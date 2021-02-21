Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС. ВИДЕО

Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии провели оперативно-профилактическую отработку территории населенного пункта Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С целью профилактики, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, выявления антиобщественных элементов, стабилизации оперативной обстановки и обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан с привлечением правоохранителей Донецкой области, во взаимодействии с Национальной гвардией Украины и другими подразделениями, вовлеченными в операцию Объединенных сил, была организована и проведена оперативно-профилактическая отработка территории населенного пункта Мирноград Донецкой области", - подчеркивается в сообщении.

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