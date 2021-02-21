Проведена профилактическая отработка Мирнограда на Донетчине, - штаб ООС. ВИДЕО
Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии провели оперативно-профилактическую отработку территории населенного пункта Мирноград Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С целью профилактики, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, выявления антиобщественных элементов, стабилизации оперативной обстановки и обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан с привлечением правоохранителей Донецкой области, во взаимодействии с Национальной гвардией Украины и другими подразделениями, вовлеченными в операцию Объединенных сил, была организована и проведена оперативно-профилактическая отработка территории населенного пункта Мирноград Донецкой области", - подчеркивается в сообщении.
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Під цією назвою існує з радянських часів.
З Нового року зачинили, мабуть через нерентабельність.
Будьте гуманними😎
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
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