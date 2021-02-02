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"Правильно, переводите, перекладайте": мер Миколаєва Сєнкевич під час сесії міськради перекладав українською мовою виступи депутатів ОПЗЖ. ВIДЕО

На сесії Миколаївської міської ради депутат від ОПЗЖ Владислав Чайка почав говорити російською мовою, після чого мер Олександр Сєнкевич почав синхронно перекладати його виступ українською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

Під час засідання Чайка взяв слово, щоб внести до порядку денного ще один проєкт рішення. Депутат почав говорити російською мовою, після чого йому зробили зауваження активісти, присутні в залі.

"Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою", - відповів їм Чайка.

Після цього мер Миколаєва Сєнкевич нагадав депутату, що відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати мають виступати українською.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - сказав Чайка.

Далі Сєнкевич почав перекладати виступ Чайки українською мовою. Мер Миколаєва продовжив перекладати всі його фрази, які він озвучував російською мовою. Також міський голова почав перекладати виступ іншого депутата із фракції ОПЗЖ - Олександра Медведєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу"

Автор: 

депутат (1775) Миколаїв (1803) українська мова (833) Сєнкевич Олександр (229) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+65
"Правильно, переводите, перекладайте": мэр Николаева Сенкевич во время сессии горсовета переводил на украинский язык выступления депутатов ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7075
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02.02.2021 13:59
+45
Красень!
Тролінг хай-левел!
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02.02.2021 14:07
+45
За багато честі для свинособаки! Порушує закон України - слово не надавати!!! У побуті та в житті як хоче, а от на роботі тільки державною!!!
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02.02.2021 14:09
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02.02.2021 17:06 Відповісти
"Правильно, переводите, перекладайте": мер Миколаєва Сенкевич під час сесії міськради перекладав українською мовою виступи депутатів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2622
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02.02.2021 16:34 Відповісти
Если вы чего то не видите - это не значит что его нет.
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02.02.2021 20:56 Відповісти
Потрібно було зупинити виступ і змусити кацапорильного дебіла найняти собі професійного і сертифікованого перекладача за власний рахунок з похвилинною оплатою. Дуже швидко до дебіла дійде що дешевше вивчити українську в Україні.
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02.02.2021 17:01 Відповісти
Так они знают и понимают, но быдло-вата идет на принцип, и показывает что Украинский язык ему противен!(((((Во всех странах госслужащий обязательно выступает на государственном языке, и только у нашего быдла какая разница!((
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02.02.2021 18:47 Відповісти
Та він же сказав, що знає добре українську, вчити його можна хіба поважати українські закони, або видворити і забрати паспорт.
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02.02.2021 19:59 Відповісти
Потрібно позбавляти мандата таких депутатів оленів
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02.02.2021 17:01 Відповісти
Тільки в Україні можна державному службовцю, поліцейському, врачеві, учителю варнякать на недержавній мові, в інших країнах вилетів би зі служби, як корок із шампанського!
Диктатура Закону розпочинається із державної мови!
Меру респект, але не перекладать треба було, а лишити слова!
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02.02.2021 17:12 Відповісти
Почему не принять русский - вторым государственным? В этом случае, будь это украинский или русский, но все граждане Украины будут говорить на родном для себя и государственном языке. Тоже мне проблема.
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02.02.2021 17:32 Відповісти
*** вам а не второй государственный!)))Надо как в Литве, не знаешь язык, хер какую должность займешь))Вата по пенилась и обосралась, теперь тихо сидят в Литве)))
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02.02.2021 18:42 Відповісти
Я в принципе и не имею ничего против если кто-то не согласен с этой моей точкой зрения, тут легко понять. Но при этом я сомневаюсь, что в Литве тоже пол страны на русском болтали, хотя кто знает. В общем, я бы хотел этого вопроса на референдум. Если люди проголосуют нет, я бы смирился наверное. Ну а хамить как бы не обязательно, я чисто из практических соображений такую позицию имею, зачем людей напрягать и сознательно создавать кому-то неудобства? Я не настолько злобный.
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02.02.2021 19:38 Відповісти
Треба викорінити рузький язік і все кацапське з України, щоб такі як ти не орали "ввєді, защіті, рузькіх мовой насілуют". Жалко, що немає закону про депортацію на історичну родіну: це па-рускі, це вони б розуміли. По доброму вони не розуміють
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02.02.2021 20:32 Відповісти
Для того щоб російськомовні постійно відчували тиск та дискомфорт, це фактори психологічного тиску, щоб російськомовні постійно почували себе зайвими та небажаними у цій країні. Це буде спонукати їх або до еміграції, або до поступової асиміляції.
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02.02.2021 22:11 Відповісти
Если для страны нежеланной является чуть ли не половина населения, это может иметь несколько другие последствия, чем те, что были перечислены. Думаю сами догадаетесь, какие.
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02.02.2021 22:19 Відповісти
Українською будь ласка
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02.02.2021 22:21 Відповісти
Не все потеряно)))Главное первый нормально разговаривает на Украинском, но нет, вата-принцип((
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02.02.2021 18:39 Відповісти
Красава!!!!
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02.02.2021 19:01 Відповісти
Респект Сєнкевичу Олександру Федоровичу! Країна має знати своїх найкращих громадян: 1999-2004 - навчався у МДУ імені Петра Могили на факультеті комп'ютерних наук, де здобув освіту за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
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02.02.2021 19:06 Відповісти
Респект
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02.02.2021 19:32 Відповісти
Как уже достали эти ОПЗаЖопные ватные жлобы, со своим - "Я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Но гаварить буду парюзге, у меня папа с мамой на нем гаварили и диды ваевале".
Если для тебя, мразь лицемерная, нет разницы, так говори на украинском, тем более того требует закон.
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02.02.2021 19:33 Відповісти
Перед виборами всі кандидати повинні здати екзамен з української мови. І встановити прохідний бал. Не здав, допобачення, знімають з виборчих перегонів.
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02.02.2021 19:48 Відповісти
Краще перевіряти на лишню хромосому: є така - в больнічку.
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02.02.2021 20:26 Відповісти
Сенкевiч наш мэр! я iм пишаюсь! не дарма я за нього голосував!
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02.02.2021 19:56 Відповісти
У мэра очень хорошая, правильная фамилия: шляхетная, древняя и благозвучная.
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03.02.2021 04:09 Відповісти
Молодець мер. Але це малодієво, сепарні плювати на мову і український народ.
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Миколаїву пощастило з мером. Молодець!)
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02.02.2021 21:22 Відповісти
владислав чайка - це головний риг конкурент Сенкевича на виборах. Проте Сенкевич набрав майже вдвічі голосів , ніж чайка. отже миколаївці підтримали нормального проукраїнського мера, а не паршивого сепара рига
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02.02.2021 22:57 Відповісти
Полностью поддерживаю
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03.02.2021 01:24 Відповісти
Мэр - СПАСИБО!!!!! ВЫ Человек который достоин УВАЖЕНИЯ!!!! СПАСИБО!!!
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03.02.2021 09:21 Відповісти
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