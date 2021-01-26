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"Одесі не два століття, а понад шість", - інститут національної пам’яті випустив ролик про історію південного міста. ВIДЕО

Інститут національної пам'яті випустив відео, в якому розвінчує міф про заснування Одеси Катериною Другою в 1794 році.

Це третій ролик краєзнавчих лекцій "Український Південь", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту нацпам'яті.

Відео "розповідає про ранню історію Одеси та деконструює імперські міфи щодо віку міста", - сказано в повідомленні на сайті.

"Одесі не два століття, а понад шість. Всі підтвердження - у відкритому доступі. Є тільки міф, в який наполегливо вірять покоління. На догоду російським імператорам у нашого міста вкрали 400 років історії", - стверджують автори ролика.


Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) історія (1071) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+28
Ідіот!. До того, як стать "Хаджибєєм", він був "Качубіївим", портом Великого князівства Литовського, на Чорному морі... Через нього в ВКЛ їздили посольства всього Чорноморського басейну, а такод представники вселенського патрарха... Читай літописи польські...
А Україна була його складовою частиною...(Князівства, не порту...).
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26.01.2021 20:28
+27
а что сегодняшняя история тому не подтверждение посмотрите как Параша переписывает на ходу историю 10-15 летней давности подает ее под нужным ей углом и точками зрения так что верю и так оно и есть что Одесса гораздо старше чем решили в Санкт Петербурге в свое время в угоду немецкой куртизанке Катьке...
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26.01.2021 20:21
+18
До Хаджибея це було місто Кочубей - це відоме козацьке прізвище.
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26.01.2021 20:36
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А Николаев, Мариуполь, Запорожье, Херсон, Днепр... и еще куча которые считаются основанными кацапами?
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26.01.2021 21:43 Відповісти
далі буде
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26.01.2021 21:54 Відповісти
В Хаджибеевском лимане в 70е тюлью рачков ловили и варили...
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26.01.2021 23:16 Відповісти
Маскали с камуняками всю историю переписали.
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26.01.2021 23:30 Відповісти
Так сколько лет ОДЕССЕ ? Не тем поселения моторые вереницей тянутся за всеми древнегреческими римскими византийскими османскими турецкими рускими ? Сколько лет Одессе ? Та что имеет свою собственную историю своих героев, писателей капитанов и просто Одеситов . Сколько Одессе лет ?
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27.01.2021 02:50 Відповісти
"Одессе не два века, а более шести тысяч лет, - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города.
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27.01.2021 02:51 Відповісти
XIX ст. вигадана москалями загарбниками "Новоросія". Тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській губерніях становила 74%. А не слов'ян «великоросів - москалів» в Херсонській губернії (включаючи Одещину) було тільки жалюгідних 3%.
На території нинішньої нібито з нуля заснованої москалями - загарбниками Одеси ще раніше з часів раннього середньовіччя було - італійське місто- колонія, потім литовський порт, пізніше знаходилося містечко Хаджибей (Кацюбеїв), населене переважно татарами-ногайцами. Також там була і турецька фортеця.
Задовго до приходу окупаційної імперської адміністрації москалів на околиці навколо Хаджибея дуже багато проживало українців. І саме козацькі полки які під проводом Хосе де Рібаса першими видерлися на стіни фортеці Хаджибей в 1789 році. Українці випилювали перші цегляні блоки черепашнику для розбудови міста вже як Одеси, вони ж і стали першими численними забудовниками і жителями нового багатонаціонального міста заснованого нібито нашими ворогами окупантами москалями.
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27.01.2021 06:20 Відповісти
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