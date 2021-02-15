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Бойцы Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в Попасной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бойцы Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в Попасной

Правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Попасной Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"13 февраля во время проверки потенциально опасных зданий в городе Попасной работники Службы безопасности совместно с кинологической парой Национальной гвардии Украины проверяли двор одного из заброшенных домов. У ворот огражденной территории силовики уже наткнулись на так называемую "растяжку" с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф-1. Гвардейский служебный пес, который в тот день нес службу в составе группы, своевременно обнаружил скрытый "сюрприз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре прилегающей к зданию территории, были обнаружены оружие и боеприпасы. На место происшествия вызвали следователей и спасателей.

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Автор: Роман Свиридович
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И зачем про это писать? Поставить ловушки и посмотреть, кто на ветках повис...
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14.02.2021 20:58 Ответить
Эти схроны , если они в реале есть , могут годами не использоваться , и толку от тех ловушек будет , если через 3-5 лет туда случайные люди попадут.
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14.02.2021 21:13 Ответить
Так убрать через 3-5 лет.
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15.02.2021 13:20 Ответить
Сами положили и сами и нашли. Менты и СБУ в секторе так все время делают , теперь еще и гвардия к этой теме подтянулась.
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14.02.2021 21:06 Ответить
специалист по закладке тайников с оружием? живой и на свободе?
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14.02.2021 21:24 Ответить
Я на этой войне провел с августа 14 года по август 18 года , по тому такую мелочь как поставить ловушку я освоил через две недели на передке , а только через год я научился понимать где ее ставить , что бы от нее толк был , а не зайцы подрывались.
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14.02.2021 21:54 Ответить
а мы с 2014 года распространяем военно- разведывательную инфу, просто, в СМИ под видом хвалебных новостей... Бойцы Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в Попасной - Цензор.НЕТ 9593
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14.02.2021 21:08 Ответить
Журналюги не смогут написать то чего не знают , а эту инфу ради пиара как раз метовская пресс служба им и расспостраняет.
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14.02.2021 21:11 Ответить
Детвора давно бы уже нашла , если бы столько времени лежал схрон....У нас шпана сигнальные ракеты поснимали при действующих воинских частях в 2015 ...
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14.02.2021 21:25 Ответить
"13 февраля во время проверки потенциально опасных зданий в городе Попасной работники Службы безопасности совместно с кинологической парой Национальной гвардии Украины проверяли двор одного из заброшенных домов. ---- доблестные чекисты в командировку на один день за статусом УБД заехали и тут такое... хорошо хоть что форма коричневая была...
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14.02.2021 22:55 Ответить
 
 