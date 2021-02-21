Проведено профілактичне відпрацювання Мирнограду на Донеччині, - штаб ООС. ВIДЕО

Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії провели оперативно-профілактичне відпрацювання території населеного пункту Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З метою профілактики, попередження і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлення антигромадського елементу, стабілізації оперативної обстановки та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки громадян із залученням працівників ГУНП в Донецькій області, Покровського РУП ГУНП в області, управління патрульної поліції в Донецькій області у взаємодії з Національною гвардією України, ППСПОП ГУНП в областях, залучених до операції Об’єднаних сил, було організовано та проведено оперативно-профілактичне відпрацювання території населеного пункту Мирноград Донецької області", - підкреслюється в повідомленні.

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