ношение Вакцинштерн на левой стороне груди ?
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20.01.2021 12:10 Відповісти
І змінити назву нашої нещасної країни на Освенцим.
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20.01.2021 12:59 Відповісти
А клеймо на лбу будут ставить? Или номер на руке?
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20.01.2021 12:10 Відповісти
а может сначала аудит ковидного фонда??
со списками кто, куда и сколько (до копеечки)
и основания на выделение-распределение-перераспределение денег (кто куда и нафига?)
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20.01.2021 12:11 Відповісти
В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9907
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20.01.2021 12:14 Відповісти
Ну, теперь я спокоен. Вакцинация населения Украины, считай, удалась.
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20.01.2021 12:20 Відповісти
Слишком много спекуляций на вирусе.Это чисто политический и экономический шантаж.Всякие "ковид-паспорта";"реестры" и прочие намордники-ограничения,по сути являют собой нарушения прав человека, нарушения конституции.Поэтому только стрелять на звук.Только радикальные меры.
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20.01.2021 12:22 Відповісти
Половина вакцин піде контрабандою зі сходу,з заходу без жодного реєстру...І цей бардак створив сам Радуцький разом з Степановим,замутили воду...щоб легше красти...
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20.01.2021 12:28 Відповісти
Сенс? І як, кожних пів року чи три місяці туди вноситись?
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20.01.2021 12:31 Відповісти
НА ВАКЦИНАЦІЮ..В Україні буде створено реєстр вакцинованих проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6317
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20.01.2021 12:37 Відповісти
Сколько стоит занесение в реестр без вакцинации?
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20.01.2021 12:39 Відповісти
Як великій рогатій худобі повісять зелені бірки !
А навіщо тоді потрібні паспорти про щеплення вакциною на КОВІД-19, коли ті, що будуть вакциновані, а значить мати індивідуальний і загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити не вакцинований громадянин навіть хворий на коронавірус? Де логіка? А от коли після вакцинації буде другим етапом, (як для раба римлян) паспорт вакцинації у вигляді біочипа чи пластикової картки то такі раби є потенційними клієнтами для прибутків фармкорпорацій..
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20.01.2021 12:41 Відповісти
Это тот Радуцкий, который продал в Китай все маски и наварил на этом 186 млн гривен? Интересно, сколько этот Радуцкий на вакцинации наварит?
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20.01.2021 12:53 Відповісти
Если хочется реестры создавать, то логичнее было начать с реестра переболевших.
А для этого надо провести массовое тестирование населения.
Но тут есть два минуса:
1) появятся доказательства, что статистика Степанова взята с потолка;
2) на вакцинации будет сложно заработать (зачем переболевшим покупать вакцину?)
Но есть и плюсы

1) можно будет заработать на массовом тестировании;
2) если результаты массового тестирования сделать закрытым и провакцинировать переболевших чем угодно (хоть физраствором), то эффективность любой вакцины будет 100%. (Только Спутник-V не колите, а то на побочных спалитесь)
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20.01.2021 12:58 Відповісти
І ще один прікол якщо перехворів то 8 місяців маєш імунітет а якщо ще в той час контактував з хворими то імунітет відновлюється а якщо вакцинуєшься то 3-4 місяці причому 1 місяць поки не получив 2 дозу тільки у 50% імунутет
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20.01.2021 14:30 Відповісти
ну никак нельзя сделать отчет как по регистрации больных, сводкой. нужно, выделить бабла, забашлять ...уеву тучу за программу, поставить своих на контроль. ну как всегда.......у нас же все начинаеться с комиссий подгрупп комитетов лиш бы рвануть из бютжета. а настоящая цель, х...й с ней
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20.01.2021 13:07 Відповісти
пример. чтоб усыпать дорогу с селе нужно (7 камазов щебня) 42тыс. грн и экскаватор 5,5 тыс, но нужно сделать смету. ВНИМАНИЕ!!!!!!! за 130000грн. понятно куда уходят деньги???. общая сумма равна трем таким сельским улицам
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20.01.2021 13:13 Відповісти
Абсолютно правильное решение..теперь при требовании любой справки нужно будет предъявить справку о вакцинации....действие справки раз в 3 месяца по мере мутации коронавируса...
Аналогичные требования должны быть при приеме на работу (как официально, так и по трудовому договору), при отправки детей в школу (справка на всех прописанных по месту проживания ребенка)
так же справка предъявляется при покупке билета в междугороднем и пригородном транспорте....
Стоимость прививки определяется местными медицинскими учреждениями имеющими соостветствующий сертификат выданный министерством здравоохранения...
Сейчас нет более вважной задачи чем безопасность и здоровье людей...
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20.01.2021 14:38 Відповісти
А этот проталкиватель вакцинации может внятнообъяснить на основании каких нормативных документов он собирается без моего согласия заносить в какой-то реестр мои персональные данные, к которым относится и вакцинация? Только, пожалуйста ссылка на конкретный документ, а не кивание - вот у них там в Англии, Зимбабве, Бразилии....!. Человек даже о вакцинации принимает решение лично без участия Радуцкого. И для чего это делается? А вот нормальные люди подозревают, что таким способом готовятся поделить делить, на тех и на этих. Потом этим туда и туда нельзя, а тем можно, в итоге можно часть людей согнать в гетто и отобрать всё, что они имеют, сделать рабами .Можно на работу не принимать и не пускать, можно пенсии и льготы не выплачивать без вакцинации. А может это чей-то глобальный заказ? А что они собираются делать, если, например, процентов 70 откажутся от вакцинации? А почему не создают реестр на туберкулезников, на больных раком, на диабетчиков, чтобы по его словам за ними следить, как они выживают? Или они не интересны? А кто однозначно доказал, что вакцина - это панацея, но это же даже не лекарство, а профилактика? Они до сих пор не могут дать однозначный ответ по тестированию, которое дает за несколько дней противоположные результаты. Потому что во главу угла поставлена задача заработать большие деньги, особенно на вакцине, а потом строить подобие Путинскому дворцу( это кошмар!) - https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&feature=youtu.be!
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20.01.2021 14:52 Відповісти
Він зі Шмигалем вже перші у реєстрі!!!
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20.01.2021 17:35 Відповісти
 
 