"Правильно, переводите, перекладайте": мер Миколаєва Сєнкевич під час сесії міськради перекладав українською мовою виступи депутатів ОПЗЖ. ВIДЕО

На сесії Миколаївської міської ради депутат від ОПЗЖ Владислав Чайка почав говорити російською мовою, після чого мер Олександр Сєнкевич почав синхронно перекладати його виступ українською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

Під час засідання Чайка взяв слово, щоб внести до порядку денного ще один проєкт рішення. Депутат почав говорити російською мовою, після чого йому зробили зауваження активісти, присутні в залі.

"Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою", - відповів їм Чайка.

Після цього мер Миколаєва Сєнкевич нагадав депутату, що відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати мають виступати українською.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - сказав Чайка.

Далі Сєнкевич почав перекладати виступ Чайки українською мовою. Мер Миколаєва продовжив перекладати всі його фрази, які він озвучував російською мовою. Також міський голова почав перекладати виступ іншого депутата із фракції ОПЗЖ - Олександра Медведєва.

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