"Одесі не два століття, а понад шість", - інститут національної пам’яті випустив ролик про історію південного міста. ВIДЕО

Інститут національної пам'яті випустив відео, в якому розвінчує міф про заснування Одеси Катериною Другою в 1794 році.

Це третій ролик краєзнавчих лекцій "Український Південь", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту нацпам'яті.

Відео "розповідає про ранню історію Одеси та деконструює імперські міфи щодо віку міста", - сказано в повідомленні на сайті.

"Одесі не два століття, а понад шість. Всі підтвердження - у відкритому доступі. Є тільки міф, в який наполегливо вірять покоління. На догоду російським імператорам у нашого міста вкрали 400 років історії", - стверджують автори ролика.



