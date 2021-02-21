Проведено профілактичне відпрацювання Мирнограду на Донеччині, - штаб ООС. ВIДЕО
Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії провели оперативно-профілактичне відпрацювання території населеного пункту Мирноград Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"З метою профілактики, попередження і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлення антигромадського елементу, стабілізації оперативної обстановки та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки громадян із залученням працівників ГУНП в Донецькій області, Покровського РУП ГУНП в області, управління патрульної поліції в Донецькій області у взаємодії з Національною гвардією України, ППСПОП ГУНП в областях, залучених до операції Об’єднаних сил, було організовано та проведено оперативно-профілактичне відпрацювання території населеного пункту Мирноград Донецької області", - підкреслюється в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Під цією назвою існує з радянських часів.
З Нового року зачинили, мабуть через нерентабельність.
Будьте гуманними😎
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
.