"Одесі не два століття, а понад шість", - інститут національної пам’яті випустив ролик про історію південного міста. ВIДЕО
Інститут національної пам'яті випустив відео, в якому розвінчує міф про заснування Одеси Катериною Другою в 1794 році.
Це третій ролик краєзнавчих лекцій "Український Південь", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту нацпам'яті.
Відео "розповідає про ранню історію Одеси та деконструює імперські міфи щодо віку міста", - сказано в повідомленні на сайті.
"Одесі не два століття, а понад шість. Всі підтвердження - у відкритому доступі. Є тільки міф, в який наполегливо вірять покоління. На догоду російським імператорам у нашого міста вкрали 400 років історії", - стверджують автори ролика.
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На території нинішньої нібито з нуля заснованої москалями - загарбниками Одеси ще раніше з часів раннього середньовіччя було - італійське місто- колонія, потім литовський порт, пізніше знаходилося містечко Хаджибей (Кацюбеїв), населене переважно татарами-ногайцами. Також там була і турецька фортеця.
Задовго до приходу окупаційної імперської адміністрації москалів на околиці навколо Хаджибея дуже багато проживало українців. І саме козацькі полки які під проводом Хосе де Рібаса першими видерлися на стіни фортеці Хаджибей в 1789 році. Українці випилювали перші цегляні блоки черепашнику для розбудови міста вже як Одеси, вони ж і стали першими численними забудовниками і жителями нового багатонаціонального міста заснованого нібито нашими ворогами окупантами москалями.