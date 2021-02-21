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Новини Відео Операція Об'єднаних сил
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Проведено профілактичне відпрацювання Мирнограду на Донеччині, - штаб ООС. ВIДЕО

Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії провели оперативно-профілактичне відпрацювання території населеного пункту Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З метою профілактики, попередження і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлення антигромадського елементу, стабілізації оперативної обстановки та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки громадян із залученням працівників ГУНП в Донецькій області, Покровського РУП ГУНП в області, управління патрульної поліції в Донецькій області у взаємодії з Національною гвардією України, ППСПОП ГУНП в областях, залучених до операції Об’єднаних сил, було організовано та проведено оперативно-профілактичне відпрацювання території населеного пункту Мирноград Донецької області", - підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ять найманців РФ

Нацполіція (15164) Донецька область (8453) Національна гвардія (1528) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1466
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21.02.2021 13:29
+15
Как-то так...

Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5412
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21.02.2021 13:25
+13
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"








Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:


Від Донецька до Кремля - українська це земля.


Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки


Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!


Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.


Жаль, що путін це не знає,


на Вкраїну зазіхає.


Де стояли шахт громади


він поставив свої "Гради".


Зруйнував наші мости


І наставив блокпости.


Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".


Де були сади, левади,


зараз там його гармати.


Де хліба росли високі,


вирви там навкруг глибокі.


Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.


Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.


Надсила на нас конвої ************* зброї.


Він мінує лани чисті -


так робили лиш фашисти.


Ллється кров в моїй країні


Та не вмерти Україні,


Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,


За землю мою святую,


за пролиту кров людськую,


За могили в чистім полі,


за всі зламанії долі,


За скалічених людей


І за смерть малих дітей.


Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!


І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.


Я благаю на колінах:


"Мир дай, Боже, Україні!"


Щастя дай захисникам,


її донькам і синам.


Матір Божа, я благаю,


спокій дай моєму краю,


Дай загиблим місце в раю -


я молю тебе, благаю!


путіна я проклинаю,"


щоб ти здох", йому бажаю.


В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,


Та залишиться країна,


наша ненька Україна.


Вільная і працьовита,


не раз кровію полита.








P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .


.
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21.02.2021 13:50
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Как-то так...

Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5412
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21.02.2021 13:25 Відповісти
Переведите, что это означает? Облава, устроенная украинскими карателями на всех русскоговорящих граждан Мирнограда?
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21.02.2021 13:26 Відповісти
Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1466
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21.02.2021 13:29 Відповісти
Магазин в окупованій Макіївці.
Під цією назвою існує з радянських часів.
З Нового року зачинили, мабуть через нерентабельність.
Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4989
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21.02.2021 13:35 Відповісти
Мабуть, українське "Паляниця" не сподобалось. Ну так перейменуйте в "Батон" чи "Буханка", але нащо ж зачиняти.
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21.02.2021 16:04 Відповісти
задача со звёздочкой - выговорить "нісенітниця"!
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21.02.2021 13:47 Відповісти
Это языковой геноцыд! 😁
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21.02.2021 13:52 Відповісти
Та, "по вас", а не "за вами". А то ще й по вас прийде МП.
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21.02.2021 14:21 Відповісти
Искали подходящего мальчика для распятия.
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21.02.2021 13:31 Відповісти
Задули пеной эпилептического снегиря в трусиках.
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21.02.2021 13:33 Відповісти
на посіпак ***** і снігурів.
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21.02.2021 13:39 Відповісти
Дякую вам та усім, хто відповів. .шкода, що заспамили питання - вважатиму, що переоцінив здатніть сприймати сарказм у деяких читачів.
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22.02.2021 11:25 Відповісти
Я б там профілактичну зачистку всього дамбаса зробив. Не напишу як, бо забанять.
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21.02.2021 13:43 Відповісти
Ну не всіх підряд. Спочатку поліграф а потім уже : одним матеріальну допомогу; інших на корм ракам.
Будьте гуманними😎
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21.02.2021 13:48 Відповісти
всієї України було б краще
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21.02.2021 15:12 Відповісти
Дивлячись як. Не "градами" ж.
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21.02.2021 18:01 Відповісти
Шуганули місцевих сєпарів...
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21.02.2021 13:46 Відповісти
місцевих шугають а сепарів Київа зязь
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21.02.2021 15:14 Відповісти
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"








Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:


Від Донецька до Кремля - українська це земля.


Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки


Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!


Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.


Жаль, що путін це не знає,


на Вкраїну зазіхає.


Де стояли шахт громади


він поставив свої "Гради".


Зруйнував наші мости


І наставив блокпости.


Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".


Де були сади, левади,


зараз там його гармати.


Де хліба росли високі,


вирви там навкруг глибокі.


Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.


Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.


Надсила на нас конвої ************* зброї.


Він мінує лани чисті -


так робили лиш фашисти.


Ллється кров в моїй країні


Та не вмерти Україні,


Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,


За землю мою святую,


за пролиту кров людськую,


За могили в чистім полі,


за всі зламанії долі,


За скалічених людей


І за смерть малих дітей.


Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!


І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.


Я благаю на колінах:


"Мир дай, Боже, Україні!"


Щастя дай захисникам,


її донькам і синам.


Матір Божа, я благаю,


спокій дай моєму краю,


Дай загиблим місце в раю -


я молю тебе, благаю!


путіна я проклинаю,"


щоб ти здох", йому бажаю.


В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,


Та залишиться країна,


наша ненька Україна.


Вільная і працьовита,


не раз кровію полита.








P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .


.
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21.02.2021 13:50 Відповісти
74-річній мешканці Луганська велика подяка за український вірш, душевний і патріотичний. Пишіть іще. Доброго вам здоров'я і наснаги нам на радість.
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21.02.2021 18:41 Відповісти
Проведено профілактичне відпрацювання Мирнограду на Донеччині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3948
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21.02.2021 13:52 Відповісти
Не обманывайте себя - они прекрасно понимают. И всегда понимали.
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21.02.2021 14:06 Відповісти
сепарне устроили некомфортное пребывание?
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21.02.2021 14:14 Відповісти
Остановили десяток машин с собачкой.собачка Колумбийско-Аргентинское золото не нашла.Патрушев увез все до копейки...
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21.02.2021 14:30 Відповісти
посібників на гілляку!
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21.02.2021 15:00 Відповісти
 
 